Doar câteva categorii de pensionari vor beneficia de o creștere a pensiilor anuale anul viitor – de la 11.973 de lire sterline la 12.524 de lire sterline – în cadrul mecanismului Triple Lock, conform calculelor firmei de consultanță Broadstone.

Plățile săptămânale ar putea crește de la 230,25 lire sterline la 240,84 lire sterline, informează Thisismoney.co.uk.

Dar milioane de pensionari nu vor vedea beneficia de această creștere completă anul viitor. Asta pentru că pensiile de stat sunt alcătuite din elemente diferite.

În fiecare an, pensia de stat crește cu cea mai mare valoare dintre inflație, creșterea veniturilor sau 2,5%, în cadrul unui mecanism cunoscut sub numele de „Triple Lock”.

Creșterea din aprilie 2026 se va baza fie pe cifra anuală a inflației din septembrie, fie pe creșterea anuală a veniturilor din mai până în iulie.

Nicio cifră nu a fost publicată, dar în prezent, creșterea medie a câștigurilor, inclusiv bonusurile, este importantă. În prezent, se situează la 4,6% (aprilie-iunie), depășind inflația, care a crescut la 3,8%, arată cele mai recente date.

În plus, dacă rata de creștere a salariilor va fi menținută, mulți pensionari ar putea beneficia de o creștere de până la 551 de lire sterline a pensiei anuale.

Creșterea ar fi o gură de oxigen pentru pensionarii vulnerabili care se luptă cu venituri mici, confruntându-se în același timp cu o creștere a facturilor la energie și cu costuri în creștere.

Dar nu toți pensionarii vor beneficia de aceeași creștere a plăților anuale de pensii.

De o creștere potențială de 551 de lire sterline beneficiază doar de cei care primesc noua pensie de stat integrală, introdusă din aprilie 2016.

Toți cei care se pensionează începând cu aprilie 2016 au nevoie, de obicei, de 35 de ani de contribuții pentru a primi noua pensie de stat cu rată fixă.

E nevoie nevoie de minimum 10 ani de cotizare pentru a primi orice pensie de stat.

Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare de stat înainte de aprilie 2016 primesc o pensie de stat de bază, plus suplimente la pensia de stat secundară.

Pensia de stat a crescut cu 4,1% în aprilie 2025, conform sistemului Triple Lock din Marea Britanie. Asta înseamnă că pensia de stat crește cu oricare dintre acestea este cea mai mare: inflație sau creșterea salariilor. Iar anul acesta, creșterea salariilor a fost de 4,1%.

Înseamnă că pensionarii primesc acum 230,25 lire sterline pe săptămână pentru noua pensie de stat completă, cu rată fixă ​​(pentru cei care au împlinit vârsta de pensionare de stat după aprilie 2016). Pensia majorată a intrat în vigoare odată cu începerea noului an fiscal, pe 6 aprilie.