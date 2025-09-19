Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a avertizat joi seară că actualul Guvern, din care face parte și PSD, ar putea cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își va modifica abordarea privind reforma administrației publice.

„Da!”, a fost răspunsul sec al Olguței Vasilescu la întrebarea dacă Guvernul va cădea în cazul în care nu se schimbă modul de reformare a administrației pe care îl impune acum Bolojan.

Într-o intervenție la Antena 3, edilul social-democrat a explicat că discuțiile din coaliție privind reforma sunt în continuare în desfășurare și că situația ar putea avea consecințe politice importante.

Vasilescu a subliniat că, în cadrul întâlnirii de la Guvern cu vicepremierii și cu ministrul Dezvoltării, a fost „bifată o dezbatere publică”, referindu-se la întâlnirea primarilor cu reprezentanții Guvernului, organizată prin Asociația Municipiilor din România.

Ea a precizat că inițial ședința era programată la o oră la care nu putea participa, motiv pentru care a solicitat premierului amânarea acesteia, iar cererea i-a fost acceptată.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că toți cei prezenți se așteptau să se întâlnească cu Bolojan, considerând inutilă discuția cu ministrul Cseke Attila, despre a cărui poziție erau deja informați. Totodată, Vasilescu a menționat că primarii și președinții de Consilii Județene nu au clarificat încă varianta finală a reformei, întrucât discuțiile cu Cseke Attila nu au oferit un răspuns concret privind poziția premierului.

„Invitaţia a venit pe Asociaţia Municipiilor din România. Eu am fost înştiinţată de structurile tehnice şi era iniţial pentru altă oră, eu nu puteam să ajung la acea oră şi atunci i-am trimis un mesaj premierului dacă putem muta şedinţa la ora 16:00 şi mi-a răspuns că da. Toţi cei care am venit acolo ştiam că ne întâlnim cu Bolojan. N-avea niciun rost să ne întâlnim cu Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării – n.red.) pentru că ştim părerea lui. Dar s-a bifat o dezbatere publică ce trebuia făcută”, a spus Olguța Vasilescu.

Miercuri, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, au analizat împreună cu reprezentanții primarilor și ai consiliilor județene diverse aspecte ale proiectului de lege pentru reforma administrației locale.

În cadrul întâlnirii, s-au realizat statistici privind posturile aprobate în organigrame, cele ocupate și cele vacante, și s-a discutat despre corelarea numărului de angajați cu populația localităților.

Premierul Ilie Bolojan a insistat asupra reducerii cu 10% a posturilor ocupate în primării și consilii județene, măsură contestată de PSD și UDMR. Cele două partide au propus în schimb reducerea cu 10% a cheltuielilor, o soluție menită să evite disponibilizarea angajaților.

Într-un interviu acordat joi seară Euronews România, Bolojan a explicat că în situații excepționale trebuie adoptate măsuri excepționale și că acțiunile sale au fost menite să salveze situații dificile.

El a subliniat că măsurile de corecție, inclusiv reducerea cheltuielilor, nu pot fi implementate peste noapte, necesitând legi, consultări și transparență în fiecare domeniu. Premierul a arătat că niciuna dintre aceste măsuri nu este populară, fiind însoțită de proteste și discuții privind modul de aplicare, dar sunt necesare pentru evitarea unor dezechilibre financiare majore.

Bolojan a explicat că, dacă reformele vor fi doar mimate și nu vor include reduceri reale, veniturile suplimentare obținute ar fi consumate rapid de cheltuielile necontrolate, ceea ce ar readuce administrația într-o situație dificilă.