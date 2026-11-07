Patinoare în aer liber din Europa care merită vizitate în iarna 2026-2027. Unde poți patina lângă castele, muzee și clădiri istorice

Vacanțele de iarnă în marile orașe europene nu înseamnă doar târguri de Crăciun, preparate tradiționale și plimbări printre străzi decorate festiv. Pentru turiștii care preferă activitățile în aer liber, patinoarele amenajate în piețe, parcuri și curți ale unor clădiri istorice reprezintă o alternativă atractivă pentru sezonul rece.

În fiecare iarnă, numeroase spații publice din Europa se transformă în locuri dedicate patinajului. Unele sunt amenajate în apropierea unor castele sau muzee importante, în timp ce altele fac parte din târgurile de Crăciun și din zonele festive ale orașelor. Vizitatorii pot combina timpul petrecut pe gheață cu o băutură caldă sau cu preparate dulci și tradiționale.

Pentru sezonul de iarnă 2026-2027, mai multe orașe europene pregătesc patinoare în aer liber, fiecare cu propriul decor și program de funcționare, conform Euronews.

Deschis încă din 1930, patinoarul Dolder din Zürich este unul dintre cele mai generoase spații de acest fel din Europa. Acesta pune la dispoziția vizitatorilor o suprafață de gheață de 6.000 de metri pătrați și se află în zona împădurită Dolderwald.

Dimensiunea sa îl transformă într-o alternativă atractivă la patinoarele mai mici amenajate în piețele centrale ale orașelor, în special în perioada târgurilor de Crăciun.

Patinoarul este deschis în prezent și va putea fi vizitat până la 7 martie 2027.

În Amsterdam, patinoarul sezonier Museumplein oferă posibilitatea de a patina chiar în centrul cartierului muzeelor, având ca fundal celebrul Rijksmuseum.

Amplasarea permite turiștilor să combine activitatea pe gheață cu vizitarea obiectivelor culturale din apropiere. După patinaj, aceștia pot savura băuturi calde în spațiile amenajate lângă patinoar. Sezonul de funcționare se încheie la 16 ianuarie 2027.

Londra găzduiește unul dintre cele mai cunoscute patinoare sezoniere din Marea Britanie, amenajat în curtea Somerset House. Atracția combină patinajul în aer liber cu arhitectura impunătoare a clădirii, un brad de Crăciun și sesiuni de muzică susținute de DJ în timpul serii.

Evenimentul este considerat una dintre atracțiile emblematice ale sezonului festiv londonez. Patinoarul se deschide pe 11 noiembrie 2026 și rămâne disponibil până la 10 ianuarie 2027. Acesta va fi închis în ziua de Crăciun.

La Viena, Wiener Eistraum transformă piața Rathausplatz și parcul din apropiere într-un amplu spațiu destinat patinajului. Traseele iluminate care șerpuiesc printre copaci și priveliștea oferită de Primăria orașului creează un decor aparte pentru vizitatori.

Principala ediție Wiener Eistraum din sezonul 2026-2027 se va desfășura între 22 ianuarie și 7 martie 2027. Înainte de aceasta, turiștii vor putea vizita și o variantă mai mică a atracției, amenajată în cadrul târgului de Crăciun. Aceasta va funcționa între 13 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, cu excepția zilei de Revelion, când va fi închisă.

În München, patinoarul sezonier Münchner Eiszauber aduce patinajul în aer liber în piața Karlsplatz, cunoscută și sub numele de Stachus.

Atmosfera este completată de muzică, sesiuni de patinaj tematice și căsuțe în care sunt servite preparate bavareze și vin fiert. Astfel, vizita la patinoar poate deveni parte a unei experiențe de iarnă mai ample, în centrul orașului. Patinoarul va fi deschis în perioada 13 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Kungsträdgården este unul dintre cele mai cunoscute parcuri din Stockholm, iar patinoarul amenajat aici reprezintă o atracție tradițională a sezonului rece.

