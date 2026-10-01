Alexandru Nazare, avertisment pentru România. Ce s-ar putea întâmpla dacă se ajunge la alegeri anticipate

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, avertizează că organizarea alegerilor anticipate ar putea avea consecințe asupra ratingului de țară al României și ar genera costuri pe care statul nu și le poate permite. Ministrul a vorbit și despre posibilitatea ca numele său să fie luat în calcul pentru funcția de premier, despre bugetul pentru 2027 și despre perspectiva unor noi măsuri fiscale.

Alexandru Nazare a declarat joi, la TVR 1, că România are nevoie rapid de un guvern și de un plan credibil pentru anul 2027. În contextul discuțiilor privind viitorul premier, ministrul Finanțelor a evitat să intre în scenarii politice.

Întrebat cum ar putea convinge PSD și PNL să îi voteze programul în situația în care ar fi desemnat candidat pentru funcția de premier, Nazare a răspuns:

„Încerc să mă concentrez pe subiecte la Ministerul Finanțelor. E onorant ca numele meu să fie menționat în astfel de contexte, dar în general acestea sunt știri pe surse. Nu vreau să intru în discuții politice. Avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pentru 2027. Viitorul guvern trebuie să prezinte un plan credibil.”

Numele lui Alexandru Nazare apare în discuțiile privind viitorul Executiv după eșecul Cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan urmează să organizeze luni noi consultări cu partidele parlamentare, după care este așteptată o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Întrebat dacă exclude participarea AUR la guvernare, așa cum a afirmat președintele Nicușor Dan, ministrul Finanțelor nu a dorit să comenteze un asemenea scenariu. El a insistat însă asupra necesității adoptării bugetului pentru anul viitor și asupra modului în care evoluțiile politice sunt urmărite de investitori.

„Nu suntem într-o situație comodă, România are mare nevoie de un guvern rapid învestit, dar nu vreau să discut despre astfel de scenarii. Trebuie un buget 2027 agreat de toate partidele și adoptat până la finalul anului, pentru că investitorii se uită la aceste aspecte. România, cu dezechilibrele sale, e într-un context internațional sensibil, care se suprapune peste dezechilibrele de la noi, efectele războiului din Iran, războiul din Ucraina, scumpirea combustibililor – avem nevoie să revenim într-o zonă credibilă, să fim credibili față de investitori. În această cheie trebuie citită și declarația președintelui despre anticipate, pentru că în ochii lor calendarul alegerile anticipate ar pune în pericol materializarea execuției bugetului 2027. Ceea ce ar pune în mare pericol calificatul de investiții.”

Avertismentul apare înaintea unei noi evaluări a României de către Standard & Poor’s, programată pentru 2 octombrie. În prezent, ratingul este BBB-, cu perspectivă negativă.

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre evoluția economiei și a investițiilor. Potrivit acestuia, tendința de încetinire economică nu poate fi inversată imediat, iar scenariul unei contracții la finalul anului trebuie luat în calcul.

„Nu vom putea să inversăm trendul de creștere economică, care scade din 2021, și am ajuns la stagnare. Analiști ai băncilor văd un risc de contracție economică la finalul anului 2026, ceea ce e real. Nu suntem în pericol de mare contracție, dar trebuie să luăm în calcul acest lucru.”

Datele Ministerului Finanțelor pentru primele șapte luni din 2026 indicau un deficit bugetar de 48,08 miliarde de lei, reprezentând 2,34% din PIB, față de 3,99% din PIB în perioada similară din 2025.

Nazare a fost întrebat și dacă politica României ajunge să fie influențată de marii creditori internaționali și unde se mai regăsește, în acest context, votul cetățenilor.

„Trebuie să le explicăm oamenilor care sunt opțiunile și ce costuri au deciziile. Un scenariu de alegeri anticipate care ar atrage retrogradarea ratingului ar aduce un număr de ani pentru a ne reveni.”

Ministrul Finanțelor leagă astfel riscul anticipatelor de posibilitatea deteriorării ratingului și de efectele pe termen mai lung pe care o asemenea evoluție le-ar putea avea asupra României.

Alexandru Nazare a fost întrebat și despre plecarea sa din funcția de ministru al Finanțelor în timpul Guvernului Cîțu, în 2021.

„Nu am semnat acel memorandum legat de cantitățile mari de vaccinuri”

În ceea ce privește posibilitatea unor noi creșteri de taxe și impozite în 2027, ministrul nu a exclus noi ajustări, precizând că deciziile vor fi analizate odată cu elaborarea bugetului.