Primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a declarat că municipalitatea îşi va asuma responsabilitatea punerii în siguranţă a blocului afectat de explozie, însă numai după ce Poliţia va încheia investigaţia oficială. Conform acestuia, administraţia locală analizează toate scenariile posibile, iar intervenţia va fi una rapidă, având ca obiectiv principal siguranţa locatarilor şi a zonei.

„Referitor la discuţia din Comitetul de Situaţii de Urgenţă şi a raportului pe care ISC-ul ni l-a furnizat, o să vedeţi şi public la finalul şedinţei că vom adopta câteva hotărâri. Luăm în calcul toate variantele, punerea în siguranţă este prioritară, Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a acelui imobil, va avea o intervenţie rapidă, imediat după ce se finalizează ancheta Poliţiei”, a afirmat Bujduveanu.

Edilul a subliniat că administraţia locală colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi cu experţii tehnici care evaluează structura clădirii. Acesta a adăugat că decizia privind viitorul imobilului va fi luată doar după finalizarea expertizei tehnice.

Bujduveanu a explicat că persoanele afectate vor avea posibilitatea să intre în locuinţe doar pentru scurt timp, exclusiv sub supravegherea echipelor de intervenţie, pentru a-şi lua bunurile de valoare. Locuirea în imobil rămâne însă interzisă până la stabilizarea completă a structurii.

„Ce am putut să discutăm cu cetăţenii afectaţi este că, după punerea în siguranţă, vom face tot posibilul, alături de ISU, să se intre punctual în imobil, doar cu acordul ISU, pentru a-şi recupera bunurile de valoare, dar nu vor putea locui în acel imobil”, a spus primarul interimar, în cadrul conferinţei de presă.

Măsura este una de protecţie, menită să prevină accidentele şi să asigure desfăşurarea corectă a anchetei Poliţiei. În plus, accesul în clădire va fi limitat la anumite intervale, în funcţie de stadiul lucrărilor de punere în siguranţă şi de aprobările specialiştilor ISU.

Potrivit primarului interimar, raportul preliminar întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcţii indică faptul că imobilul afectat de explozie prezintă deteriorări severe. Din aceste motive, autorităţile iau în considerare inclusiv posibilitatea demolării.

„Din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului, după ce este pus în siguranţă. Etapa 1 este punerea în siguranţă”, a precizat Bujduveanu.

Specialiştii urmează să finalizeze expertiza detaliată pentru a determina dacă structura mai poate fi consolidată sau dacă demolarea reprezintă singura variantă sigură. Procesul va fi coordonat de Primăria Capitalei, în colaborare cu instituţiile de siguranţă publică.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că autorităţile au dispus deja o serie de măsuri imediate pentru securizarea zonei. Printre acestea se numără mutarea autoturismelor aflate în apropierea clădirii, pentru a facilita activitatea Poliţiei şi pentru a reduce riscul de noi incidente.

„Ce vă pot spune sigur este că totul se va face în regim de urgenţă. S-au dispus măsuri inclusiv pentru maşinile de acolo. Primăria, împreună cu Compania Municipală de Parking le va lua şi le va parca în altă parte, ca să poată cei de la Poliţie să le analizeze şi să finalizeze ancheta. După finalizarea acestui Comitet, o să putem reveni cu toate aspectele, mai ales pentru că analizăm şi expertiza făcută de specialiştii care astăzi au fost în teren, acolo”, a spus prefectul Capitalei.

Reprezentanţii administraţiei locale şi cei ai Poliţiei colaborează pentru asigurarea perimetrului, iar accesul în zonă este restricţionat până la finalizarea investigaţiilor. Echipele de intervenţie rămân în teren pentru a verifica stabilitatea imobilului şi pentru a preveni eventuale noi riscuri.

Prefectul Andrei Nistor a explicat că, până la încheierea anchetei Poliţiei, accesul în clădire rămâne interzis. Doar locatarii din scările neafectate direct de explozie au putut intra temporar, sub escorta Poliţiei, pentru a-şi lua lucruri esenţiale.

„Până la finalizarea anchetei, nu poate intra nimeni, nicăieri. Astăzi, împreună cu Poliţia, unii locatari din scările unde nu au fost afectaţi direct au putut intra, dar unul câte unul şi de mână cu Poliţia. După finalizarea anchetei, probabil cei din scările care nu au fost afectate se vor putea întoarce. La scara în care s-a întâmplat explozia, în măsura în care se va putea, şi este foarte important acest aspect, ISU va încerca să meargă cu fiecare dintre locatari să-şi recupereze bunuri, dar bunurile gen bani, documente şi alte lucruri care pot fi luate imediat. Repet, în măsura în care se va putea şi când va fi pus cât de cât în siguranţă”, a adăugat prefectul.

Autorităţile continuă verificările la faţa locului pentru a determina cauzele exacte ale deflagraţiei şi pentru a evalua impactul asupra structurii de rezistenţă a clădirii. În paralel, se caută soluţii pentru sprijinirea persoanelor evacuate, care rămân temporar fără locuinţe.