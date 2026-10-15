Titi Aur critică o decizie privind RCA. Ce se schimbă în raportările companiilor de asigurări

Expertul în conducere defensivă Titi Aur critică o decizie a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) privind raportările pentru RCA. Potrivit acestuia, rubrica referitoare la conducătorul auto a fost eliminată din informațiile raportate de asigurători. Măsura ar putea reduce interesul companiilor de transport pentru pregătirea profesională a șoferilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii DC Conducem.

Titi Aur susține că decizia BAAR de a elimina rubrica dedicată conducătorului auto din raportările asigurătorilor pentru RCA ar putea afecta eforturile de îmbunătățire a siguranței rutiere, în special în sectorul transporturilor comerciale.

Expertul a explicat că poartă discuții cu mai multe societăți de asigurare pentru extinderea reducerilor acordate șoferilor care urmează cursuri de conducere defensivă. Obiectivul este ca aceste facilități să fie disponibile și companiilor, pentru a le încuraja să investească în pregătirea angajaților care conduc autovehicule.

„Zilele trecute am avut discuţii cu unii asiguratori pentru ca reducerile la RCA în cazul celor care fac cursuri de conducere defensivă să se extindă şi la companii. Şi acum sunt în discuţii cu mai mulţi asiguratori pentru acest lucru. Asta înseamnă încă un motiv în plus pentru ca o companie să se ocupe de pregătirea şoferilor. Din păcate, Biroul Asiguratorilor, care face regula între asiguratori şi care impune asiguratorilor să facă asigurări la o categorie de camioane, e un sistem tehnic, nu intrăm în toate detaliile, a scos o rubrică din ce raportează asiguratorii. Este vorba de rubrica „conducătorul auto”. Adică ei vorbesc doar de asigurare, de RCA, pentru vehicul, pentru camion. Până acum, se vorbea şi de şofer. S-a scos asta! Este împotriva mersului firesc. Ei spun că nu contează cine conduce, că trebuie asigurată maşina. Ce înseamnă asta? Faci compania să anuleze şi cea mai mică tendinţă de a pregăti conducătorul auto”, a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Pentru a explica importanța conducătorului auto în evaluarea riscului asigurat, Titi Aur a prezentat exemplul Marii Britanii, unde caracteristicile persoanei care conduce influențează semnificativ costul asigurării.

Expertul consideră că istoricul și comportamentul șoferului trebuie luate în calcul, deoarece accidentele sunt influențate de modul în care sunt conduse vehiculele. În opinia sa, eliminarea rubricii referitoare la conducătorul auto din raportările companiilor din România reprezintă o abordare contrară acestui principiu.

„Eu nu cred că se face intenţionat, ar fi prea mult să se facă intenţionat. Dar cred că nu se înţelege că fiecare mică decizie din asta poate să influenţeze lucrurile. În Anglia, spre exemplu, şi la maşina de acasă se face pachet comun pe asigurare, şi contează foarte mult persoana care conduce. În România, se anulează acest lucru la companii. Dar ce, camionul ăla face singur accident? Contează foarte mult cine conduce. Pentru că sunt camioane care nu fac niciodată accident, pentru că sunt conduse de şoferi responsabili, şi sunt camioane care fac multe accidente. Şi când vine Biroul Asiguratorilor şi anulează acea rubrică, pe mine mă surprinde”, a declarat Titi Aur.

În urma declarațiilor făcute de Titi Aur, publicația DC News a solicitat Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România un punct de vedere privind eliminarea rubricii referitoare la conducătorul auto din raportările asigurătorilor. Potrivit publicației, BAAR nu transmisese un răspuns până la momentul publicării materialului.