Prețuri carburanți miercuri, 14 octombrie. Cât costă un litru de benzină și motorină în marile orașe din România. Cele mai mici prețuri

Prețuri carburanți miercuri, 14 octombrie. Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate miercuri, 14 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, benzina standard se comercializează la un preț mediu național de 10,14 lei pe litru, în timp ce motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru. Cu toate acestea, comparativ cu sfârșitul lunii iunie, ambele tipuri de carburant înregistrează scumpiri importante.

Conform informațiilor centralizate de platforma PretCarburant, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, pe baza datelor colectate din 1.353 de stații de alimentare. Prețurile înregistrate la nivel național variază între 10,09 și 10,18 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, benzina standard nu a înregistrat nicio modificare de preț, variația fiind de 0%. În schimb, față de 30 iunie 2026, acest carburant s-a scumpit cu 148 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 17,1%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,90 lei pe litru. Datele provin tot din 1.353 de stații de alimentare, iar prețurile practicate sunt cuprinse între 10,83 și 10,96 lei pe litru.

Și motorina standard a rămas la același nivel comparativ cu ziua precedentă, fără modificări procentuale. Totuși, față de 30 iunie, prețul acesteia a crescut cu 168 de bani pe litru, respectiv cu 18,2%.

GPL-ul are un preț mediu național de 4,71 lei pe litru, potrivit informațiilor colectate din 324 de stații. Cel mai mic preț înregistrat este de 4,59 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 4,99 lei pe litru.

Prețul GPL-ului nu s-a modificat față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, însă, acesta este mai mare cu 16 bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 3,5%.

Astfel, dintre cele trei categorii de carburanți analizate, motorina standard a înregistrat cea mai mare scumpire procentuală față de sfârșitul lunii iunie, fiind urmată de benzina standard și de GPL.

Datele publicate pentru miercuri, 14 octombrie, indică faptul că cele mai mici prețuri la benzina și motorina standard sunt înregistrate în municipiul Arad.

La stația Socar din Arad, benzina standard costă 10,09 lei pe litru, acesta fiind cel mai mic preț identificat la nivel național pentru acest tip de carburant.

Tot la Socar, în Arad, este înregistrat și cel mai mic preț pentru motorina standard, respectiv 10,83 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, cel mai avantajos preț este disponibil la stația Mol din Onești, județul Bacău, unde un litru costă 4,59 lei.

Diferențele dintre prețurile minime și maxime înregistrate la nivel național sunt de 9 bani pe litru pentru benzina standard, 13 bani pe litru pentru motorina standard și 40 de bani pe litru pentru GPL.

Prețurile medii ale carburanților prezintă diferențe reduse între principalele orașe din România, conform datelor centralizate de platforma PretCarburant.

În București, prețul mediu al benzinei standard este de 10,14 lei pe litru, iar cel al motorinei standard ajunge la 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,91 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara.

La Iași, prețurile medii sunt identice cu cele din București, respectiv 10,14 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină.

În Constanța, benzina standard costă în medie 10,15 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,91 lei pe litru.

Brașovul și Craiova înregistrează aceleași prețuri medii ca Bucureștiul și Iașiul. Astfel, benzina standard costă 10,14 lei pe litru, iar motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei standard este de 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard se comercializează la un preț mediu de 10,91 lei pe litru.

Oraș Benzină standard Motorină standard București 10,14 lei/l 10,90 lei/l Cluj-Napoca 10,15 lei/l 10,91 lei/l Timișoara 10,15 lei/l 10,91 lei/l Iași 10,14 lei/l 10,90 lei/l Constanța 10,15 lei/l 10,91 lei/l Brașov 10,14 lei/l 10,90 lei/l Craiova 10,14 lei/l 10,90 lei/l Oradea 10,15 lei/l 10,91 lei/l

La nivel județean, datele PretCarburant indică diferențe între prețurile medii ale carburanților. În cazul benzinei standard, județul Gorj înregistrează cea mai mică medie, de 10,12 lei pe litru. La polul opus se află județul Ilfov, unde prețul mediu al benzinei standard ajunge la 10,15 lei pe litru.

Diferența dintre cele două extreme județene este de 3 bani pe litru. Pentru motorina standard, cel mai mic preț mediu este înregistrat în județul Sălaj, unde un litru costă 10,88 lei.

Cel mai mare preț mediu al motorinei standard este consemnat în județul Ilfov, respectiv 10,91 lei pe litru. Și în cazul motorinei, diferența dintre județele aflate la cele două extreme este de 3 bani pe litru.

Astfel, județul Ilfov înregistrează cele mai ridicate prețuri medii atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard, în timp ce cele mai mici medii sunt consemnate în Gorj, pentru benzină, și în Sălaj, pentru motorină.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 106,26 dolari pe baril în data de 13 octombrie 2026, potrivit datelor aferente contractului cu livrare în decembrie 2026.

Cotația este cu 0,39 dolari pe baril mai mică decât valoarea înregistrată anterior.

Cu toate acestea, comparativ cu 30 iunie 2026, prețul petrolului Brent înregistrează o creștere de 53%.

La sfârșitul lunii iunie, cotația de referință era de 73,38 dolari pe baril. Evoluția procentuală de 53% este calculată pe baza seriei contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.

Prin urmare, deși cotația petrolului Brent a înregistrat o scădere față de nivelul precedent, aceasta rămâne semnificativ mai ridicată decât la sfârșitul lunii iunie.

În același interval, prețurile medii ale carburanților din România au crescut cu 17,1% pentru benzina standard, 18,2% pentru motorina standard și 3,5% pentru GPL.

Datele publicate de PretCarburant pentru miercuri, 14 octombrie 2026, arată că prețurile medii naționale ale benzinei, motorinei și GPL-ului au rămas neschimbate comparativ cu ziua precedentă.

Totuși, diferențele față de 30 iunie sunt importante, în special pentru benzina și motorina standard, ale căror prețuri medii au crescut cu peste 17%, respectiv 18%.

În prezent, benzina standard are un preț mediu național de 10,14 lei pe litru, motorina standard costă în medie 10,90 lei pe litru, iar GPL-ul se situează la 4,71 lei pe litru.

Prețurile prezentate sunt orientative și reflectă datele centralizate de platforma PretCarburant. Valorile pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate, regiune și momentul actualizării informațiilor.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice prețul afișat la pompă înainte de alimentare, deoarece acesta poate fi diferit de media națională sau de valorile raportate anterior, în special în perioadele caracterizate de modificări frecvente ale prețurilor.