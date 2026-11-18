Târgurile de Crăciun din România au început să primească vizitatori din 13 noiembrie 2026, iar prețurile diferă între comercianți. La Craiova și Sibiu, mâncarea, băuturile calde și atracțiile pentru copii pot ridica rapid cheltuielile unei familii. Deși accesul este gratuit, o vizită cu patru persoane poate depăși 300 de lei. Bugetul depinde de produsele cumpărate și de numărul activităților alese.

Târgurile de Crăciun din Craiova și Sibiu oferă preparate tradiționale, gustări rapide și băuturi specifice sezonului rece. Ambele evenimente s-au deschis pe 13 noiembrie, iar comercianții au afișat prețuri diferite pentru produse asemănătoare. Costurile depind de gramaj, ingrediente și comerciant.

La Craiova, un pahar de vin fiert de 330 de mililitri costă 15 lei. Pentru o ciocolată caldă de 250 de mililitri, vizitatorii plătesc 20 de lei. Ceaiul, cafeaua și sucul de mere cald costă câte 10 lei.

Preparatele din carne sunt comercializate frecvent la gramaj. Sarmalele costă 15 lei pentru 100 de grame, iar o porție de 200 de grame ajunge la 30 de lei. Un mic se vinde cu 8 lei, iar 100 de grame de cârnați afumați costă 15 lei.

Pentru desert, o clătită cu umplutură costă între 20 și 30 de lei. Turta dulce de 300 de grame se vinde cu 40 de lei. Varianta cu fistic ajunge la 45 de lei.

La Sibiu, prețurile diferă în funcție de stand și de produs. Un pahar de vin fiert de 200 de mililitri costă 18 lei la unul dintre comercianți. Ceaiul de iarnă se vinde cu 15 lei, iar plăcintele pe lespede costă 20 de lei.

Cei care preferă preparatele consistente pot cumpăra cârnați prăjiți sau ceafă la grătar. Ambele produse sunt comercializate cu 17 lei pentru 100 de grame. O porție de fasole costă 20 de lei, iar 200 de grame de varză roșie călită au același preț.

Pentru desert, cozonacul simplu costă 25 de lei, iar varianta cu nucă ajunge la 35 de lei. Porumbul fiert sau copt se vinde cu 15 lei.

O vizită la târgurile de Crăciun poate avea costuri diferite, chiar și atunci când participanții aleg produse obișnuite. Pentru două persoane, cheltuielile pot rămâne sub 100 de lei dacă sunt cumpărate doar gustări și băuturi. Bugetul crește atunci când vizitatorii aleg preparate consistente sau atracții cu plată.

La Craiova, două pahare de vin fiert costă împreună 30 de lei. O porție de 300 de grame de sarmale ajunge la 45 de lei. Dacă cele două persoane împart și o clătită de 20 de lei, nota totală ajunge la 95 de lei.

La Sibiu, două pahare de vin fiert de 18 lei însumează 36 de lei. Două plăcinte costă încă 40 de lei. Astfel, o gustare pentru două persoane ajunge la 76 de lei, fără alte cumpărături.

Exemple de bugete pentru un cuplu Oraș Ce include bugetul Cost total Craiova Două pahare de vin fiert, 300 g de sarmale și o clătită 95 lei Sibiu Două pahare de vin fiert și două plăcinte 76 lei

Notă: Sumele reprezintă calcule pentru exemplele de consum prezentate în articol, nu cheltuieli medii. Nu includ transportul, parcarea, suvenirurile sau atracțiile.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, bugetul depinde în principal de mâncare și activități. La Craiova, o masă simplă poate include două porții de sarmale de câte 200 de grame. Acestea costă împreună 60 de lei.

Pentru copii, patru mici costă 32 de lei, fără eventualele garnituri. Două pahare de vin fiert pentru adulți adaugă 30 de lei. Două ciocolate calde pentru copii costă încă 40 de lei.

Dacă familia cumpără și două clătite de câte 20 de lei, cheltuiala totală ajunge la 202 lei. Calculul nu include transportul, parcarea, suvenirurile sau atracțiile.

La Sibiu, două porții de sarmale de câte 250 de grame costă împreună 98 de lei. Două plăcinte pentru copii adaugă 40 de lei. Două vinuri fierte și două ceaiuri de iarnă însumează încă 66 de lei.

În acest scenariu, familia cheltuiește 204 lei numai pentru mâncare și băuturi. Alegerea unor preparate suplimentare poate majora suma.

Buget pentru patru persoane, fără atracții Oraș Ce include bugetul Cost total Craiova Două porții de sarmale, patru mici, două pahare de vin fiert, două ciocolate calde și două clătite 202 lei Sibiu Două porții de sarmale, două plăcinte, două pahare de vin fiert și două ceaiuri de iarnă 204 lei Notă: Sumele reprezintă calcule pentru exemplele de consum prezentate în articol, nu cheltuieli medii. Nu includ transportul, parcarea, suvenirurile sau atracțiile.

Atracțiile cu plată reprezintă o cheltuială suplimentară pentru familiile care vizitează târgurile de Crăciun. La Sibiu, organizatorii au stabilit tarife distincte pentru roata panoramică, carusel și trenulețe. Accesul în Piața Mare rămâne gratuit, dar fiecare activitate se plătește separat.

O plimbare cu roata panoramică costă 30 de lei de persoană. Pentru patru membri ai familiei, cheltuiala ajunge la 120 de lei. Caruselul și trenulețul pentru copii costă câte 20 de lei pentru o utilizare.

Dacă doi copii aleg câte o plimbare cu caruselul, părinții plătesc încă 40 de lei. În acest caz, familia cheltuiește 160 de lei numai pentru roata panoramică și carusel.

Adăugând această sumă la bugetul alimentar de 204 lei, rezultă o cheltuială totală de 364 de lei. Calculul presupune patru bilete la roata panoramică și două utilizări ale caruselului.

Pentru copiii care doresc mai multe activități, există și un abonament Golden Ticket, afișat la 99 de lei. Acesta include acces la anumite atracții, potrivit informațiilor publicate pentru ediția din 2026.

Cheltuielile pentru târgurile de Crăciun pot fi calculate pornind de la numărul participanților și produsele dorite. Familiile care cumpără preparate vândute la gramaj trebuie să verifice prețul pentru cantitatea comandată. Un tarif de 15 lei pentru 100 de grame înseamnă 45 de lei pentru 300 de grame.

O altă componentă importantă o reprezintă atracțiile pentru copii. Două sau trei activități pot adăuga peste 100 de lei la bugetul unei familii. Costurile cresc dacă fiecare membru participă la activitățile tarifate individual.

Transportul trebuie calculat separat pentru vizitatorii care sosesc din alte localități. Combustibilul, biletele de tren și eventualele taxe de parcare nu sunt incluse în exemplele prezentate. Pentru cei care rămân peste noapte, cazarea reprezintă o cheltuială suplimentară.

La Craiova și Sibiu, accesul gratuit permite vizitarea decorațiunilor fără cumpărarea obligatorie a produselor. Vizitatorii pot alege doar anumite gustări sau activități, în funcție de bugetul disponibil. Prețurile prezentate sunt cele raportate la deschiderea târgurilor, în noiembrie 2026.