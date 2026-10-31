Restricții de circulație în București, de luni seară. Ce străzi vor fi închise pentru Târgul de Crăciun 2026

Șoferii din București vor avea parte de restricții de circulație în zona Pieței Constituției, începând de luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00. Primăria Capitalei începe pregătirile pentru Târgul de Crăciun, care se va deschide pe 27 noiembrie și va funcționa timp de o lună. Restricțiile vor fi aplicate în mai multe etape, până la sfârșitul lunii decembrie, pe anumite tronsoane ale bulevardelor Libertății și Unirii.

Primăria Capitalei a anunțat că luni seară vor începe lucrările de amenajare a Târgului de Crăciun din Piața Constituției. În acest context, circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe tronsoane din zona centrală a Bucureștiului.

Primele restricții vor intra în vigoare luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00, pe banda a treia adiacentă Pieței Constituției, corespunzătoare bretelelor din dreptul Parchetului General și Ministerului Finanțelor.

Ulterior, vor fi instituite și alte restricții, în funcție de etapele de amenajare și de desfășurarea evenimentului.

Potrivit Primăriei Capitalei, în perioada 24 noiembrie – 30 decembrie, circulația va fi restricționată pe anumite segmente ale primei benzi de pe bulevardul Libertății, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către bulevardul Națiunile Unite.

Măsura vizează tronsonul dintre Calea 13 Septembrie și alveola Parchetului General, precum și segmentul dintre alveola Ministerului Finanțelor și breteaua către bulevardul Națiunile Unite.

În perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 02:00, restricțiile vor fi aplicate și pe prima bandă a bulevardului Libertății, pe sensul dinspre bulevardul Națiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

Alte restricții vor fi instituite în perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie și 18–27 decembrie 2026, între orele 16:00 și 02:00.

Acestea vor viza bulevardul Unirii, între bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv cele două bretele adiacente, precum și bulevardul Libertății, pe ambele sensuri, între bulevardul Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

Pentru siguranța pietonilor, municipalitatea va amenaja trei treceri temporare în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie, în zilele în care nu vor exista restricții de circulație pe bulevardele Unirii și Libertății.

Două dintre acestea vor fi amplasate pe breteaua de acces către Piața Constituției dinspre Calea 13 Septembrie, iar cea de-a treia pe breteaua dinspre bulevardul Unirii, pe latura Ministerului Finanțelor.

Măsurile sunt luate în contextul pregătirilor pentru Târgul de Crăciun București, care se va desfășura în Piața Constituției.

Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 27 noiembrie și va rămâne deschis timp de o lună. Evenimentul va ocupa o suprafață de 20.000 de metri pătrați.

În Piața Constituției vor fi amplasate 133 de căsuțe, un brad de 30 de metri realizat din plasă cu LED-uri, o roată panoramică și un carusel.

Accesul la târg și la căsuța lui Moș Crăciun va fi gratuit.

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că organizarea ediției din acest an va costa cu cinci milioane de lei mai puțin decât în anii precedenți.

„Târgul de Crăciun de anul acesta va fi la acelaşi nivel de dotări precum cel din anii trecuţi, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puţin. În plus, vom aduce bani mai mulţi din sponsorizări. Vendorii au fost selectaţi pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerinţe politice”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit municipalității, ediția de anul trecut a Târgului de Crăciun din București a atras peste 1,5 milioane de vizitatori.