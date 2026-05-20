O parte dintre locatarii blocului din cartierul Rahova, care a fost grav afectat de o explozie puternică pe 17 octombrie 2025, vor putea intra în apartamente în aproximativ trei luni pentru a-și recupera actele și bunurile importante. Anunțul a fost făcut în urma unei întâlniri care a avut loc marți, 19 mai 2026, între locatarii afectați și reprezentanții autorităților.

La discuții au participat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, specialiști în construcții, proiectanți și ingineri de la compania Apolodor, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

În cadrul acestei ședințe, autoritățile au explicat că accesul nu va fi însă permis în zona cea mai afectată de deflagrație, fiind extrem de puțin probabil ca cineva să mai poată intra în acele spații din motive de siguranță.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit faptul că nicio companie nu s-a prezentat inițial la licitațiile organizate pentru lucrările de punere în siguranță a imobilului. Acesta a adăugat că singura firmă care și-a asumat, în cele din urmă, această lucrare complexă a fost Apolodor.

„Nu s-a prezentat nimeni la licitaţii pentru lucrările de punere în siguranţă. Sigura firmă care şi-a asumat până la urmă această lucrare complexă a fost Apolodor. Şi îi mulţumesc!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Primăria București, reprezentanții firmei de construcții le-au explicat detaliat locatarilor care sunt pașii tehnici următori. Întregul proces va începe după finalizarea etapei de proiectare, programată să dureze aproximativ 30 de zile. Ulterior acestei faze, lucrările propriu-zise de consolidare provizorie și securizare a clădirii se vor desfășura pe parcursul a încă 50 de zile.

Procedura tehnică presupune separarea structurii grav afectate de partea de clădire care mai poate fi salvată. Reprezentanții Primăriei Capitalei au explicat că porțiunea distrusă va fi îndepărtată și demolată, în timp ce restul clădirii va fi popit, adică sprijinit cu stâlpi temporari, pentru o mai bună susținere.

Abia în momentul în care se va ajunge la acest pas, locatarii din zona rămasă în picioare vor primi permisiunea de a intra în apartamente pentru a-și lua documentele și obiectele de valoare.

După finalizarea acestei etape de securizare, specialiștii vor realiza o expertiză tehnică amănunțită. Aceasta va stabili dacă bucata de bloc rămasă poate fi consolidată pe termen lung sau dacă va trebui, de asemenea, să fie demolată în totalitate. Pasul final al întregului proiect va consta în reconstrucția blocului și refacerea dreptului de proprietate pentru toți locatarii afectați.

„Procedura implică separarea clădirii afectate de cea mai puţin afectată. Partea afectată se îndepărtează şi se demolează, iar partea care rămâne se popeşte pentru o mai bună susţinere. La acest pas, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-şi recupereze actele şi bunurile de valoare. După aceea, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează şi ea în totalitate. (…) Concret, în aproximativ trei luni, o parte din locatarii blocului afectat de explozie vor putea intra în apartamente să-şi recupereze bunurile. Din păcate, nu toţi! E foarte puţin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată”, a precizat Primăria Municipiului București.

În cadrul dialogului, primarul general Ciprian Ciucu i-a asigurat pe oameni că viața lor și a celor dragi este cea mai importantă, subliniind că bunurile materiale pot fi reîntregite.

Edilul a promis că va discuta personal cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, ai Prefecturii și ai tuturor autorităților statului pentru a-i sprijini pe cetățeni în demersul de refacere a actelor pierdute în urma exploziei, garantând că municipalitatea îi va asista la fiecare pas.

„Importantă e viaţa dumneavoastră, a celor care vă însoţesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură şi la toate autorităţile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, a spus Ciprian Ciucu.

La rândul lor, locatarii blocului din Rahova au cerut soluții concrete și au dezbătut diverse scenarii cu oficialii prezenți. Oamenii au sugerat ca operațiunile de demolare să se desfășoare etapizat, pe zone și pe apartamente. Ei au propus separarea atentă a molozului de bunurile personale, astfel încât locatarii să fie chemați ulterior la sol pentru a recupera orice obiect care a scăpat intact în urma deflagrației.