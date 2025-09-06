Certificatul de viață este expresia care domină în ultimele luni conversațiile dintre pensionarii români stabiliți în străinătate. În jurul său gravitează discuții despre schimbările aduse de noua lege, despre recalcularea pensiilor, despre incertitudinea legată de primirea deciziilor atunci când beneficiarii se află peste hotare, despre trimiterea documentului prin e-mail sau prin poștă, dar și despre promisiunile oficiale potrivit cărora pensiile vor crește, scrie ziarulromanesc.de.

Potrivit noii legi, pensionarii care locuiesc în străinătate și beneficiază de drepturi din sistemul public de pensii din România au obligația de a transmite certificatul de viață de două ori pe an, din proprie inițiativă. Termenele sunt clare: până la 31 martie și până la 30 septembrie ale fiecărui an.

Această prevedere este inclusă la art. 98 alin. (5) și (6) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și la art. 10 alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 874/26.06.2024 al Președintelui CNPP.

Până acum, certificatele de viață erau trimise pensionarilor de către Casa Națională de Pensii Publice. Odată cu schimbarea legislativă, această practică a fost eliminată. Beneficiarii trebuie acum să își procure singuri formularul.

La solicitările repetate ale pensionarilor, Casa Națională de Pensii Publice a venit cu clarificări. Prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 874/2024, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 651, a fost aprobat modelul unic al Certificatului de viață.

Formularul poate fi descărcat de pe site-urile caselor județene de pensii, în secțiunea Formulare – Pensii Internaționale. Spre exemplu, pe site-ul Casei Județene de Pensii Cluj (www.pensiicluj.ro), documentul se află la rubrica dedicată.

Conform reglementărilor, certificatul de viață trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de reședință. Această autoritate certifică faptul că persoana este în viață și validează documentul.

Legea enumeră mai multe instituții și profesioniști care pot confirma documentul:

instituții de pensii din statul de reședință;

autorități administrative locale;

notari publici;

oficii consulare;

birouri ale patronatelor.

De asemenea, partea B a certificatului poate fi completată și de alte entități, precum medicul de familie, avocatul familiei, un consilier juridic sau primăria.

Scopul acestei proceduri este unul strict de verificare și validare.

Legea prevede sancțiuni clare: plata pensiei se suspendă în cazul în care certificatul nu este transmis până la termenul legal. Suspendarea se aplică începând cu luna următoare datei-limită (adică din aprilie, respectiv octombrie).

Reluarea plății drepturilor se face după transmiterea documentului, cu aplicarea regulii generale de prescripție. Practic, pensia se reia de la data suspendării, dar numai după ce beneficiarul transmite formularul completat și validat.

Primul termen de aplicare este foarte apropiat: 30 septembrie 2024. Pensionarii trebuie să se asigure că au trimis certificatul până la această dată.

Casa Națională de Pensii Publice a pus la dispoziție mai multe modalități de transmitere a documentului:

prin poștă, direct la sediul casei teritoriale de pensii;

prin e-mail, la adresele special create pentru fiecare județ.

De exemplu, pentru Cluj adresa de e-mail este: certificateviata.cluj@cnpp.ro. la secțiunea Formulare/Pensii Internaționale.

„Nu am știut” nu mai este o scuză. Noul cadru legislativ impune clar ca pensionarii români din străinătate să transmită de două ori pe an certificatul de viață, în format unic, validat de o autoritate competentă.

În lipsa acestuia, plata pensiei se suspendă automat.