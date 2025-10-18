Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan și Curtea de Conturi se numără printre instituțiile publice care înregistrează datorii la bugetul de stat, potrivit „Listei rușinii” publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

În total, peste 511 entități publice figurează cu restanțe, de la ministere și agenții guvernamentale până la spitale, școli și primării.

Conform datelor publicate, Cancelaria premierului are o datorie de peste 110.000 de lei, iar Curtea de Conturi figurează cu o restanță de 59.865 de lei. În fruntea clasamentului datornicilor se află Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, care are o restanță de 136,5 milioane de lei.

Urmează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare, cu 87 de milioane de lei, și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care datorează 29,1 milioane de lei.

Lista include, de asemenea, spitale județene, inspectorate școlare, unități de învățământ, instanțe, parchete și cluburi sportive din întreaga țară. Potrivit ANAF, situația a fost realizată pe baza raportărilor din 31 august 2025, iar suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice se ridică la 582,9 milioane de lei.

Instituția fiscală a informat că toate entitățile publice aflate pe listă vor primi notificări oficiale, prin care vor fi îndemnate să își achite obligațiile bugetare. ANAF a subliniat, în comunicatul transmis, că rolul său este de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale.

Reprezentanții ANAF au mai precizat că, la începutul lunii noiembrie, toate instituțiile restante vor fi notificate formal. Scopul acestor notificări este de a le informa cu privire la obligațiile restante, de a le îndruma către conformarea la plată și de a le prezenta opțiunile de accesare a facilităților fiscale prevăzute de lege.

„Scopul acestor notificări este: informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii. Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic”, au explicat reprezentanții Fiscului.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a comentat public situația vineri, 17 octombrie, afirmând că toate instituțiile publice cu datorii vor primi notificări și că Ministerul Finanțelor a publicat, pentru prima dată, lista completă a datoriilor către bugetul de stat.

El a subliniat că Guvernul nu va mai accepta ca instituțiile să fie tratate preferențial și a calificat drept inacceptabil faptul că unele dintre ele nu își bugetau deliberat ultimele luni ale anului, pentru a forța ulterior alocări suplimentare prin hotărâri de guvern.

Șeful Executivului a apreciat că o asemenea practică este anormală și a insistat asupra faptului că nu va mai fi tolerată. Potrivit premierului, publicarea acestei liste marchează un pas important în transparentizarea finanțelor publice și în responsabilizarea instituțiilor statului față de obligațiile lor fiscale.