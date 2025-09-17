Premierul Ilie Bolojan a comentat marți seară, la Antena 3 CNN, declarațiile contradictorii făcute de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.

Pe 4 septembrie 2025, Bogdan Ivan afirma că România „nu exportă energie ieftină Republicii Moldova”, ci vinde doar „la prețul de piață, nu gratuit sau subcost”.

La scurt timp, premierul moldovean mulțumea României pentru sprijin, subliniind că țara sa „ia din România peste 50% din energie electrică la prețuri avantajoase”.

Întrebat cine are dreptate, Ilie Bolojan a explicat că lucrurile sunt mai complicate și țin de structura actuală a pieței energetice.

„În domeniul energiei lucrurile sunt în momentul de față în următoarea situație: am scăzut în acești ani producția de energie fără să reușim să punem în loc ceea ce ar fi trebuit, în condițiile în care s-a schimbat mixul de energie”, a spus premierul, amintind dezvoltarea rapidă a fotovoltaicului și eolianului.

El a detaliat că, în anumite momente din zi, România ajunge să exporte surplus de energie la preț mic, dar în orele de consum ridicat, seara, este nevoită să importe la un cost mai mare.

„Suntem în situația în care, în anumite zile la prânz, avem un exces de energie și practic îl exportăm pentru că nu îl poate consuma nimeni în România pentru că nu am făcut stocare. Importăm însă în orele de seară, când consumul este mare, la un preț mai ridicat”, a precizat Bolojan.

În ceea ce privește livrările către Republica Moldova, șeful Guvernului a explicat că există două mecanisme.

„Parte se vinde la prețul fix, care este un preț avantajos și standard, folosit peste tot. Iar diferența, care trebuie acoperită suplimentar, se cumpără la prețul spot, adică prețul de piață, care e în general mai mare. Dar la final se face un mix și iese un preț bun.”

În concluzie, premierul a arătat că ambele afirmații pot fi corecte în același timp. Dorin Recean are dreptate când vorbește despre „prețuri avantajoase”, dar și Bogdan Ivan spune adevărul când afirmă că energia se vinde „la prețul de piață”.

„Pentru Republica Moldova faptul că energia îi este asigurată la un preț de piață e un lucru foarte important”, a subliniat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a respins marți seară, calculele făcute de fostul șef al Guvernului, Marcel Ciolacu, referitoare la impactul financiar al războiului din Ucraina asupra României. Actualul premier a subliniat că sumele reale sunt considerabil mai reduse decât cele vehiculate anterior.

Bolojan a precizat că sprijinul financiar direct acordat Ucrainei se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro, adică în jur de 0,2% din PIB. Această valoare este în linie cu raportul Consiliului Fiscal prezentat de Daniel Dăianu în luna septembrie, care ajungea la aceeași concluzie.

În schimb, Marcel Ciolacu vorbise în trecut despre un cost cuprins între 2 și 3% din PIB, incluzând atât efectele directe, cât și pe cele indirecte ale conflictului.

Întrebat despre diferența majoră dintre cele două estimări, Bolojan a punctat: „Asta este ponderea noastră ca PIB”, confirmând astfel cifrele Consiliului Fiscal.

Cât privește explicațiile lui Ciolacu, actualul premier a evitat să intre în polemică.