Înconjurat de luminile orașului, acesta le oferă turiștilor posibilitatea de a descoperi cultura patinajului suedez fără să părăsească centrul capitalei. Patinoarul este programat să se redeschidă la mijlocul lunii noiembrie 2026.

Budapesta se poate lăuda cu unul dintre cele mai vechi patinoare în aer liber din Europa. Patinoarul din Parcul Orașului, Városligeti Műjégpálya, funcționează încă din 1870 și oferă o perspectivă deosebită asupra Castelului Vajdahunyad.

Amplasarea și istoria sa îl transformă într-un punct de atracție clasic pentru turiștii care vizitează capitala Ungariei în timpul iernii. Pentru sezonul 2026-2027, deschiderea este programată începând cu 20 noiembrie 2026.

În centrul vechi al orașului Köln, patinoarul amenajat în piața Heumarkt reprezintă una dintre atracțiile importante ale sărbătorilor de iarnă.

Acesta face parte din târgul Heinzels Winter Fairytale, unde vizitatorii găsesc trasee tematice, standuri cu produse artizanale și preparate festive. Astfel, patinajul poate fi combinat cu explorarea târgului și degustarea specialităților de sezon. Patinoarul va funcționa între 23 noiembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Acesta va fi închis pe 24 și 25 decembrie.

La Berlin, turiștii pot patina în jurul Fântânii lui Neptun, situată lângă clădirea Rotes Rathaus, sediul Primăriei capitalei germane.

Patinoarul face parte din târgul de Crăciun Berliner Weihnachtszeit, iar atmosfera este completată de o roată panoramică, standuri amenajate în stil istoric și preparate calde specifice sezonului rece. Atracția va fi deschisă între 23 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, dar va fi închisă în Ajunul Crăciunului.

În capitala Norvegiei, patinoarul Spikersuppa oferă o experiență de patinaj în aer liber chiar în centrul orașului. Acesta se află în apropierea străzii Karl Johans gate și a Teatrului Național.

Datorită amplasării centrale, patinoarul poate fi inclus cu ușurință într-un traseu turistic prin Oslo, alături de vizitarea principalelor obiective ale capitalei norvegiene. Deschiderea este programată pentru 28 noiembrie 2026.

În Copenhaga, patinoarul Kongens Nytorv este amenajat în jurul statuii ecvestre a regelui Christian al V-lea. Acesta se află într-o zonă centrală, înconjurată de obiective importante, printre care Teatrul Regal și hotelul d’Angleterre. Patinoarul are o suprafață de 1.300 de metri pătrați și le permite turiștilor să se bucure de patinaj chiar în inima capitalei daneze.

În apropiere sunt amenajate și standuri festive, unde vizitatorii pot cumpăra ciocolată caldă și gløgg, varianta daneză a vinului fiert. Patinoarul este programat să se deschidă în noiembrie 2026.

Unul dintre cele mai neobișnuite locuri în care turiștii pot patina în această iarnă se află în Croația, la Pula. Aici, amfiteatrul roman vechi de aproximativ 2.000 de ani găzduiește un patinoar în aer liber în perioada Adventului.

Arena, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice ale orașului, oferă un decor aparte pentru această activitate. Iluminatul festiv completează experiența și pune în valoare arcadele din piatră ale construcției antice. Patinoarul își va deschide porțile pe 5 decembrie 2026.

Cele 12 destinații oferă variante diferite pentru o vacanță de iarnă, de la patinoare istorice și spații amenajate lângă castele până la atracții integrate în târgurile de Crăciun. Zürich se remarcă prin suprafața generoasă a patinoarului Dolder, Budapesta prin tradiția începută în 1870, iar Pula prin posibilitatea de a patina într-un amfiteatru roman.

Pentru cei care își planifică o escapadă europeană în sezonul 2026-2027, datele de deschidere și închidere diferă de la un oraș la altul. Unele patinoare sunt deja deschise, în timp ce altele își vor primi vizitatorii începând cu mijlocul lunii noiembrie sau în decembrie.