Economistul-șef al VEB, concediat după avertismente privind declinul economic al Rusiei și costurile războiului

Economia Rusiei începe să resimtă tot mai puternic efectele războiului din Ucraina și ale presiunilor externe, iar unul dintre cei mai cunoscuți economiști ai țării a plătit cu funcția după ce a făcut avertismente publice. Andrei Klepaci susține că Rusia pierde teren economic și tehnologic, în timp ce costurile conflictului continuă să crească.

Banca rusă de stat pentru dezvoltare VEB și-a concediat economistul-șef, Andrei Klepaci, după ce acesta a făcut declarații publice în care a avertizat că Rusia rămâne în urma Occidentului și Chinei în plan tehnologic și economic și că războiul din Ucraina generează costuri tot mai mari pentru țară, au declarat două surse familiarizate cu situația. Klepaci, unul dintre cei mai cunoscuți macroeconomiști ruși, a făcut declarațiile în cadrul unui forum financiar organizat în luna mai. Discursul său a fost relatat în presa rusă abia săptămâna trecută.

Economistul a avertizat că Rusia pierde teren în competiția tehnologică și economică internațională, inclusiv în fața Chinei și Statelor Unite ale Americii. El a pus această situație și pe seama sprijinului financiar și militar pe care statele occidentale îl oferă Ucrainei.

Klepaci a susținut că Rusia nu poate câștiga războiul de uzură și a avertizat că speranța potrivit căreia Ucraina se va prăbuși economic nu este realistă. În opinia sa, costurile suportate de Rusia continuă să crească, ceea ce ar putea genera în cele din urmă o criză socială.

Discursul, publicat pe site-ul web al Clubului Nikitski, un forum care reunește economiști, academicieni și oficiali guvernamentali, a reprezentat o critică publică rară venită din partea unei personalități importante dintr-o instituție de stat cu privire la costurile continuării războiului declanșat de Moscova în Ucraina în 2022.

Klepaci a ocupat de-a lungul carierei mai multe funcții în instituții economice din Rusia și a lucrat timp de aproximativ 10 ani în Ministerul Economiei, înainte de a se alătura VEB. El a fost numit economist-șef al instituției în 2014. VEB, instituție care finanțează proiecte susținute de stat, a confirmat într-un răspuns transmis în scris că Klepaci nu mai ocupă funcția de economist-șef, însă nu a oferit detalii despre motivele plecării sale. La rândul său, Klepaci a confirmat pentru agenția de presă Reuters că a fost demis.

„Rămânem în urmă. Pierdem atât competiţia tehnologică, cât şi cea economică la nivel mondial. Şi pierdem nu doar în faţa Chinei şi a Statelor Unite, ci, într-un anumit sens, pierdem şi în faţa Ucrainei. Nu vom câştiga competiţia în acest război de uzură. Avem iluzia că totul acolo (în Ucraina) se va prăbuşi. Nu s-a prăbuşit şi nu se va prăbuşi. Costurile noastre cresc”, a spus el, anticipând o criză socială.

În discursul susținut în luna mai, Klepaci a evidențiat rezistența economiei ruse în fața sancțiunilor occidentale, dar a avertizat că presiunile asupra țării se intensifică. Potrivit economistului, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice și logistice sporesc vulnerabilitățile economice ale Rusiei.

Klepaci a atras atenția și asupra creșterii inegalității veniturilor, precum și asupra încetinirii ritmului de creștere a PIB-ului Rusiei, despre care a arătat că este inferior celui înregistrat în Statele Unite și Ucraina.

În luna iulie, Banca Centrală a Rusiei a sugerat că economia țării ar putea să nu înregistreze nicio creștere în acest an. Pe parcursul verii, atacurile repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia și asupra depozitelor companiei de comerț online Wildberries au provocat șocuri de aprovizionare, amplificând riscurile inflaționiste și îngrijorarea populației.

Președintele Vladimir Putin a susținut, în schimb, că economia rusă rămâne stabilă, în pofida eforturilor externe despre care afirmă că urmăresc să o slăbească.

Klepaci a apreciat că Rusia nu riscă o prăbușire economică, însă decalajul față de alte economii va continua să se adâncească, cu efecte importante pe termen lung. Economistul a avertizat, de asemenea, că o eventuală criză socială ar putea apărea într-un moment în care autoritățile și populația nu se așteaptă la un asemenea scenariu.

În prezent, nu există semne ale unor tulburări sociale grave în Rusia. Situația este pusă în contextul cenzurii stricte impuse în timpul războiului, al restricțiilor privind protestele, al pedepselor îndelungate cu închisoarea aplicate disidenților și al influenței tot mai mari a Serviciului Federal de Securitate, principala agenție succesoare a KGB-ului sovietic.

Klepaci a criticat și dependența considerată excesivă a Rusiei de China. În opinia sa, lipsa de coordonare dintre politicile monetare, bugetare și industriale a contribuit la încetinirea economiei ruse în acest an. Economistul a susținut că nivelul guvernanței s-a deteriorat în mod constant și că autoritățile adoptă frecvent decizii insuficient fundamentate, care pot avea însă consecințe strategice importante pe termen lung.