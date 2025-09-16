Guvernul australian a anunțat marți directive pentru platformele digitale, menite să pregătească implementarea interdicției privind utilizarea rețelelor sociale de către minori sub 16 ani, care va intra în vigoare pe 10 decembrie.

Conform declarațiilor ministrului comunicațiilor, Anika Wells, și comisarului eSafety, Julie Inman Grant, companiile de tehnologie vor trebui să demonstreze că iau măsuri adecvate pentru a identifica și elimina conturile utilizatorilor minori, pentru a preveni reintrarea acestora și pentru a asigura canale de raportare accesibile publicului.

Executivul a exclus introducerea unui sistem obligatoriu de verificare a vârstei pentru toți utilizatorii, pentru a limita colectarea datelor personale. Ministrul Wells a precizat că platformele cunosc deja informații despre utilizatori și nu este necesară verificarea vârstei în cazul celor care folosesc serviciile de ani de zile.

Julie Inman Grant a avertizat că aplicarea regulii nu va fi imediată, iar agenția va monitoriza atent modul în care companiile blochează conturile minorilor, rezervându-și dreptul de a solicita ajustări în cazul deficiențelor grave. Comisarul eSafety va vizita săptămâna viitoare Silicon Valley pentru întâlniri cu Apple, Discord, OpenAI și alte firme, în timp ce Wells va aborda problema la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Potrivit ministrului, platformele au avut un an pentru a se pregăti și nu există scuze pentru nerespectare, având în vedere că tehnologiile de verificare a vârstei sunt utilizate de mult timp în scopuri comerciale.

Senatul australian a aprobat în noiembrie 2024 legea care interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale și prevede amenzi de până la 32,5 milioane de dolari pentru platformele care nu respectă regulile.

În timp ce mai multe țări au adoptat legislație privind accesul copiilor la rețelele sociale, implementarea efectivă se confruntă cu dificultăți. Comisia Europeană lucrează la orientări pentru a proteja minorii de conținut neadecvat și pentru a stabili vârsta minimă pentru crearea unui cont de socializare în cadrul Legii privind serviciile digitale.