Contractele vechi sau declarațiile de salariu ajung adesea la gunoi, însă ele pot face diferența între o pensie corectă și una diminuată. Specialiștii atrag atenția că, indiferent de țara în care se află, oamenii nu ar trebui să arunce niciodată anumite documente.

În timp ce actualii pensionari se vor confrunta cu o schimbare istorică în 2025, potențialii beneficiari ar trebui să se pregătească din timp. Documentarea completă a vieții profesionale este esențială pentru a evita situația în care pensia calculată este mai mică decât ar fi cuvenit.

Asigurarea de pensie germană menține un cont personal pentru fiecare persoană asigurată – dar nu toate orele și perioadele de muncă sunt înregistrate automat. O verificare timpurie a datelor stocate poate preveni surprizele neplăcute. Pentru un calcul corect, trebuie să existe dovezi clare, reamintește ruhr24.de. Printre documentele considerate esențiale se numără:

Contracte de muncă din toate locurile de muncă

Toate fluturașele de salariu

Certificate de securitate socială eliberate de angajatori

Certificate privind indemnizațiile de boală

Dovezi ale perioadelor de șomaj

Acestea pot fi solicitate oricând pentru a demonstra perioade care, altfel, nu sunt introduse automat în contul de pensie. „În special perioadele de școlarizare sau de creștere a copiilor trebuie adesea dovedite separat”, precizează instituția.

Pe de altă parte, pensionarii români care primesc pensie din Austria au parte de o veste pozitivă. Începând cu ianuarie 2026, pensiile vor fi majorate din nou, ca urmare a ajustării în funcție de inflație, scrie Finanz.at. Această creștere vine după majorarea de 4,6% aplicată în ianuarie 2025 și reflectă evoluția inflației medii din ultimele 12 luni, estimată la 2,68%.

Ajustarea se aplică pensiei brute, dar modificările fiscale programate pentru 2026 vor face ca beneficiarii să primească mai mulți bani și net. Eliminarea așa-numitei „progresii reci” (Kalte Progression) și introducerea noii grile de impozitare pe venit vor reduce presiunea fiscală asupra salariaților și pensionarilor.

Conform simulărilor, un pensionar cu o pensie brută de 1.800 de euro în 2024 va ajunge în 2026 la aproximativ 1.848 euro, ceea ce înseamnă un câștig net suplimentar de 35,65 euro pe lună. Pentru un brut de 3.500 euro, creșterea netă poate depăși 65 de euro lunar.

Începând cu 1 ianuarie 2026, pragurile de impozitare vor fi ajustate în funcție de inflație. Astfel, venitul anual neimpozabil va crește de la 13.308 euro la 13.541 euro, iar celelalte praguri vor fi modificate proporțional.

Măsurile vin într-un context economic dificil, cu scumpiri repetate, și sunt menite să ofere stabilitate atât pensionarilor, cât și angajaților.