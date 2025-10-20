Începând cu anul 2025, Codul Rutier actualizat prevede situațiile exacte în care șoferii trebuie să folosească luminile de avertizare. Mulți conducători auto încă au nelămuriri – de pildă, dacă este necesar sau nu să aprindă avariile atunci când se deplasează într-o coloană.

Pentru ca un autovehicul să poată circula legal pe drumurile publice, el trebuie să fie echipat cu un sistem complet de iluminare: faruri, stopuri și semnalizări. Acestea au rolul de a face vehiculul vizibil și de a transmite intențiile șoferului celorlalți participanți la trafic. Butonul pentru avarii, marcat cu două triunghiuri albe, permite aprinderea simultană a semnalizatoarelor din ambele părți.

Luminile de avarie sunt destinate, în principal, pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic că un vehicul are o problemă tehnică sau este oprit pe carosabil. Atunci când sunt pornite, semnalizatoarele din stânga și dreapta clipesc în același timp, indicând o posibilă situație de urgență.

Avariile pot fi folosite și pentru a marca un pericol temporar: o groapă adâncă, o zonă deteriorată de drum sau o frânare bruscă. De asemenea, este corect să le folosești când mașina este tractată.

Legislația rutieră nu impune aprinderea avariilor atunci când un șofer dă cu spatele. Totuși, unii specialiști în conducere preventivă consideră această practică utilă.

„Chiar dacă nu este obligatoriu, eu recomand cu tărie tuturor șoferilor să pună avariile când dau cu spatele. Aprinderea lor intermitentă avertizează pe cei care vin din spate. Astfel, ei au timp să observe și să te ocolească. De asemenea, dacă urmează să faci o parcare laterală, e recomandat să pui avariile. În felul acesta, cel din spate îți poate lăsa spațiul necesar pentru a face manevra”, explică instructorul auto Marian Croitoru pentru ProMotor.

Pe scurt, folosirea avariilor în timpul manevrelor de parcare sau mers înapoi poate preveni incidentele minore, chiar dacă nu este o obligație legală.

În cazul unui ambuteiaj, este recomandat ca ultimul vehicul din coloană să aprindă luminile de avarie pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic asupra opririi. Când alte mașini se aliniază în spatele său, acesta poate stinge avariile.

Dacă șoferul participă la un cortegiu funerar sau la o deplasare organizată în coloană, regulile cer ca luminile de avarie să rămână pornite. Pentru mașina aflată la finalul coloanei, utilizarea lor devine obligatorie.

Poliția Română a prezentat aceste reguli într-un clip educativ publicat pe pagina sa oficială de Instagram.

Unii șoferi cred că pot evita amenzile pentru oprire neregulamentară dacă aprind avariile. În realitate, Poliția explică limpede că semnalizarea de acest tip se folosește doar în anumite circumstanțe

„Luminile de avarie se folosesc […] când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează instituția.

Situațiile justificate includ:

defecțiuni tehnice;

necesitatea acordării de ajutor;

drum blocat sau avariat;

accident rutier.

Oprirea în locuri nepermise rămâne sancționabilă, chiar și cu avariile aprinse — amenda poate fi între 810 și 1.012,5 lei. De asemenea, șoferii care nu semnalizează corect schimbarea direcției, oprirea sau punerea în mișcare riscă o amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei, conform articolului 116 din Codul Rutier.