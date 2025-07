Ministrul Dezvoltării a comunicat vineri, 18 iulie, că Executivul intenționează să modifice cadrul legislativ. Astfel încât permisul de conducere să poată fi suspendat în cazul conducătorilor auto care nu achită amenzile contravenționale de circulație în termen de 90 de zile de la data comunicării acestora.

„Vom propune ca suspendarea permisului de conducere să aibă loc în cazul in care amenzile contravenţionale de circulaţie nu sunt achitate în 90 de zile de la comunicare. Vom propune ca restituirea permisului de conducere suspendat să aibă loc sub condiţia dovedirii achitării tuturor debitelor pe care le are cetăţeanul posesor de acest permis. Dacă e un debit scadent care nu e achitat permisul de conducere nu se restituie până la achitarea acestui debit”, a declarat Cseke Attila.