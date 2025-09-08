Conform datelor prezentate de Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2,4% în 2024, măsurată prin Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP).

Banca Centrală Europeană estimează o scădere la 2% în 2025 și la 1,6% în 2026, urmând ca în 2027 să atingă din nou pragul de 2%. Această tendință arată că ritmul creșterii prețurilor încetinește, pe măsură ce țările își fac ajustări în politicile economice și fiscale.

Prețurile la energie se așteaptă să rămână negative până la sfârșitul lui 2026, după care vor începe să crească ușor, în principal din cauza măsurilor legate de politicile climatice. Această evoluție va influența cu siguranță costurile facturilor pentru gospodării și va modifica nivelul cheltuielilor zilnice.

Experții atrag atenția asupra evoluțiilor internaționale, inclusiv a tarifelor impuse de către Statele Unite, care continuă să reprezinte un factor de incertitudine. Aceasta afectează atât stabilitatea prețurilor, cât și dinamica comerțului exterior, având implicații directe asupra economiei europene.

Raportul OECD Economic Outlookconfirmă că aproape jumătate dintre cele 30 de state europene analizate vor înregistra majorări ale inflației până la sfârșitul anului 2025. Lituania se află în fruntea clasamentului, cu o creștere de la 0,9% la 4%, urmată de Letonia, cu un avans de la 1,4% la 3,6%.

Bulgaria și Ungaria vor înregistra majorări vizibile, de 1,4, respectiv 1,2 puncte procentuale, iar în Italia, Finlanda și Irlanda creșterile se vor apropia de un punct procentual. În contrast, Turcia va înregistra o scădere semnificativă a inflației, de la 58,5% la 31,4%, menținând totuși cel mai ridicat nivel din regiune.

Alte scăderi importante sunt anticipate în Islanda (-2,4 pp), Suedia (-1,5 pp) și Belgia (-1,4 pp). Aceste variații reflectă diferențele în politicile monetare, fiscale și în structura economică a fiecărei țări.

În 2025, Marea Britanie va înregistra cea mai ridicată rată a inflației dintre economiile mari europene, 3,1%, ca urmare a majorărilor salariului minim, a contribuțiilor sociale și a costurilor la utilități. În schimb, Franța va avea cea mai scăzută inflație, 1,2%, datorită reducerii tarifelor la energia electrică.

Tendințele pentru 2026 sugerează o menținere a acestor diferențe: Franța rămâne cea mai stabilă dintre marile economii, iar Marea Britanie continuă să înregistreze valori peste media europeană. Această polarizare va influența puterea de cumpărare și costurile pentru cetățenii din aceste state.

Pentru 2026, inflația va scădea în majoritatea statelor europene, cu excepția a cinci țări care vor înregistra ușoare creșteri. Suedia va avea cea mai mare majorare (+0,7 pp), iar Franța va crește cu +0,5 pp, păstrându-și totuși poziția de țară cu cea mai redusă inflație dintre marile economii.

În Estonia, Croația și Lituania scăderile vor depăși 1,5 puncte procentuale, reflectând ajustările economice și politica monetară. În ansamblu, nicio țară europeană nu va depăși 3,7% inflație, cu excepția Turciei (18,5%). În 27 dintre state, inflația va rămâne sub 2,8%, cu valori predominante între 1,7% și 2,7%.

Banca Centrală Europeană avertizează că tarifele mai mari impuse de administrația americană și tensiunile comerciale pot amplifica presiunile inflaționiste și afecta cererea externă pentru zona euro. Aceste aspecte au implicații directe asupra prețurilor și consumului.

Venitul disponibil real al gospodăriilor din zona euro a crescut cu 2,2% în 2024 comparativ cu 2023. Pentru 2025, estimările indică o încetinire la 0,8%, cu o ușoară revenire la 1% în 2026. Aceste sume reprezintă resursele rămase după taxe și contribuții sociale, disponibile pentru cheltuieli sau economii, influențând direct nivelul de trai și deciziile de consum ale familiilor.