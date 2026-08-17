China a acoperit munții cu aproape 16.000 de oglinzi. Ce face centrala construită la o altitudine-record

China a finalizat instalarea celor 15.927 de oglinzi ale centralei solare termice Tushuo, construită la peste 4.650 de metri altitudine, pe Platoul Qinghai-Xizang. Instalația de 100 MW este prezentată drept centrala solară termică de tip turn amplasată la cea mai mare altitudine din lume. Proiectul urmează să fie conectat la rețeaua electrică în 2026 și ar putea furniza anual energie suficientă pentru aproximativ 50.000 de gospodării. Centrala folosește săruri topite încălzite la aproximativ 560°C pentru a stoca energia solară și a produce electricitate inclusiv după apus.

China a încheiat una dintre etapele esențiale ale proiectului Tushuo prin instalarea tuturor celor 15.927 de heliostate, oglinzi mobile care urmăresc permanent poziția Soarelui. Centrala se află în comitatul Amdo, din regiunea Xizang, într-un mediu caracterizat de temperaturi foarte scăzute, vânt puternic și niveluri ridicate ale radiațiilor ultraviolete.

Potrivit informațiilor publicate de CGTN, toate heliostatele au fost livrate și montate, iar proiectul se pregătește pentru conectarea la rețeaua electrică în cursul anului 2026. China Daily indică luna octombrie drept posibil moment pentru începerea funcționării conectate la rețea.

Tehnologia utilizată la Tushuo diferă fundamental de cea întâlnită în parcurile fotovoltaice convenționale. Heliostatele nu produc direct electricitate din lumina solară, ci își ajustează continuu poziția pentru a reflecta razele către un receptor amplasat pe turnul central.

Câmpul format din aproape 16.000 de oglinzi se întinde pe aproximativ 800.000 de metri pătrați. Energia solară captată pe această suprafață este direcționată către receptorul centralei, amplasat pe un turn cu o înălțime de 210 metri.

Radiația solară concentrată de heliostate produce temperaturile necesare încălzirii sărurilor topite până la aproximativ 560°C. Energia termică acumulată este utilizată ulterior pentru producerea aburului, care pune în funcțiune turbinele conectate la generatoarele electrice.

🇨🇳China has completed another energy mega-project: the highest-standing solar plant in the World. The Tibet Kaitou Anduo Tushuo Project is an integrated 100-megawatt (MW) Concentrating Solar Power (CSP) and 800MW Photovoltaic (PV) facility, located at an altitude of 4,650 metres… pic.twitter.com/6jJfKmYFfg — Dovydas Vitkauskas (@Dovydas44444) July 4, 2026

Sistemul permite astfel separarea momentului în care energia solară este captată de cel în care electricitatea este efectiv produsă. Căldura obținută în perioadele cu radiație solară puternică poate fi păstrată și utilizată atunci când rețeaua are nevoie de energie.

Un avantaj important al tehnologiei folosite de China la centrala Tushuo este posibilitatea stocării energiei sub formă de căldură. Spre deosebire de un parc fotovoltaic convențional, unde producția depinde direct de lumina disponibilă, centrala poate utiliza după apus energia termică acumulată pe parcursul zilei.

Instalația este proiectată pentru o capacitate de stocare termică de opt ore. În acest interval, energia păstrată în sărurile topite poate fi utilizată pentru continuarea producerii de abur și, implicit, pentru generarea electricității chiar dacă Soarele nu mai alimentează direct sistemul.

Această caracteristică poate contribui la echilibrarea unei rețele electrice în care energia regenerabilă are o pondere tot mai mare. Electricitatea poate fi produsă din energia termică stocată inclusiv în intervalele în care panourile fotovoltaice nu mai generează energie.

Amplasarea centralei la peste 4.650 de metri deasupra nivelului mării transformă proiectul într-unul cu cerințe tehnice speciale. Instalațiile trebuie să funcționeze în condiții de frig sever, rafale puternice de vânt și expunere intensă la radiații ultraviolete.

Pentru heliostate au fost dezvoltate structuri cu greutate redusă și rigiditate ridicată, astfel încât oglinzile să reziste condițiilor meteo dificile. În același timp, mecanismele de orientare trebuie să mențină o precizie foarte mare, deoarece lumina reflectată de mii de oglinzi trebuie concentrată permanent asupra receptorului central.

Suprafețele heliostatelor beneficiază și de straturi de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete. Pentru producerea acestora a fost realizată o linie automatizată adaptată condițiilor de mare altitudine, cu o capacitate de aproximativ 6.000 de metri pătrați de heliostate pe zi.

După intrarea în exploatare și conectarea la rețea, centrala solară termică Tushuo, cu o capacitate instalată de 100 MW, ar urma să genereze aproximativ 255 de milioane de kilowați-oră de electricitate în fiecare an.

Conform estimărilor prezentate de CGTN, această producție ar putea acoperi necesarul anual de electricitate pentru aproximativ 50.000 de gospodării.

Proiectul ar urma să reducă și consumul de combustibili fosili. Estimările asociate centralei indică economisirea anuală a aproximativ 60.000 de tone de cărbune standard.

În același timp, funcționarea instalației ar putea evita emiterea în atmosferă a aproximativ 165.000 de tone de dioxid de carbon în fiecare an.