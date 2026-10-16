Șoferii riscă amenzi de până la 4.325 de lei dacă circulă fără acest document. Ce trebuie să verifice înainte de a pleca la drum

Șoferii din România care circulă în 2026 cu inspecția tehnică periodică (ITP) expirată riscă amenzi de până la 4.325 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. Potrivit Codului rutier, înmatricularea vehiculului se suspendă automat în momentul expirării inspecției. Simpla programare pentru o nouă verificare nu prelungește valabilitatea documentului. Suspendarea încetează numai după ce autoturismul promovează o nouă inspecție tehnică periodică.

Inspecția tehnică periodică (ITP) reprezintă o verificare obligatorie pentru autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România, iar expirarea acesteia determină suspendarea de drept a înmatriculării, fără să fie necesară intervenția unui agent de poliție.

În cadrul inspecției sunt evaluate starea tehnică a vehiculului și respectarea cerințelor privind siguranța rutieră și protecția mediului. Verificările includ sistemele de frânare și direcție, instalația de iluminare și echipamentele de siguranță.

Conform articolului 11 alineatul (4^5) din OUG nr. 195/2002, suspendarea înmatriculării intervine la data expirării sau anulării inspecției și încetează după efectuarea cu succes a unei noi verificări.

„Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică”.

Programarea la o stație ITP autorizată nu modifică data expirării inspecției și nu anulează suspendarea înmatriculării. În consecință, simpla existență a unei programări nu îi permite proprietarului să conducă autoturismul pe drumurile publice, nici pentru deplasarea la verificarea tehnică.

Conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, corespunzătoare unui număr cuprins între 9 și 20 de puncte-amendă.

Valoarea punctului-amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, ceea ce stabilește valoarea unui punct-amendă la 216,25 lei.

Prin urmare, sancțiunile aplicabile sunt următoarele:

Sancțiune Valoare Un punct-amendă 216,25 lei Amenda minimă – 9 puncte 1.946,25 lei Amenda maximă – 20 de puncte 4.325 lei Jumătate din minimul amenzii 973,13 lei

Conducătorul auto poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal.

Achitarea sancțiunii nu determină însă încetarea suspendării înmatriculării. Această măsură rămâne în vigoare până când vehiculul promovează o nouă inspecție tehnică periodică.

Suspendarea înmatriculării ca urmare a expirării inspecției tehnice periodice este înregistrată în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, pe baza informațiilor transmise de Registrul Auto Român (RAR).

Datele referitoare la inspecțiile tehnice sunt comunicate în condițiile stabilite prin protocol, iar informațiile privind suspendarea înmatriculării sunt eliminate din evidențe după cinci ani de la încetarea măsurii.

Poliția Rutieră poate consulta registrul pentru a verifica dacă un autovehicul are inspecția tehnică periodică efectuată și asigurarea obligatorie RCA încheiată, precum și valabilitatea acestora.

Accesul la informații se realizează în baza unui protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

În situația în care un șofer este oprit în trafic la volanul unui autovehicul cu înmatricularea suspendată din cauza expirării ITP, polițistul rutier dispune reținerea certificatului de înmatriculare.

Codul rutier prevede, pentru această situație, eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

Această dovadă nu prelungește valabilitatea inspecției tehnice și nici nu determină încetarea suspendării înmatriculării. Ea reprezintă documentul înlocuitor eliberat în condițiile prevăzute de lege, inclusiv pentru deplasarea la inspecție în perioada înscrisă pe dovadă.

La expirarea celor 15 zile, dreptul de circulație conferit de document încetează. Pentru ridicarea suspendării înmatriculării este necesară promovarea unei noi inspecții tehnice periodice.

În ceea ce privește plăcuțele cu numărul de înmatriculare, legislația nu prevede retragerea automată a acestora exclusiv pentru suspendarea înmatriculării determinată de expirarea ITP.

Retragerea plăcuțelor poate fi dispusă în alte situații prevăzute expres de Codul rutier, atunci când sunt constatate și alte încălcări ale legislației.

Registrul Auto Român pune la dispoziția proprietarilor de vehicule un serviciu electronic prin care poate fi verificată înregistrarea inspecției tehnice periodice în baza de date a instituției.

Pentru efectuarea verificării, utilizatorul trebuie să introducă unul dintre următoarele elemente de identificare:

Seria cărții de identitate a vehiculului (CIV).

