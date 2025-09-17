Autoritățile au efectuat percheziții simultane în două județe, vizând posibile scheme financiare sofisticate. În Prahova, polițiștii au intrat în trei locații situate atât în București, cât și în Ploiești, în cadrul anchetei.

Într-un dosar de înșelăciune și fals informatic, anchetatorii au descins pentru a ridica probe. Potrivit anchetei, o persoană ar fi creat extrase de cont false pentru a obține bunuri în valoare de 114.000 de lei, iar alte două persoane au fost conduse la audieri.

Miercuri dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova au desfășurat percheziții la trei locuințe din București și Ploiești, ca parte a unui dosar penal ce vizează înșelăciunea și falsul informatic.

Între lunile mai și iulie 2025, anchetatorii suspectează că o persoană a creat extrase de cont false și le-a prezentat unui operator economic, cu scopul de a-l păcăli că plățile au fost efectuate.

Această strategie ar fi dus la obținerea de bunuri, valoarea pagubei fiind estimată la 114.000 de lei.

Două persoane au fost conduse pentru audieri, în cadrul unei operațiuni susținute de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale și de experții Serviciului Criminalistic. Ancheta rămâne în desfășurare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Contrafacerea scrierii sau a subscrierii ori alterarea unui act oficial, în orice mod, comite delictul de fals în acte publice. Similar, falsificarea unui act privat, prin metodele menționate anterior, constituie infracțiunea de fals în acte private, potrivit articolului 406 din Codul Penal.

Introducerea, modificarea sau ștergerea, fără drept, a datelor informatice ori restricționarea accesului la acestea, în scopul de a induce în eroare o persoană sau o autoritate, constituie infracțiunea de fals informatic, potrivit articolului 325 din Codul Penal.

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea, constituie infracțiunea de fals în declarații, arată articolul 326 din Codul Penal.

Folosirea unui înscris oficial sau sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiunea de uz de fals.

Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, în scopul de a induce în eroare, constituie infracțiunea de fals privind identitatea.