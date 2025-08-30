Pensionarii și alte categorii de persoane din România pot beneficia de tratament balnear gratuit, conform legislației în vigoare. Printre cei care se pot bucura de aceste servicii se numără:

Pensionarii de invaliditate , în baza programului de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale.

Persoanele persecutate politic între 6 martie 1945 și perioada dictaturii comuniste , precum și deportații sau cei constituiți în prizonieri, inclusiv luptătorii în rezistența anticomunistă.

Persoanele persecutate din motive etnice între 6 septembrie 1940 și 6 martie 1945 , conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 105/1999.

Veteranii de război, invalizii și văduvele de război , care beneficiază de drepturi stabilite prin Legea nr. 44/1994.

Pensionarii I.O.V.R. , conform Legii nr. 49/1999.

Persoanele cu handicap , conform Legii nr. 448/2006.

Persoanele care beneficiază de bilete de tratament balnear și cure balneoclimaterice pentru recuperarea după accidente de muncă sau boli profesionale, în baza recomandării medicului expert sau curant.

Salariații expuși la radiații în mediile de lucru radioactive, conform Hotărârii Guvernului nr. 757/2008.

Aceste bilete de tratament includ cazare, masă și proceduri balneare.

Pensionarii și alte categorii de persoane care doresc să beneficieze de tratament balnear gratuit trebuie să depună o serie de documente la casele teritoriale de pensii, conform Ordinului Președintelui CNPP nr. 141/16.03.2021.

Pentru înscriere, potențialul beneficiar depune cererea tip la sediul casei teritoriale de pensii. Restul documentelor se prezintă la momentul eliberării biletului.

În cazul pensionarilor, documentele necesare includ:

Cererea tip de acordare a biletului de tratament ;

Document de plată : talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii (original sau copie);

Declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensii din alte sisteme neintegrate, cu excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi;

Biletul de trimitere – formular special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare, eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original la momentul eliberării biletului).

Pensionarii și alte persoane beneficiare de bilete de tratament balnear în România pot solicita anularea acestora și restituirea integrală a contribuției în anumite situații. Potrivit reglementărilor CNPP:

Titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei;

Renunțarea din motive personale , cu anunțarea prealabilă a casei teritoriale de pensii;

Neacordarea cazării la sosirea în stațiune, cu prezentarea motivației scrise de unitatea prestatoare de servicii balneare. În aceste cazuri, situația este raportată în scris de casele teritoriale de pensii la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuției poate fi depusă în termen de 3 ani de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

În ceea ce privește durata sejurului, un bilet de tratament balnear asigură un sejur de 16 zile, dintre care 12 zile sunt dedicate tratamentului balnear efectiv. Aceasta permite beneficiarilor să beneficieze de proceduri terapeutice complete, menite să sprijine refacerea sănătății și recuperarea fizică.

Biletele de tratament balnear în România sunt alocate pensionarilor și altor beneficiari în funcție de punctajul fiecărei cereri, conform sistemului aplicat de Casele Teritoriale de Pensii.

Ordinea de acordare a biletelor se stabilește astfel:

Cererile sunt ierarhizate descrescător după punctaj, calculat prin însumarea punctajelor pentru fiecare criteriu relevant pentru categoria beneficiarului.

Dacă mai multe cereri au același punctaj, se acordă prioritate cererii cu mai puține bilete obținute în ultimii 2 ani.

În continuare, dacă punctajele sunt tot egale, ordinea se stabilește crescător după venit.

În cazul în care punctajul rămâne identic, prioritate are cererea cu numărul cel mai mic.

În ceea ce privește numărul de bilete pe an, fiecare beneficiar poate obține un singur bilet de tratament balnear pe an, indiferent dacă acesta este gratuit sau contra cost. Aceasta asigură o distribuție echitabilă și accesul tuturor pensionarilor și persoanelor eligibile la tratamentele balneare necesare pentru refacerea sănătății.

1. Băile Felix

Situată în județul Bihor, Băile Felix este una dintre cele mai renumite stațiuni balneare din România. Aici se află complexul balnear Lotus Therm, care oferă pachete de tratament balnear ce includ cazare, masă, consultație medicală și proceduri terapeutice. De asemenea, există și oferte speciale pentru seniori, cu tarife reduse și facilități adaptate nevoilor lor.

2. Băile Herculane

Această stațiune din județul Caraș-Severin este cunoscută pentru băile sale termale și pentru peisajele montane. Hotelurile din zonă oferă pachete de tratament balnear pentru pensionari, care includ cazare, masă și proceduri specifice, precum băi de aburi și băi cu apă sărată.

3. Sovata

Stațiunea Sovata, situată în județul Mureș, este renumită pentru lacurile sale cu apă sărată și nămol terapeutic. Hotelurile din zonă, precum Hotel Sovata, oferă tratamente balneare special concepute pentru pensionari, inclusiv băi de aburi și împachetări cu nămol.

4. Băile Olănești

Această stațiune din județul Vâlcea este cunoscută pentru izvoarele sale minerale și pentru aerul curat. Complexele balneare din zonă oferă pachete de tratament pentru pensionari, care includ cazare, masă și proceduri terapeutice.

5. Călimănești-Căciulata

Situată în județul Vâlcea, această stațiune oferă pachete de tratament pentru pensionari, care includ cazare, masă și proceduri specifice, precum băi de aburi și băi cu apă sărată. Pentru a beneficia de aceste pachete, pensionarii trebuie să prezinte un bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist și cardul de sănătate activat.

În anul 2024, în România, au fost disponibile aproximativ 135.700 de bilete de tratament balnear, dintre care:

60.420 de bilete au fost asigurate prin unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), repartizate pe cel mult 19 serii de trimitere.

75.300 de bilete au fost contractate cu alte unități de profil, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024.

Această alocare a reprezentat o creștere semnificativă față de anul anterior, când au fost disponibile doar 120.000 de bilete de tratament balnear.