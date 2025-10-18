Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid, la Societatea Națională a Sării (Salrom) și la Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), după inundația produsă în luna mai 2025.

Concluziile raportului indică o serie de deficiențe majore în gestionarea riscului de inundare, calificat de reprezentanții Salrom drept „nefiind un pericol iminent”, deși situația impunea intervenții urgente.

Potrivit documentului, măsurile luate de conducerea Societății Naționale a Sării nu au vizat eliminarea riscului de inundare, ci doar intervenții punctuale, fie de întreținere, fie de urgență, în cazul unor avarii.

Raportul arată că nu s-au realizat lucrări de amenajare care să asigure protecția pe termen lung a salinei, deși semnele de pericol erau cunoscute. Guvernul urmează să discute rezultatele acestor verificări, urmând ca ulterior să fie decise măsuri concrete, inclusiv eventuale demiteri.

Salina Praid rămâne, la acest moment, parțial inundată. Specialiștii continuă monitorizarea cursurilor de apă din zonă, întrucât nivelul ridicat de salinitate persistă și afectează mediul înconjurător. În consecință, cinci localități din apropiere sunt alimentate în continuare cu apă potabilă adusă din cisterne, măsură provizorie aplicată încă din primăvară.

În urma publicării concluziilor, ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat că raportul Corpului de Control al premierului confirmă toate acuzațiile formulate anterior la adresa Salrom.

El a subliniat că societatea „a gestionat dezastruos resursele statului” și că a cerut conducerii acesteia să-și depună demisia de onoare, însă membrii Consiliului de Administrație ar fi refuzat.

Ministrul a precizat că a solicitat convocarea unei ședințe a acționarilor pentru demiterea conducerii, dar cererea a fost respinsă, motiv pentru care ministerul a decis să acționeze compania în instanță.

Radu Miruță a menționat că și Corpul de Control al Ministerului Economiei lucrează la un raport propriu, care indică deja „delăsare, rea-credință și lipsă de responsabilitate” nu doar la Praid, ci și în alte exploatări administrate de Salrom.

„S-a confirmat încă o dată. Salrom şi-a bătut joc de banii şi resursele românilor. Raportul Corpului de Control al Primului Ministru spune negru pe alb ceea ce am spus şi eu de acum câteva săptămâni: Societatea Naţională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român. Corpul de Control al Ministerului Economiei are în lucru un raport din care a prezentat, deja, date parţiale: delăsare, rea-credinţă şi lipsă de responsabilitate, nu doar la Praid, ci şi în alte zone. Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe pentru demitere, conform legii. Au refuzat. I-am acţionat în instanţă pentru obligaţia de a convoca şedinţa AGA pe care ministerul, ca acţionar majoritar a cerut-o. Dar, cât timp justiţia e în grevă, trebuie răbdare”, a transmis Miruță.

El a adăugat că, în ciuda blocajului generat de greva din justiție, ministerul nu renunță la demersurile de tragere la răspundere a celor vinovați. Ministrul a mai spus că răbdarea autorităților „are și ea o limită” și că instituția pe care o conduce lucrează la soluții care să transforme „bunul-simț în faptă”.