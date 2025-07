Începând de acum, navigarea pe internet în Marea Britanie este supusă unor reguli mult mai dure, menite să protejeze copiii și adolescenții de conținutul neadecvat.

Noile norme impun platformelor digitale să verifice cu strictețe vârsta utilizatorilor, astfel încât persoanele sub 18 ani să nu poată accesa site-uri de întâlniri, pagini cu conținut pornografic sau orice alt tip de material interzis minorilor.

Această legislație este printre cele mai riguroase adoptate vreodată la nivel global, iar responsabilitatea pentru implementarea ei revine în mare parte platformelor online, care trebuie să adopte metode eficiente de autentificare a vârstei. Mai mult, ele trebuie să prevină încercările de fraudă, precum folosirea unor identități false.

Jessica Smith, expertă în siguranța online în cadrul Ofcom, autoritatea britanică de reglementare în comunicații, a explicat că, pe lângă blocarea accesului copiilor, platformele vor trebui să ajusteze și algoritmii pentru a nu mai promova conținut nociv sau violent destinat tinerilor.

Astfel, rețelele sociale vor fi obligate să elimine complet orice material care ar putea afecta sănătatea emoțională a minorilor.

Corespondentul Sky News, Mickey Carroll, a subliniat că cea mai vizibilă schimbare pentru utilizatorii adulți este verificarea mult mai riguroasă a vârstei, menită să țină departe persoanele sub 18 ani de conținutul explicit și să reducă expunerea acestora la materiale pornografice pe rețelele sociale.

Tehnologia folosită în acest scop se bazează în mare parte pe inteligență artificială, care analizează trăsăturile faciale pentru a estima vârsta cu o precizie superioară metodei clasice, bazate pe completarea manuală a datelor personale. Robin Tombs, director într-o companie IT, a explicat că utilizatorii vor putea trece prin această verificare prin simpla realizare a unui selfie, fără să fie nevoie să încarce documente oficiale, iar fotografiile vor fi șterse imediat după confirmarea vârstei.

Mai multe platforme populare, inclusiv Reddit și aplicațiile de dating, au anunțat deja că se pregătesc să respecte aceste reglementări stricte.

Până acum, multe site-uri se mulțumeau cu o simplă confirmare a vârstei prin bifarea unei căsuțe, o metodă ușor de păcălit. Noile reguli schimbă complet acest sistem, crescând nivelul de siguranță pentru minori.

Reacțiile din partea părinților sunt mixte. Mulți salută această inițiativă, considerând-o un pas necesar în protejarea copiilor în mediul digital, însă există și critici care susțin că autoritățile ar fi trebuit să acționeze mai devreme pentru a preveni tragedii ce pot fi cauzate de accesul necontrolat la conținut inadecvat.

Pentru a forța respectarea regulilor, autoritățile britanice pot sancționa companiile care nu implementează verificările obligatorii cu amenzi de până la 18 milioane de lire sterline sau 10% din cifra lor globală de afaceri.

Un grup important de cetățeni britanici cere anularea Legii Siguranței Online, considerând că aceasta impune restricții excesive și depășește limitele acceptabile într-o societate liberă. Petiția, care a atras rapid un număr mare de semnături, susține că prevederile legii afectează în mod disproporționat forumurile și comunitățile online dedicate hobby-urilor, cum ar fi cele despre trenuri, fotbal, jocuri video sau animale de companie.

Criticii atrag atenția că aceste platforme mici nu dispun de resursele necesare pentru a respecta toate cerințele impuse de lege, ceea ce îi determină să se închidă sau să își limiteze drastic activitatea. Astfel, legea riscă să reducă spațiul de dezbatere civilă pe internet, în loc să combată eficient acțiunile rele intenționate ale unor indivizi.

Inițiatorii petiției solicită Parlamentului să retragă actuala legislație și să dezvolte un cadru legal mai echilibrat, care să protejeze utilizatorii fără a afecta libertatea de exprimare sau funcționarea comunităților online mici.

În urma strângerii a peste 100.000 de semnături, petiția urmează să fie discutată în Parlament, în timp ce Guvernul trebuie să ofere un răspuns oficial după ce depășește pragul de 10.000 de semnături. Momentan, petiția se află în așteptarea stabilirii unei date pentru dezbaterea parlamentară și a unui răspuns guvernamental.

Stadiul petiției, cât și numărul de semnatari, poate fi vizualizat aici.

Și în mediul online au apărut critici cu privire la această lege, iar printre aceștia se numără și Elon Musk. Șeful Space X și Tesla a redistribuit pe pagina sa de X două mesaje de la alți utilizatori în care arată că această lege nu este despre a-i proteja cu adevărat pe cei mici, ci este doar o altă măsură de suprimare a populației.

It’s purpose is suppression of the people https://t.co/6rblxsGFis

— Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2025