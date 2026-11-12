Brașovul întrece New York-ul de Crăciun. Bradul din Piața Sfatului îl depășește pe celebrul pom din Manhattan

Brașovul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă din 2026 cu un brad de Crăciun mai înalt decât cel instalat la Rockefeller Center, în New York. Arborele amplasat în Piața Sfatului măsoară 26 de metri și îl depășește cu aproape trei metri pe cel din Manhattan. Autoritățile locale pregătesc și iluminatul festiv al orașului, care va include peste 1,3 milioane de luminițe. Bradul natural, adus din zona Poienii Brașov, va deveni principala atracție a Târgului de Crăciun.

Bradul de Crăciun instalat în Piața Sfatului din Brașov are o înălțime de 26 de metri, depășind exemplarul pregătit anul acesta pentru Rockefeller Center, unul dintre cele mai cunoscute locuri din New York în perioada sărbătorilor de iarnă.

Arborele din Manhattan măsoară 23,16 metri, ceea ce înseamnă că bradul din centrul Brașovului este mai înalt cu exact 2,84 metri. Diferența plasează exemplarul românesc înaintea celui american în ceea ce privește dimensiunea.

Bradul destinat Pieței Sfatului a fost adus în centrul istoric pe 5 noiembrie 2026, în timp ce pomul de la Rockefeller Center a ajuns la destinație pe 7 noiembrie, cu două zile mai târziu.

Exemplarul ales pentru Brașov provine din zona Poienii Brașov și cântărește aproximativ 9,8 tone. Acesta este prezentat drept cel mai înalt brad natural de Crăciun din România în 2026.

Pregătirile pentru sărbători includ și amenajarea iluminatului festiv. Autoritățile vor instala peste 1,3 milioane de luminițe în orașul de la poalele Tâmpei.

Transportul bradului de Crăciun din zona Poienii Brașov până în centrul orașului a necesitat o operațiune logistică complexă. Arborele are dimensiuni impresionante și cântărește aproximativ 9,8 tone.

Echipele Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt au folosit o platformă specială și utilaje de mare capacitate. Acestea au permis transportarea bradului până în Piața Sfatului.

Pentru desfășurarea operațiunii în condiții de siguranță, autoritățile au introdus restricții temporare de circulație. Măsurile au fost aplicate pe traseul stabilit pentru transportul agabaritic.

Bradul a ajuns în centrul istoric al Brașovului pe 5 noiembrie, după ora 19.00. Ulterior, echipele de instalare au folosit o macara pentru ridicarea arborelui. Acesta a fost fixat într-un suport special pregătit pentru perioada sărbătorilor.

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, s-a declarat încântat de bradul ales pentru acest an. Arborele urmează să fie împodobit și va deveni punctul central al Târgului de Crăciun din Piața Sfatului.

La New York, pregătirile pentru Crăciun au început odată cu sosirea bradului de la Rockefeller Center, pe 7 noiembrie 2026, arborele urmând să fie decorat cu peste 50.000 de luminițe înaintea ceremoniei oficiale de aprindere.

The Rockefeller Center Christmas Tree has arrived! 🎄 It’ll be raised in Rockefeller Plaza today, then decorated for its big lighting on December 2. New York City’s holiday season is underway! https://t.co/hqwXQQWQZJ — NYC Photographer (@NYCkopp) November 7, 2026

Exemplarul cu o înălțime de 23,16 metri va fi amplasat în centrul uneia dintre cele mai cunoscute zone turistice din Manhattan.

Ceremonia de aprindere a luminilor este programată pentru 2 decembrie 2026. Evenimentul va fi transmis la televizor și este urmărit anual de milioane de persoane, fiind una dintre manifestările reprezentative ale sezonului festiv american.

Tradiția împodobirii unui brad la Rockefeller Center a început în 1931, în perioada construirii complexului. Atunci, muncitorii care lucrau pe șantier au instalat un pom de Crăciun și l-au decorat cu ornamente realizate manual.

Prima ceremonie oficială de aprindere a luminilor a fost organizată doi ani mai târziu, în 1933. De atunci, evenimentul a devenit o tradiție anuală a orașului New York și unul dintre cele mai cunoscute momente ale sărbătorilor de iarnă din Statele Unite.