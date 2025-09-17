Ilie Bolojan a subliniat că ar fi nerealist să credem că toate concedierile se vor face pe criterii perfect corecte, însă este convins că în majoritatea cazurilor vor fi păstrați angajații performanți.

Bolojan a precizat că, din experiența sa, în nouă cazuri din zece funcționarii responsabili de reorganizări aleg să păstreze oamenii buni, întrucât, dacă ar proceda altfel, ar fi obligați să preia ei înșiși sarcinile de serviciu ale celor concediați. Astfel, „instinctul de conservare” îi determină să păstreze personalul care muncește și să renunțe la cei care nu își fac treaba.

Premierul a menționat că în jumătate dintre cele 3.000 de primării din România există un surplus de personal. În aceste instituții, directorii și funcționarii publici vor fi cei care vor decide disponibilizările, nu primarii. El a subliniat că acolo unde au rămas doar cinci posturi, calculate corect, conducerea are tot interesul să păstreze angajații competenți pentru ca activitatea să continue în mod eficient.

„Ar fi o utopie să spun că în 3000 de primării câte sunt în România, în jumătate din ele se vede că există un surplus de personal, toate lucrurile vor fi perfecte. Din experiența mea și am făcut restructurări atât la Primăria Oradea cât și la Consiliul Județean Bihor, oamenii cerebrali și raționali știu că atunci când personalul este dimensionat corect, directorii care fac aceste reduceri, funcționarii publici fac reorganizările, nu primarii, dacă trebuie să rămână cu cinci posturi și astea sunt calculate corect, ei își vor păstra în 9 din 10 cazuri oamenii buni”, a spus Bolojan la Antena 3.

Explicația premierului este că orice angajat suplimentar în administrația locală înseamnă bani risipiți, iar acele persoane ar trebui să își găsească locul în sectorul privat. Bolojan a arătat că și în procesul de reducere a personalului vor fi organizate concursuri, după modelul angajărilor.

„Pentru că nu mai au cui să repartizeze munca și au două variante: ori lucrează ei, ori lucrurile nu vor merge bine. Din instinct de conservare vor face lucrurile corect. Am făcut acest lucru, le-am permis directorilor să facă concedierile și oamenii cei mai buni au fost păstrați. Așa cum s-au făcut angajările, foarte probabil s-ar putea să se facă și reducerile de personal. Dar se vor face concursuri. Nu putem ocoli această realitate. În multe locuri e personal supradimensionat. Orice om în plus înseamnă că banii sunt risipiți. El trebuie să lucreze în sectorul privat, nu există altă posibilitate”, a conchis premierul.

Reforma administrației publice locale propusă de premier prevede disponibilizarea a 10% dintre angajații din consiliile județene, prefecturi și primării. Această măsură a generat însă tensiuni majore în Coaliție. Mulți președinți de consilii județene și reprezentanți ai administrației locale se opun concedierilor colective.

PSD, sprijinit de USR și UDMR, a respins ideea ca 13.000 de oameni să fie dați afară în bloc și a venit cu o propunere de compromis: reducerea cheltuielilor administrațiilor locale cu 10%, dar cu mai puține concedieri, fără a exclude însă complet această opțiune.