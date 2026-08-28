Radu Georgescu, avertisment despre economia României: Băncile străine ne văd mai rău decât „junk”

Economistul Radu Georgescu critică rezultatele măsurilor fiscale adoptate în ultimul an și susține că majorările de taxe nu au produs efectele promise asupra economiei. El afirmă că România a ajuns să plătească dobânzi mai mari decât Serbia pentru obligațiunile în dolari comparate și invocă, pe baza unui grafic Bloomberg, deteriorarea percepției investitorilor. Georgescu mai susține că deficitele extern și comercial au crescut, iar investițiile străine au înregistrat o scădere puternică în 2026.

Radu Georgescu face o comparație între situația actuală și cea de la începutul lunii august 2025, când au fost adoptate creșteri de taxe prezentate drept necesare pentru stabilizarea finanțelor publice și evitarea deteriorării ratingului suveran.

La un an distanță, economistul susține că evoluția costurilor de finanțare arată o situație diferită de cea anticipată.

„Astăzi, 28 august 2026, România plătește dobânzi mai mari decât Serbia !!”, afirmă Radu Georgescu.

Acesta își susține afirmația printr-un grafic Bloomberg care compară randamentele unor obligațiuni în dolari ale României și Serbiei, cu scadența în 2034.

„Astazi, bancile straine vad Romania mai rau decat Junk”, afirmă economistul.

Afirmația reprezintă interpretarea lui Radu Georgescu asupra evoluției randamentelor și nu echivalează cu modificarea ratingului suveran al României.

Georgescu susține că presiunile asupra costurilor de finanțare au devenit și mai evidente în ședința precedentă.

„Ieri, 27 august, dobânzile în dolari plătite de România au fost cele mai mari din Europa. Și dintre țările emergente de pe planeta Pamant”, afirmă acesta.

Costurile ridicate de finanțare sunt importante pentru buget deoarece influențează sumele pe care statul trebuie să le suporte pentru împrumuturile contractate și refinanțarea datoriei.

Economistul analizează și rezultatele măsurilor fiscale prin prisma dezechilibrelor externe.

Potrivit acestuia, în urmă cu un an s-a argumentat că măsurile adoptate vor contribui la reducerea deficitului de cont curent și a deficitului comercial. Georgescu susține că, după un an, ambele dezechilibre sunt mai mari.

El descrie situația într-o formulare dură:

„Guvernul a crescut taxele A prabusit consumul A bagat economia in recesiune Si tot ies mai mulți bani din țară decât intră.”

Radu Georgescu atrage atenția și asupra evoluției investițiilor străine.

Potrivit afirmațiilor sale, „In 2026 investitiile straine in Romania s-au prabusit 82% comparat cu 2025”.

Economistul include această evoluție în bilanțul pe care îl face la aproximativ un an de la adoptarea măsurilor fiscale, alături de costurile de finanțare, consum și deficitele externe.

În finalul analizei, Georgescu face referire la studiile sale de contabilitate la Academia de Studii Economice și critică modul în care au fost concepute măsurile economice din ultimul an.