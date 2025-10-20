ANAF a făcut public calendarul fiscal pentru luna octombrie, indicând că azi, 20 octombrie 2025, este termenul limită pentru depunerea mai multor declarații și notificări. Printre acestea se numără:

Notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Formularul 010 – pentru înregistrarea fiscală, actualizarea datelor sau radierea persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică.

– pentru înregistrarea fiscală, actualizarea datelor sau radierea persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică. Formularul 016 – destinat persoanelor juridice străine cu sediul de conducere efectiv în România, pentru înregistrare, mențiuni sau radiere.

– destinat persoanelor juridice străine cu sediul de conducere efectiv în România, pentru înregistrare, mențiuni sau radiere. Formularul 020 – pentru înregistrarea sau actualizarea datelor persoanelor fizice române și străine ce dețin cod numeric personal.

– pentru înregistrarea sau actualizarea datelor persoanelor fizice române și străine ce dețin cod numeric personal. Formularul 040 – pentru instituțiile publice, cu opțiuni de înregistrare, mențiuni sau radiere.

– pentru instituțiile publice, cu opțiuni de înregistrare, mențiuni sau radiere. Formularul 070 – pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente sau profesii libere.

– pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice independente sau profesii libere. Formularul 700 – pentru transmiterea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale în format electronic, modificări sau radierea înregistrării.

Practic, toți contribuabilii vizați trebuie să se asigure că își depun declarațiile corespunzătoare până la această dată.

Persoanele impozabile care doresc să opteze pentru aplicarea sistemului TVA la încasare trebuie să depună solicitarea până pe 20 inclusiv a lunii precedente începerii perioadei fiscale în care vor utiliza acest regim.

Această opțiune este disponibilă pentru contribuabilii care, în anul precedent, au avut o cifră de afaceri ce nu a depășit 4.500.000 lei și care nu au folosit TVA la încasare în aceeași perioadă, cu condiția ca, la momentul exercitării opțiunii, cifra de afaceri pentru anul curent să nu fi depășit plafonul prevăzut.

Persoanele impozabile care se înregistrează pentru TVA pe parcursul anului pot opta pentru aplicarea sistemului începând fie cu data înscrierii în scopuri de TVA, fie ulterior, pe parcursul anului în care s-au înregistrat.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare pot ieși din acest regim în două situații: