Regula fermoarului ar putea deveni obligatorie în Codul rutier. Amenzi de până la 648 de lei pentru șoferii care nu o respectă

Regula fermoarului ar putea deveni obligatorie pentru șoferii din România, în urma unei modificări a Codului rutier. Proiectul legislativ a primit raport favorabil în Camera Deputaților, după ce a fost adoptat tacit de Senat în luna iunie. Inițiativa stabilește condițiile în care conducătorii auto trebuie să permită intrarea alternativă a vehiculelor în trafic, dar și sancțiunile pentru nerespectarea obligației. Amenzile propuse sunt cuprinse între 432,50 și 648,75 de lei.

Un proiect de lege care urmărește introducerea obligatorie a regulii fermoarului în circulația rutieră a primit raport favorabil în Camera Deputaților. Inițiativa prevede modificarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel încât această practică să devină o regulă de circulație.

În prezent, regula fermoarului este considerată o practică de conducere defensivă, fără a fi reglementată explicit în legislația rutieră din România. Prin modificările propuse, șoferii ar urma să fie obligați să permită intrarea alternativă a vehiculelor atunci când una dintre benzile de circulație se închide sau este blocată.

Proiectul a fost adoptat tacit de Senat în luna iunie, iar ulterior a ajuns în Camera Deputaților, unde comisiile de specialitate au formulat mai multe amendamente.

Aceste modificări stabilesc mai clar situațiile în care regula ar trebui respectată și limitează aplicarea anumitor prevederi, ținând cont de condițiile de siguranță rutieră.

Potrivit proiectului, regula fermoarului presupune alternarea ordonată a vehiculelor în condiții de trafic aglomerat. Șoferii care circulă pe banda sau drumul prioritar trebuie să permită intrarea succesivă a vehiculelor provenite de pe banda ori drumul secundar.

Scopul acestei manevre este fluidizarea circulației și reducerea blocajelor care apar atunci când mai multe fluxuri de trafic trebuie să se reunească.

În practică, atunci când una dintre benzile de circulație se termină, conducătorii auto aflați pe aceasta trebuie să se încadreze alternativ pe banda rămasă disponibilă.

Astfel, un vehicul de pe banda care se închide intră în fluxul de circulație, după care își continuă deplasarea un vehicul de pe banda alăturată. Procedeul se repetă succesiv, pentru a permite înaintarea ordonată a ambelor coloane.

Regula este concepută pentru situațiile în care circulația se desfășoară pe mai multe benzi pe sens, iar una dintre acestea devine indisponibilă din cauza unor lucrări, accidente, obstacole sau a îngustării carosabilului.

Totuși, forma amendată a proiectului introduce condiții mai restrictive decât cele prevăzute inițial.

Una dintre modificările introduse de comisiile de specialitate din Camera Deputaților vizează aplicarea regulii fermoarului în anumite intersecții nesemaforizate din localități.

Concret, atunci când pe artera principală se formează o coloană de vehicule staționate sau care se deplasează cu viteză redusă, șoferii ar trebui să permită alternativ intrarea câte unui autovehicul de pe drumul secundar.

Această obligație ar interveni în absența semafoarelor sau a altor mijloace de dirijare a traficului.

Prin urmare, regula nu ar urma să fie utilizată exclusiv în situațiile în care o bandă de circulație se închide, ci și pentru facilitarea accesului vehiculelor de pe drumurile secundare în anumite condiții de aglomerație.

O altă modificare importantă privește numărul benzilor de circulație pe care ar urma să se aplice obligația de alternare în cazul îngustării drumului.

În forma inițială, proiectul nu stabilea o limitare în funcție de numărul benzilor existente pe fiecare sens de mers.

În urma amendamentelor adoptate în comisiile de specialitate, obligația de alternare a vehiculelor la îngustarea carosabilului ar urma să fie aplicată numai pe drumurile cu două benzi pe sens.

Această modificare a fost justificată prin necesitatea asigurării siguranței circulației pe șoselele cu trei sau patru benzi pe sens.

De asemenea, parlamentarii au delimitat mai precis împrejurările în care conducătorii auto ar avea obligația să respecte regula fermoarului.

Potrivit formei amendate, aceasta ar interveni atunci când circulația pe una dintre cele două benzi nu poate continua din cauza unui obstacol, a unor lucrări sau a îngustării drumului.

Din varianta inițială a fost eliminată prevederea generală care permitea aplicarea regulii și în alte situații nespecificate.

Proiectul legislativ stabilește și sancțiunile care ar putea fi aplicate conducătorilor auto care nu respectă regula fermoarului.

Nerespectarea obligației ar urma să constituie contravenție și să fie sancționată cu amendă din clasa I de sancțiuni.

Conform valorilor indicate în proiect, amenda ar fi cuprinsă între 432,50 și 648,75 de lei.

Inițiatorii au ales cea mai blândă clasă de sancțiuni, considerând că încălcarea regulii afectează în principal fluența circulației, fără să genereze un pericol major pentru siguranța rutieră.

În opinia acestora, sancțiunea trebuie să fie suficientă pentru a determina conducătorii auto să respecte obligația de alternare, dar fără să devină disproporționată în raport cu gravitatea faptei.

Amenzile sunt prevăzute în proiectul legislativ și ar urma să fie aplicabile dacă modificările propuse vor intra în vigoare.

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului atrag atenția asupra problemelor de trafic provocate de blocarea unei benzi de circulație.

În astfel de situații, vehiculele care circulă pe banda indisponibilă trebuie să se încadreze pe o altă bandă, ceea ce poate provoca ambuteiaje și întârzieri.

În prezent, legislația rutieră românească nu conține o reglementare explicită a regulii fermoarului.

Autorii inițiativei consideră că introducerea unei obligații clare de alternare a vehiculelor ar putea contribui la reducerea aglomerației și la îmbunătățirea fluenței traficului.

Totodată, aceștia susțin că aplicarea ordonată a manevrei ar putea avea un rol în prevenirea accidentelor rutiere.

Prin stabilirea unor reguli precise, conducătorii auto ar urma să cunoască modul în care trebuie să procedeze atunci când două fluxuri de circulație se reunesc într-unul singur.

Introducerea acestei reguli în Codul rutier românesc ar urma modelul unor state europene care au reglementat deja alternarea vehiculelor în condiții de trafic aglomerat.

Potrivit documentației care însoțește proiectul legislativ, regula fermoarului este prevăzută în legislația rutieră din Germania, Austria, Elveția, Olanda și Slovacia.

Inițiatorii consideră că adoptarea unei reglementări similare în România ar putea contribui la organizarea mai eficientă a circulației în zonele unde benzile se îngustează sau unde apar blocaje.

Deocamdată, introducerea obligatorie a regulii fermoarului și aplicarea amenzilor aferente depind de finalizarea procedurii legislative.