Radu Georgescu trage un semnal de alarmă privind datoria României: La un moment dat, această schemă economică va face implozie

Economistul Radu Georgescu a făcut o analiză a principalelor evenimente economice ale săptămânii, concentrându-se asupra creșterii datoriei publice a României și Statelor Unite, dar și asupra deciziilor Trezoreriei SUA și achizițiilor de aur realizate de China.

În cazul României, Georgescu afirmă că datoria țării a depășit 1,2 trilioane de lei. Economistul atrage atenția asupra diferenței dintre sensul termenului trilion în România și cel utilizat în Statele Unite.

Georgescu susține într-o postare realizată pe Facebook că, atunci când autoritățile române vorbesc despre trilioane, se referă de fapt la sensul american al termenului. El trece apoi la calcularea costului datoriei publice și arată că, la o datorie de 1,2 trilioane și o dobândă anuală de 7% plătită de Guvernul României, rezultă dobânzi de aproximativ 84 de miliarde de lei pe an.

Potrivit calculelor prezentate de economist, această sumă reprezintă 4,1% din PIB. Georgescu susține că, în aceste condiții, bugetul alocat dobânzilor este mai mare decât bugetele Educației și Sănătății luate împreună.

Economistul consideră că o asemenea situație ridică întrebări cu privire la sustenabilitatea acestei dinamici a datoriei și afirmă că, la un moment dat, schema economică ar putea ajunge la un punct de implozie. El precizează însă că momentul în care s-ar putea produce o astfel de situație nu poate fi anticipat, indicând ca posibilități un interval de două luni, doi ani sau zece ani.

„Pe planeta Pământ s-au întâmplat lucruri foarte importante în această săptămână. Și aici nu mă refer la faptul că a început Insula Iubirii. Pentru ca nu ma uit la Insula Iubirii, eu voi vorbi despre celelalte. Să începem. 1 Datoria României a depășit 1,2 trilioane de lei. Trilioane. Nu este greșeală de scriere. Nimic nu se măsoară în trilioane pe planeta Pământ, cu excepția datoriilor făcute de guverne.

De fapt, în România habar nu avem câte zerouri are un trilion. Conform DEX-ului românesc, un trilion înseamnă un miliard de miliarde. Așa arată un trilion pentru români: 1.000.000.000.000.000.000. Adică 1 urmat de 18 zerouri. Dar stai in pic La americani, 1 trilion înseamnă o mie de miliarde, adică 1 urmat de 12 zerouri: 1.000.000.000.000. Pentru că în România ne-am pierdut în atâtea zerouri, cei din Guvern, când vorbesc de trilioane, se referă de fapt la trilioanele din sistemul american. Acum, că am încheiat lecția de gramatică, să trecem la lecția de aritmetică. 1,2 trilioane înmulțit cu 7% (dobânda anuală pe care o plătește Guvernul României) este egal cu… exact 84 de miliarde de lei pe an. Doar dobânzi. Asta înseamnă 4,1% din PIB. Adica in Romania bugetul platit pe dobanzi este mai mare decat bugetul Educatiei si al Sanatatii. Luate impreuna. Evident, cine face aceste calcule își dă seama că, la un moment dat, această schemă economică va face implozie. Când se va întâmpla? Nimeni nu știe. Poate peste 2 luni, 2 ani sau 10 ani. Oricum, mulți români sunt preocupați de Insula Iubirii ca să facă niște calcule aritmetice”, a scris economistul pe Facebook.

Potrivit acestuia, datoria SUA a depășit în această săptămână pragul de 40 de trilioane de dolari. Economistul susține că Statele Unite beneficiază încă de avantajul de a avea dolarul, moneda pe care Trezoreria și sistemul financiar american o pot utiliza pentru finanțarea datoriei. În acest context, Georgescu face referire la o decizie recentă a Trezoreriei SUA.

Trezoreria Statelor Unite a anunțat că va cumpăra cantități mari de titluri de stat emise chiar de Trezoreria SUA. Economistul interpretează această operațiune drept o formă prin care Statele Unite își răscumpără propriile titluri de stat și afirmă că, în esență, acest lucru presupune tipărirea de dolari.

După anunțul privind operațiunea Trezoreriei SUA, prețul aurului a crescut cu 3%, potrivit informațiilor prezentate de Radu Georgescu.

În același context, economistul menționează că China a cumpărat în luna iulie 20 de tone de aur, aceasta fiind, potrivit mesajului său, o cantitate record. Georgescu ridică întrebarea dacă achizițiile Chinei transmit un semnal economic pe care alte țări nu îl interpretează încă.

„2 Săptămâna asta, datoria SUA a trecut de 40 trilioane de dolari. Doar că, spre deosebire de romani, americanii au un avantaj. Încă. Tipăresc o hârtie care se numește dolar. Așa că au făcut pasul următor. 3 Trezoreria SUA își răscumpără propriile titluri de stat. Ieri, Trezoreria SUA a anunțat că va cumpăra cantități mari de titluri de stat emise de… Trezoreria SUA. Pe romaneste , vor tipari $ Dupa aceasta stire , ieri, aurul a crescut cu 3%. Ca un fapt divers, China a cumpărat în iulie 20 de tone de aur. Cantitate record. Ce știe China și noi încă nu știm? Concluzii. În acest final de vară ai două opțiuni. Fie te uiți la Insula Iubirii. Fie te uiți pe știrile economice, faci niște calcule și vezi cum îți protejezi financiar familia și compania. Să fie economie!”, a conchis economistul.

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