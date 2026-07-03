Ciprian Ciucu acuză lipsă de transparență în selecția conducerii STB. Primarul Capitalei face apel la specialiști: Dosarele se depun până luni, 6 iulie

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI) a reluat procedura de selecție pentru Consiliul de Administrație al Societății de Transport București (STB) și a făcut apel către specialiștii cu experiență în domeniul transporturilor să participe la concurs.

Edilul a precizat pe Facebook că termenul-limită pentru depunerea dosarelor este luni, 6 iulie, și a solicitat presei să popularizeze informația, pentru a încuraja participarea unor profesioniști competenți și de bună credință.

Potrivit acestuia, a aflat despre reluarea procedurii abia în ultimul moment, după ce noul director al ADI TPBI i-a comunicat situația. Ciprian Ciucu a susținut că nu a fost informat în prealabil de fosta conducere a asociației și a afirmat că, dacă ar fi avut informațiile mai devreme, le-ar fi făcut publice anterior.

Primarul Capitalei a acuzat ADI TPBI că aceasta este a doua încercare de a organiza selecția pentru Consiliul de Administrație al STB fără suficientă publicitate și transparență.

El a reamintit că o primă procedură de selecție a fost lansată în luna decembrie, într-un ritm accelerat, înainte ca acesta să își poată depune jurământul și să ia cunoștință de existența procesului de selecție. Potrivit edilului, acea procedură a fost anulată din cauza lipsei de transparență.

„ÎN ATENȚIA PRESEI, vă rog popularizați! ADI TPBI A reluat procedura de selecție a Consiliului de Administrație al STB. Este important ca oamenii competenți cu expertiză în domeniul transportului să se înscrie, să participe la procedura de selecție! ATENȚIE, DOSARELE SE DEPUN PÂNĂ LUNI, 6 IULIE! Link-ul, in primul comentariu! Dacă aș fi știut mai devreme v-aș fi anunțat mai devreme! Dar ADI TPBI, fosta conducere, nu ne-a informat. Noroc ca a prins acest fir noul director al ADI TPBI și mi-a comunicat astăzi, în ceasul al doisprezecelea! Este cea de-a doua încercare a ADI TPBI de a selecta pe ascuns, fără publictate și transparență, Consiliul de Administrație al STB”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu a afirmat că procedura a fost reluată, însă nici Primăria Municipiului București și nici el, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, nu au fost informați despre acest demers.

Primarul a subliniat că intenționa ca procedura de selecție să fie promovată atât prin intermediul presei, cât și pe canalele oficiale ale Primăriei, având în vedere că STB reprezintă una dintre cele mai mari companii publice din România.

În acest context, edilul a lansat un apel către profesioniștii din domeniu să se mobilizeze și să își depună candidaturile până la expirarea termenului de înscriere, respectiv luni, 6 iulie.

„Prima oară, în decembrie, au dat pe repede înainte drumul la procedura de selectie, fix înainte de a putea eu depune jurământul și afla de acestă procedură. A fost anulată din cauza lipsei de transparență! Acum, au reluat-o, dar nu au aunuțat PMB și nu m-au anunțat nici măcar pe mine în calitate de Președinte al Acestei Asociații Intercomunitare de Transport Public. Evident, eu intenționam să o publicăm și în presă și pe pagina de facbook a primăriei, pentru că STB este una dintre cele mai mai companii publice din țară! Îi rog pe profesioniștii de bună credință să se mobilizeze și să-și depună dosarul luni!”, a conchis edilul

Postarea poate fi vizualizată aici.