Victor Ponta a relatat că, după ce și-a făcut noua carte de identitate electronică, a aflat că trebuie să aibă în permanență și o dovadă scrisă a domiciliului. Acest lucru se întâmplă pentru că pe noul document nu mai este trecută adresa, iar autoritățile cer prezentarea unui document separat care să confirme domiciliul exact.

Fostul premier a amintit că proiectul inițial al cărții electronice prevedea includerea adresei, însă, în urma unor modificări legislative, acest detaliu a fost eliminat. În plus, deși documentele conțin un cip electronic, acestea sunt greu de utilizat în practică, întrucât instituțiile nu dispun de aparatele necesare pentru a le citi.

„Ți-ai văzut cartea de identitate aia nouă? Mi-am făcut-o. După care m-au anunțat că trebuie să am la mine o hârtie care să scrie unde să am domiciliul. Trebuie să ai o hârtie pe care scrie domiciliul. Pentru că pe acea cărțulie mică nu ai adresa. Eu știu că am făcut proiectul atunci să avem carte electronică și era cu adresă. Dom’le, a făcut USR-ul un proiect de lege ca să nu mai dăm adresa oamenilor. Și toată lumea a votat de frica USR-ului. Deci trebuie să ai la tine o hârtie pe care să scrie că domiciliezi în strada cutare, la numărul cutare. Acele carduri au un cip. Dar n-are nimeni cititor de cip. Nu are nimeni aparatul care să citească cip”, a relatat Victor Ponta în cadrul unei ediții transmise live de Gândul.

Ponta a vorbit și despre alte situații birocratice din România. Un exemplu dat a fost cel al suspendării permisului de conducere. În loc ca procedura să fie simplă și clară, el a arătat că, în practică, lucrurile sunt complicate. Dacă o persoană dă în judecată poliția după ce i-a fost suspendat permisul, dar ulterior dorește să renunțe la acest demers și să predea permisul pentru a începe perioada de suspendare, trebuie să depună o cerere și să aștepte aprobarea autorităților. În plus, procedura presupune deplasarea în orașul reședință de județ, ceea ce adaugă încă o dificultate pentru cetățeni.

„Am avut azi altă discuție la Parlament. Dai în judecată poliția că ți-a luat permisul și vrei să renunți, să te duci să dai permisul. Să înceapă suspendarea. Trebuie să faci o cerere și să-ți aprobe poliția că e de acord să dai permisul pe care ei ți l-au suspendat. Trebuie să te duci în orașul reședință de județ. E o nebunie generală”, a conchis Ponta.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Ministerului Educației modificarea urgentă a normelor privind acordarea facilităților de transport feroviar și cu metroul pentru studenți. Cererea vine în contextul în care noile cărți de identitate nu mai conțin informații despre domiciliu, iar actualul cadru legislativ condiționează obținerea reducerilor de prezentarea acestei informații.

Problema apare după adoptarea O.U.G. nr. 156/2024, prin care reducerea de 90% pentru transportul intern feroviar și auto destinat studenților a fost limitată doar la ruta dintre centrul universitar și localitatea de domiciliu. În urma acestui act normativ, H.G. nr. 535/2025 a modificat regulile stabilite anterior prin H.G. 811/2023, impunând ca studenții să prezinte cartea de identitate împreună cu legitimația de transport, pentru a dovedi localitatea de domiciliu și a putea beneficia de reducere.

„Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) înaintează astăzi, 16.09.2025, în atenţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării, solicitări de modificare a Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, ca urmare a eliminării informaţiilor cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate. Pe fondul adoptării O.U.G. nr. 156/2024 care limitează aplicarea reducerii de 90% pentru transportul intern feroviar şi auto destinat studenţilor exclusiv pe ruta dintre centrul universitar şi localitatea de domiciliu, au fost aduse modificări prin H.G. nr. 535/2025 ale Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, adoptate prin H.G. 811/2023, în acest moment fiind nevoie, pentru a beneficia de reducerea de 90%, ca studenţii să prezinte la casele de bilete cartea de identitate, pentru a face dovada localităţii de domiciliu, alături de legitimaţia de transport, pentru a fi identificat centrul universitar”, a transmis ANOSR.

Însă noile cărți de identitate, eliberate după intrarea în vigoare a modificărilor legislative, nu mai includ date referitoare la domiciliu. În consecință, studenții care dețin aceste documente sunt împiedicați să achiziționeze bilete cu reducerea de 90%, întrucât nu mai există o modalitate clară de a demonstra locul de domiciliu pe baza actului de identitate.

Pentru a corecta această situație, ANOSR a înaintat Ministerului Educației propuneri de actualizare a normelor metodologice. Printre soluțiile prezentate se află introducerea unei alternative de verificare a domiciliului prin certificatul privind domiciliul și reședința, eliberat pe baza datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Acest certificat ar putea fi emis inclusiv în format digital, ceea ce ar simplifica procesul și ar asigura accesul studenților la facilitățile de transport.

„Astfel, am transmis astăzi propunerile ANOSR pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 811 din 08.09.2023 şi modificate ulterior prin H.G. nr. 535/2025, solicitând introducerea unei alternative pentru verificarea domiciliului studenţilor care posedă o carte de identitate nouă, precum certificatul privind domiciliul şi reşedinţa, eliberat pe baza datelor înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, fiind o variantă facilă, acest certificat putând fi eliberat în format digital”, subliniază reprezentanţii studenţilor.

Organizația studențească insistă asupra necesității ca aceste modificări să fie adoptate rapid, astfel încât să intre în vigoare până la începutul noului an universitar.