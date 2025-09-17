Premierul Ilie Bolojan a spus marţi seară că ceea ce s-a făcut până acum în educaţie nu poate fi numit reformă. El a explicat că până acum au fost luate doar măsuri pentru a face sistemul mai eficient în condiţiile existente și că banii economisiţi vor fi folosiţi pentru proiectele deja în desfăşurare, cum ar fi îmbunătăţirea clădirilor şcolare și dotarea claselor.

Potrivit lui, în prezent, aproximativ jumătate dintre şcolile din marile oraşe sunt în şantier, datorită lucrărilor finanţate prin fonduri europene şi bugetele locale.

Bolojan a mai spus că adevărata reformă în educaţie va consta în măsuri serioase care vor fi luate în perioada următoare. Scopul este de a creşte calitatea educaţiei, de a reduce abandonul şcolar, de a asigura condiţii mai bune în şcoli şi de a pregăti tinerii pentru viitorul României.

„Reforma în educaţie nu înseamnă ceea ce am făcut până acum. Acum am luat nişte măsuri pentru a avea un sistem mai eficient, în condiţiile date. Banii care au fost economisiţi vor fi direcţionaţi către proiectele care sunt în execuţie, pentru a ridica calitatea clădirilor din învăţământ, dotărilor din clase, având proiecte importante are sunt în derulare şi, practic, cred că din şcolile din România, astăzi, cel puţin din marile oraşe, jumătate sunt în şantier datorită lucrărilor are au fost declanşate în aceşti ani prin fonduri europene şi din bugetele autorităţilor locale. Reforma în educaţie înseamnă altceva, înseamnă lucruri serioase şi sper să avem timp. În perioada următoare, nu acum când lucrăm efectiv ca nişte pompieri pentru a stinge incendiile, să ne ocupăm şi de lucruri serioase, pentru a ridica calitatea în educaţie, pentru a reduce rata de abandon şcolar, pentru a rea condiţii cât mai bune şi pentru a avea nişte tineri are sunt pregătiţi pentru viitorul României”, a afirmat premierul.

La Antena 3 CNN, Bolojan a fost întrebat dacă nu ar fi normal ca anul acesta să fie mărite cheltuielile pentru Sănătate, având în vedere că anual alocările cresc constant.

Premierul a răspuns că, într-adevăr, cheltuielile pentru Sănătate vor fi majorate anul acesta, deoarece bugetul a fost subestimat la începutul anului. El a explicat că nu mai este posibil să crească cheltuielile în același ritm ca înainte, pentru că nu există resurse suficiente. Totodată, a menționat că există zone în care banii sunt risipiți și că, pentru ca sistemul de sănătate să funcționeze, sunt necesari contribuabili, sume bine direcționate și limitarea risipei.

„Anul acesta cheltuielile pentru Sănătate vor fi majorate. Nu avem altă posibilitate, au fost subdimensionate la începutul anului când a fost proiectat bugetul. Am spus că nu mai putem crește cheltuielile în ritmul în care au crescut. Nu avem de unde. Sunt zone unde efectiv se risipesc banii. Sănătatea e un sistem care întotdeauna va necesita bani, dar pentru asta trebuie să ai contribuabili, sume direcționate acolo și trebuie limitată risipa”, a precizat Bolojan.

Bolojan a recunoscut că România trece printr-o perioadă dificilă din cauza crizei bugetare și a contextului internațional instabil. El a menționat că, în prezent, există stabilitate politică, confirmată de voturile din Parlament la moțiunea de cenzură și la moțiunea simplă împotriva ministrului Educației.

Totuși, Bolojan a explicat că, într-o coaliție formată din patru partide, lucrurile nu merg întotdeauna ușor și că trebuie depus efort constant pentru a menține această stabilitate.