Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a precizat că achiziția cititoarelor este responsabilitatea fiecărei instituții. Situația a fost semnalată încă de la începutul lunii septembrie, când la Direcția Taxe și Impozite Locale din Sectorul 3 un cetățean nu a putut folosi cartea electronică de identitate din lipsa unui cititor de cip.

Această problemă generează birocrație suplimentară, discriminare și pierdere de timp, afectând în special persoanele în vârstă sau vulnerabile. MAI a explicat că pentru citirea adresei sau a altor date de pe buletin este nevoie de un cititor și de aplicația IDPLUGMANAGER, care permite accesarea informațiilor, semnarea electronică a documentelor și autentificarea în sistemele informatice ale statului. Ministerul oferă, totodată, sprijin tehnic și clarificări instituțiilor care solicită suport pentru implementarea cititoarelor.

Situația la primării variază semnificativ. Primăria Sectorului 6 a confirmat că dispune de echipamente, iar Primăria Sectorului 5 are mai multe cititoare în cadrul direcțiilor sale și intenționează să achiziționeze altele. Primăria Iași a informat că instituțiile subordonate au cumpărat cititoare, în timp ce alte primării, precum cele din Sectorul 1, Sectorul 4 sau Constanța, urmează să răspundă în termenul legal de 30 de zile. Potrivit datelor din SEAP, doar Primăria Timișoara a finalizat recent achiziția, pe 26 august.

„Responsabilitatea adaptării infrastructurii informatice revine instituțiilor care solicită informațiile regăsite pe suportul electronic de stocare al CEI, cu atât mai mult cu cât, prin implementarea CEI, se urmărește facilitarea interacțiunii cetățeanului cu instituțiile publice”, a transmis MAI, într-un răspuns oferit pentru Digi24.

La nivel național, în primele opt luni ale anului 2025, au fost realizate aproximativ 400 de achiziții de cititoare de carduri, cele mai multe între lunile mai și septembrie. Instituțiile care au cumpărat astfel de echipamente includ primării, consilii județene, direcții de asistență socială, instanțe și universități.

Emiterea noilor cărți electronice de identitate a început pe 20 martie 2025, în județul Cluj, apoi a fost extinsă în București, Oradea, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași și Constanța, iar din 28 mai programul a devenit național. În prezent, peste 500.000 de români au primit cartea electronică de identitate. În lipsa cititoarelor, cetățenii pot obține online un certificat de atestare a domiciliului, valabil digital, direct de pe HUB-ul MAI.