Victor Ponta, avertisment dur după recordul importurilor de energie: „Trebuie să se pregătească de faliment”

Victor Ponta lansează un avertisment privind situația sistemului energetic și costurile ridicate ale electricității. Fostul premier susține că România ar fi înregistrat sâmbătă seară un record al importurilor, într-un moment în care producția internă era de 2.846 MW, iar importurile ajungeau la 3.449 MW.

Potrivit datelor prezentate de Ponta, energia importată ar fi avut un preț mediu de aproximativ 240 de euro/MWh. Fostul premier critică autoritățile pentru modul în care gestionează situația și avertizează asupra efectelor pe care costurile energiei le pot avea asupra economiei.

Victor Ponta afirmă că nivelul înregistrat reprezintă cel mai mare import de energie din istoria României.

„Dezastrul nu mai este o știre în România, a devenit obișnuință! Pentru că cei responsabili oricum nu fac nimic! Singurul eveniment important de ieri din România nu apare nicăieri la știri: faptul că, ieri-seară, în țară am produs 2.846 MW și am importat 3.449 MW! Este recordul absolut de import din istoria României! La fel și prețul mediu la care am importat: aproximativ 240 de euro/MWh”, a scris Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Fostul premier merge mai departe și susține că dependența ridicată de importuri, combinată cu prețurile energiei, reprezintă un risc pentru economie.

„O țară care importă peste jumătate din energia pe care o consumă, la un preț uriaș, este o țară care trebuie să se pregătească de faliment”, susține Victor Ponta.

Ponta consideră că energia scumpă afectează competitivitatea economiei și poate ajunge să fie resimțită de consumatori prin prețurile produselor și serviciilor.

„Nimeni nu poate să investească în România cu aceste prețuri la energie. Pentru că toate firmele — de la cele din producție, depozitare și servicii până la centrele comerciale — trebuie să includă în prețurile finale noile costuri cu energia!”, a mai scris fostul premier.

În argumentația sa, Victor Ponta face și o comparație cu perioada în care conducea Guvernul. Acesta afirmă că exista un prag al prețului energiei de la care autoritățile interveneau.

„În cei patru ani în care am fost prim-ministru, stabilisem ca, ori de câte ori prețul unui MWh depășea 200 de lei, să convocăm comitetul guvernamental de urgență pentru a lua măsurile necesare revenirii la un preț de aproximativ 150 de lei/MWh”, afirmă Ponta.

Fostul premier susține că prețul mediu al energiei ar fi ajuns la 1.250 de lei/MWh și afirmă că România a cumpărat electricitate de la Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina.

Ponta compară situația cu cea din 2015, susținând că unele dintre statele de la care România importă în prezent energie cumpărau atunci electricitate de pe piața românească.

„Ieri, prețul mediu al unui MWh a ajuns la 1.250 de lei, și nimeni de la Guvern nu s-a sinchisit măcar să dea un telefon! Ieri am importat energie electrică de la toți vecinii noștri, Bulgaria, Serbia, Ungaria și chiar Ucraina, aflată sub bombardamente rusești, de la toți cei care, în 2015, erau clienții noștri pentru exporturile de energie! Sentimentul general este că dezastrul este aproape și de neevitat. Urmează ceva foarte rău, deși nimeni nu știe exact ce și cum va fi!”.

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