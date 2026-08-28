Radu Georgescu, avertisment despre economia României: Băncile străine ne văd mai rău decât „junk”
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Economistul Radu Georgescu critică rezultatele măsurilor fiscale adoptate în ultimul an și susține că majorările de taxe nu au produs efectele promise asupra economiei. El afirmă că România a ajuns să plătească dobânzi mai mari decât Serbia pentru obligațiunile în dolari comparate și invocă, pe baza unui grafic Bloomberg, deteriorarea percepției investitorilor. Georgescu mai susține că deficitele extern și comercial au crescut, iar investițiile străine au înregistrat o scădere puternică în 2026.
Radu Georgescu: România plătește dobânzi mai mari decât Serbia
Radu Georgescu face o comparație între situația actuală și cea de la începutul lunii august 2025, când au fost adoptate creșteri de taxe prezentate drept necesare pentru stabilizarea finanțelor publice și evitarea deteriorării ratingului suveran.
La un an distanță, economistul susține că evoluția costurilor de finanțare arată o situație diferită de cea anticipată.
„Astăzi, 28 august 2026, România plătește dobânzi mai mari decât Serbia !!”, afirmă Radu Georgescu.
Acesta își susține afirmația printr-un grafic Bloomberg care compară randamentele unor obligațiuni în dolari ale României și Serbiei, cu scadența în 2034.
„Astazi, bancile straine vad Romania mai rau decat Junk”, afirmă economistul.
Afirmația reprezintă interpretarea lui Radu Georgescu asupra evoluției randamentelor și nu echivalează cu modificarea ratingului suveran al României.
Dobânzile plătite de România, în centrul avertismentului
Georgescu susține că presiunile asupra costurilor de finanțare au devenit și mai evidente în ședința precedentă.
„Ieri, 27 august, dobânzile în dolari plătite de România au fost cele mai mari din Europa. Și dintre țările emergente de pe planeta Pamant”, afirmă acesta.
Costurile ridicate de finanțare sunt importante pentru buget deoarece influențează sumele pe care statul trebuie să le suporte pentru împrumuturile contractate și refinanțarea datoriei.
Radu Georgescu: Deficitul de cont curent și deficitul comercial au crescut
Economistul analizează și rezultatele măsurilor fiscale prin prisma dezechilibrelor externe.
Potrivit acestuia, în urmă cu un an s-a argumentat că măsurile adoptate vor contribui la reducerea deficitului de cont curent și a deficitului comercial. Georgescu susține că, după un an, ambele dezechilibre sunt mai mari.
El descrie situația într-o formulare dură:
„Guvernul a crescut taxele
A prabusit consumul
A bagat economia in recesiune
Si tot ies mai mulți bani din țară decât intră.”
Investițiile străine, o altă problemă semnalată
Radu Georgescu atrage atenția și asupra evoluției investițiilor străine.
Potrivit afirmațiilor sale, „In 2026 investitiile straine in Romania s-au prabusit 82% comparat cu 2025”.
Economistul include această evoluție în bilanțul pe care îl face la aproximativ un an de la adoptarea măsurilor fiscale, alături de costurile de finanțare, consum și deficitele externe.
„Guvernul învață economie pe banii și nervii noștri”
În finalul analizei, Georgescu face referire la studiile sale de contabilitate la Academia de Studii Economice și critică modul în care au fost concepute măsurile economice din ultimul an.
„Dacă la examen aș fi prezentat masurile economice luate in Romania in ultimul an, sigur aș fi picat.
Partea bună: învățăm cu toții economie live.
Inclusiv Guvernul.
Partea proastă: Guvernul învață economie pe banii si nervii noștri.
Să fie Economie”, a transmis Radu Georgescu.
Afirmațiile privind randamentele, investițiile străine și evoluția deficitelor sunt cele prezentate de economist în analiza sa. Graficul distribuit de acesta indică Bloomberg drept sursă pentru comparația dintre obligațiunile României și Serbiei.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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