Numărul de identificare al vehiculului (VIN).

În cazul vehiculelor al căror număr VIN conține mai puțin de 17 caractere, verificarea se realizează folosind seria CIV.

Informațiile din baza de date RAR sunt actualizate periodic. Dacă au trecut 24 de ore de la efectuarea inspecției, iar datele afișate nu corespund celor înscrise în anexa certificatului de înmatriculare, proprietarul poate transmite o petiție către instituție pentru semnalarea neconcordanței.

Periodicitatea inspecției tehnice depinde de categoria vehiculului, vechimea acestuia și destinația pentru care este utilizat, potrivit prevederilor OG nr. 81/2000.

Pentru autoturismele destinate transportului de persoane, cu cel mult opt locuri pe scaune în afara celui al conducătorului auto, termenele sunt stabilite astfel:

Categoria autoturismului Periodicitatea ITP Autoturism nou, la prima înmatriculare în România Prima inspecție după 3 ani Autoturism cu vechime sub 12 ani La fiecare 2 ani Autoturism cu vechime de cel puțin 12 ani Anual Vehicul de interes istoric Exceptat de la regula inspecției anuale aplicabile vehiculelor de cel puțin 12 ani

Pentru autoturismele noi, termenul primei inspecții se calculează de la data primei înmatriculări în România. Ulterior, intervalul până la următoarea verificare se stabilește în raport cu data inspecției precedente.

Autovehiculele destinate transportului de persoane în regim de taxi, cele utilizate pentru activitățile de închiriere sau transport alternativ prevăzute de lege și vehiculele cu mai mult de opt locuri pentru pasageri, în afara celui al conducătorului, sunt supuse unor verificări tehnice mai frecvente.

Pentru aceste categorii, inspecția tehnică periodică trebuie efectuată la fiecare șase luni. Dacă vehiculul era nou la prima înmatriculare în România, prima verificare se realizează după un an.

Autovehiculele folosite pentru pregătirea practică în școlile de șoferi trebuie să efectueze ITP anual.

Excepție fac vehiculele destinate instruirii care au mai mult de opt locuri pentru pasageri, acestea fiind supuse inspecției la fiecare șase luni.

În cazul ambulanțelor, legislația stabilește obligația efectuării inspecției tehnice periodice în fiecare an.

Autovehiculele utilizate pentru transportul mărfurilor trebuie să efectueze inspecția tehnică periodică anual, indiferent dacă masa totală maximă autorizată depășește sau nu pragul de 3.500 de kilograme.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3.500 de kilograme, care au fost noi la prima înmatriculare în România, prima inspecție se efectuează după doi ani.

În cazul autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, intervalul de verificare este de un an.

Legislația stabilește intervale distincte de verificare și pentru remorci, semiremorci, motociclete, mopede, cvadricicluri și tractoare, în funcție de categoria tehnică și de masa totală maximă autorizată.

Categoria vehiculului Periodicitatea ITP Remorci și semiremorci de peste 3.500 kg Anual Remorci și semiremorci de cel mult 3.500 kg La 2 ani Remorci și semiremorci agreate pentru mărfuri periculoase Anual Remorci și semiremorci apicole La 3 ani Rulote La 3 ani Motociclete și mopede La 2 ani Autovehicule cu trei roți și cvadricicluri La 2 ani Tractoare de peste 3.500 kg Anual Tractoare de cel mult 3.500 kg La 2 ani

Pentru autorulotele cu cel mult opt locuri pe scaune în afara celui al conducătorului, care au fost noi la prima înmatriculare în România, prima inspecție tehnică periodică se efectuează după patru ani.

Potrivit OG nr. 81/2000, inspecția tehnică periodică include mai multe categorii de verificări, aplicate cumulativ, după caz, în funcție de caracteristicile și destinația vehiculului.

Acestea sunt:

a) Inspecția tehnică privind siguranța rutieră.

b) Inspecția tehnică privind protecția mediului.

c) Inspecția tehnică privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației.

Articolul 2 din OG nr. 81/2000 stabilește și modalitatea de calcul a termenelor pentru efectuarea verificărilor obligatorii.

Astfel, termenul pentru prima inspecție tehnică periodică se calculează de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări a vehiculului în România.

Pentru inspecțiile ulterioare, perioada de valabilitate se calculează începând cu data verificării tehnice precedente.