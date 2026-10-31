Unde poți călători în Europa în noiembrie 2026? Târguri de Crăciun, festivaluri, maratoane și hoteluri nou deschise

Noiembrie nu înseamnă că sezonul vacanțelor s-a încheiat. În Europa, unele orașe aprind deja luminile de Crăciun, în timp ce alte destinații îi atrag pe turiști cu festivaluri și evenimente sportive. Mai multe hoteluri noi își deschid porțile, oferind motive suplimentare pentru o escapadă de toamnă.

Luna noiembrie oferă mai multe oportunități pentru o vacanță în Europa, chiar dacă vremea devine tot mai rece în nordul continentului. De la primele târguri de Crăciun din Viena și plajele însorite din Spania până la festivaluri în Portugalia și evenimente sportive în Grecia, mai multe destinații propun experiențe atractive pentru turiști.

Potrivit unui ghid publicat de Euronews Travel, perioada de dinaintea sărbătorilor de iarnă poate fi potrivită pentru escapade urbane, vacanțe la soare sau excursii dedicate evenimentelor culturale. În plus, numărul mai redus de turiști în unele orașe europene permite vizitarea obiectivelor importante fără aglomerația specifică sezonului estival.

Viena este una dintre opțiunile recomandate pentru turiștii care vor să viziteze târguri de Crăciun înainte de luna decembrie. În capitala Austriei, piețele festive de la Palatul Schönbrunn și Stephansplatz se deschid pe 6 noiembrie, în timp ce târgul din Rathausplatz, unul dintre cele mai cunoscute din oraș, își începe activitatea pe 13 noiembrie.

Dincolo de evenimentele dedicate sărbătorilor, vizitatorii pot explora palatele Belvedere și Hofburg, precum și Kunsthistorisches Museum, unde sunt expuse opere ale unor mari maeștri europeni și obiecte de artă din patrimoniul dinastiei Habsburgilor. Totodată, cafenelele istorice ale orașului reprezintă o alternativă pentru zilele mai reci.

Pentru turiștii care vor să evite temperaturile scăzute, insula Fuerteventura din arhipelagul Insulelor Canare, Spania, este una dintre destinațiile recomandate pentru sfârșitul toamnei. Plajele, peisajele vulcanice și dunele de nisip pot fi explorate în condiții mai confortabile decât în lunile foarte călduroase de vară.

Un nou complex hotelier își deschide porțile în această destinație la începutul lunii. Elba Corralejo Resort & Spa devine operațional pe 1 noiembrie și dispune de 478 de camere, 20 de piscine, restaurante și facilități dedicate relaxării și familiilor.

O altă destinație europeană care primește o unitate de cazare nouă în noiembrie este Maastricht, în Țările de Jos. Van der Valk Exclusief Hotel Maastricht-Maas, clasificat la categoria patru stele plus, își sărbătorește deschiderea pe malul râului Maas.

Hotelul pune la dispoziția turiștilor 113 camere, un restaurant, un bar, spații pentru întâlniri și o zonă panoramică de wellness, amenajată la etajul al cincilea. Designul contemporan include influențe sud-americane, iar apropierea de centrul istoric al orașului facilitează vizitarea principalelor obiective turistice.

Și Madridul se numără printre orașele cu noi opțiuni de cazare. Un hotel boutique cu 45 de camere este amplasat pe Calle de Preciados, o stradă comercială pietonală din centrul capitalei Spaniei. Unitatea se află la distanță de mers pe jos de Puerta del Sol, Plaza Mayor și Palatul Regal.

Hotelul a fost proiectat de designerul spaniol Lorenzo Castillo, iar camerele îmbină elemente de arhitectură și cultură specifice Spaniei.

Între 1 și 10 noiembrie, Berlinul devine gazda evenimentului Berlin Science Week, dedicat cercetării și modului în care știința influențează viața cotidiană. Ediția din acest an are tema „In Touch” („În contact”) și include expoziții, ateliere, dezbateri, spectacole și întâlniri organizate în diferite spații ale capitalei germane.

Unul dintre momentele principale este programat în perioada 6–8 noiembrie, când evenimentele sunt dedicate publicului larg. Festivalul reprezintă o alternativă pentru turiștii interesați de experiențe culturale și științifice, dincolo de vizitele obișnuite la muzee și galerii de artă.

Atena este o altă destinație recomandată pentru luna noiembrie, în special pentru iubitorii de sport. Cea de-a 43-a ediție a Maratonului de la Atena – „Cel Autentic” – are loc pe 7 și 8 noiembrie. Participanții parcurg traseul istoric dintre localitatea Marathon și Stadionul Panathenaic din capitala Greciei.

Chiar și pentru turiștii care nu participă la competiție, evenimentul oferă ocazia de a descoperi unul dintre cele mai cunoscute trasee de maraton din lume. În plus, temperaturile mai blânde decât cele din timpul verii pot face vizitarea orașului mai confortabilă.

În Portugalia, regiunea Alentejo găzduiește, între 7 și 12 noiembrie, Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald. Organizat încă din 1997, evenimentul include zboruri cu balonul, demonstrații publice și activități prin care vizitatorii pot descoperi peisajele regiunii.

Tot în Alentejo, localitatea Borba organizează, între 11 și 15 noiembrie, Festivalul Viței de Vie și al Vinului. Programul cuprinde degustări, preparate culinare regionale, produse artizanale, divertisment și întâlniri cu producătorii locali.

Pe lângă evenimentele din prima parte a lunii, sfârșitul lunii noiembrie este o perioadă potrivită pentru cei care vor să viziteze târgurile de Crăciun din Europa înainte de aglomerația din decembrie. Viena începe sezonul festiv încă de la începutul lunii, în timp ce Strasbourg, Nürnberg și Praga intră în atmosfera sărbătorilor spre finalul lunii.

Totodată, turiștii care preferă temperaturile ridicate pot începe să își planifice vacanțele de iarnă în Insulele Canare sau Madeira, destinații populare în perioada în care temperaturile scad în nordul Europei.

Pentru cei interesați de sporturile de iarnă, noiembrie este și momentul potrivit pentru rezervarea vacanțelor la schi în sezonul 2026–2027. În Alpi sunt anunțate mai multe unități de cazare noi, printre care The First Cortina, în Italia, și The Ski Lodge, în Verbier, Elveția, precum și noi hoteluri în Morzine și Les Menuires, în Franța.

Rezervarea din timp poate fi importantă pentru turiștii care vor să călătorească în perioada Crăciunului și a Anului Nou, când cererea pentru cazare și transport crește, iar prețurile pot deveni mai ridicate.