Restricții de circulație în Ungaria, începând cu 23 octombrie. Ce șoferi nu vor mai avea voie să circule
Mașini (SURSA FOTO: Dreamstime)
Autoritățile din Ungaria introduc restricții de circulație pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, cu ocazia Zilei Revoluției Ungare, sărbătorită pe 23 octombrie 2026. Măsura îi vizează inclusiv pe transportatorii români care tranzitează țara vecină. Camioanele nu vor putea circula vineri, între orele 07:00 și 23:00, ora României, iar alte restricții sunt programate pentru weekend. Autoturismele și vehiculele destinate transportului de persoane nu sunt afectate.
Ungaria introduce restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone
Circulația vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată pe drumurile publice din Ungaria, vineri, 23 octombrie 2026.
Măsura a fost anunțată de autoritățile maghiare cu ocazia sărbătorii naționale dedicate Revoluției Ungare și a fost comunicată Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.
Potrivit informării transmise de Poliția de Frontieră, restricția va fi aplicată în intervalul 07:00-23:00, ora României, echivalentul intervalului 06:00-22:00, ora Ungariei.
Pe durata interdicției, conducătorii autovehiculelor vizate vor avea obligația de a staționa în parcările special amenajate, până la reluarea circulației.
Măsura se aplică transportatorilor care circulă pe teritoriul Ungariei, inclusiv șoferilor români care efectuează transporturi internaționale.
Restricții și în weekendul 24-25 octombrie. Autoritățile au modificat programul
Ministerul Afacerilor Externe a transmis că autoritățile maghiare au modificat programul inițial al restricțiilor, astfel încât transportatorii să poată circula într-un interval suplimentar.
Conform deciziei Ministerului Transporturilor și Investițiilor din Ungaria, interdicția programată inițial pentru noaptea de joi spre vineri a fost suspendată parțial.
Astfel, camioanele de peste 7,5 tone vor putea circula între 22 octombrie, ora 23:00, și 23 octombrie, ora 07:00, potrivit orei României.
Restricțiile vor reveni vineri dimineață și se vor aplica până la ora 23:00.
Un nou interval de interdicție este programat în weekend, începând de sâmbătă, 24 octombrie, ora 23:00, până duminică, 25 octombrie, ora 23:00, ora României.
Modificarea a fost adoptată în urma discuțiilor cu organizațiile reprezentative ale transportatorilor, pentru a permite o mai bună organizare a curselor și a perioadelor de odihnă.
Autoritățile maghiare au explicat că măsura urmărește și reducerea riscului de deteriorare a mărfurilor transportate, prin facilitarea deplasărilor către destinație în intervalele permise.
Ce transporturi sunt exceptate de la restricțiile de circulație
Interdicțiile nu se aplică tuturor transporturilor de marfă.
Potrivit informării Poliției de Frontieră, sunt exceptate vehiculele care transportă animale vii și produse perisabile, acestea putând circula inclusiv în intervalele în care restricțiile sunt în vigoare.
Șoferii care efectuează astfel de transporturi trebuie să respecte condițiile prevăzute de legislația maghiară pentru încadrarea în categoriile exceptate.
În schimb, transportatorii care nu beneficiază de derogări trebuie să își organizeze traseele astfel încât să evite circulația în perioadele interzise.
Poliția de Frontieră le recomandă șoferilor să identifice din timp locurile de staționare și să țină cont de restricții atunci când își stabilesc programul de deplasare.
Autoturismele și transportul de călători nu sunt afectate
Autoritățile au precizat că restricțiile vizează exclusiv categoriile de autovehicule de transport marfă stabilite prin reglementările aplicabile.
Circulația autoturismelor și a mijloacelor de transport persoane se va desfășura în condiții normale.
Prin urmare, românii care intenționează să călătorească în Ungaria cu autoturismul personal sau cu autocarul nu sunt vizați de interdicțiile pentru vehiculele de mare tonaj.
Totuși, șoferii pot întâmpina trafic mai aglomerat în anumite zone după expirarea restricțiilor, atunci când transportatorii își reiau deplasările.
Pentru evitarea întârzierilor, autoritățile recomandă verificarea condițiilor de circulație înaintea plecării.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor care călătoresc în Ungaria să urmărească informațiile oficiale publicate de autoritățile maghiare și de reprezentanțele diplomatice ale României.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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