Pachetul în cauză vizează administrația publică. Sindicatul Național SCOR a anunțat, printr-un comunicat de presă, că decizia de a închide instituțiile pentru cetățeni „pe termen nedeterminat” survine după șapte săptămâni de „dialogul surzilor” cu premierul.

„De mâine, pe termen nedeterminat se închide lucrul cu publicul. Una dintre măsurile puse de Bolojan în acest pachet este reducerea drastică a capacității administrative a primăriilor. Într-un an și jumătate, unul din trei lucrători pleacă acasă. Apoi a inventat „jumătate de funcționar public”, acel funcționar public aflat pe post astăzi e redus la jumătate și să lucreze o zi la primărie, o zi la altă comună. Asta înseamnă că atunci când cetățeanul vine la o primărie, astăzi are funcționar la ghișeu, mâine nu are, e o loterie.”, a declarat la Antena 3 CNN Dan Cârlan, liderul Sindicatului SCOR.

Acesta a subliniat că oprirea activității reprezintă ultima formă de protest la care recurg angajații din primării, întrucât mai există doar câteva zile în care măsurile pot fi ajustate înainte de a fi transmise Parlamentului.

„Astfel, de mâine acomodăm cetățenii cu faptul că modelul Guvernului Bolojan înseamnă că o zi zboară, o zi nu. E o acțiune de protest pe ultima linie. Mai sunt două zile, mâine și luni, în care mai pot fi făcute modificări în acest pachet înainte de a fi prezentat în Parlament. Sperăm că rațiunea va prima și aceste măsuri – jumătate de om – nu aduce nimic, e doar o ambiție a lui Bolojan”, a mai punctat Dan Cârlan.

Executivul de la București intenționează să reducă cu 25% numărul de posturi din administrațiile locale. Este vorba despre un procent majorat de la 20% în ultima formă a proiectului de lege. Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării, a fost trimis joi, 28 august, Consiliului Economic și Social (CES) pentru avizare. Acesta urmează să ajungă apoi în Parlament, unde ar putea suferi modificări.

Premierul Ilie Bolojan a justificat măsura prin nevoia de eficientizare a cheltuielilor publice.

„Avem astfel de situații, să avem primării în faliment. Asta înseamnă că cei care au gestionat aceste primării s-au comportat în mod iresponsabil. În mod normal, toți cetățenii României, în fiecare localitate, ar trebui să beneficieze de servicii decente de la primăriile care sunt în serviciul lor. Din păcate, până acum nu s-a sancționat lipsa de performanță. Nu s-a descurajat lipsa de performanță. Dacă încurajezi performanța, de exemplu, banii de echilibrare bugetară ți se virează direct proporțional cu gradul de încasare a impozitelor. Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc”, a transmis premierul României.

În comunicatul Sindicatului SCOR, funcționarii din primării avertizează că pachetul de măsuri riscă să destabilizeze administrația locală: „Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut.

În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii. În plus, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor”.

Reprezentanții sindicali mai susțin că, prin această modificare, cheltuielile salariale ale primăriilor par artificial umflate. Ceea ce poate duce la imposibilitatea de a acoperi lefurile din veniturile proprii. Totodată, sindicaliștii reclamă tratamentul preferențial acordat consiliilor județene.

„Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului”, se mai arată în comunicat.

Sindicatul Național SCOR i-a solicitat premierului să corecteze aceste „abuzuri grosolane” până luni. Reprezentanții SCOR avertizează că introducerea conceptului de „jumătate de funcționar public” echivalează cu o epurare politică, conform antena3.ro.