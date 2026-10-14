Cum ne încălzim mai ieftin apartamentul. Măsurile care pot reduce factura fără investiții mari

Odată cu apropierea sezonului rece, costurile pentru încălzirea locuinței revin în atenția românilor care încearcă să își gestioneze mai eficient bugetul. Temperatura din apartament, pierderile de căldură, reglarea instalației și modul de utilizare a aparatelor electrice pot influența consumul din lunile de iarnă.

Pentru sezonul rece 2026–2027, una dintre cele mai accesibile soluții este reducerea pierderilor de căldură și folosirea mai eficientă a sistemului de încălzire existent. Măsurile nu presupun întotdeauna investiții costisitoare, iar unele pot fi aplicate înainte de instalarea temperaturilor scăzute.

Un prim pas este reglarea temperaturii în funcție de activitățile desfășurate în locuință. Menținerea unei temperaturi ridicate pe tot parcursul zilei poate crește consumul, mai ales în apartamentele cu izolație slabă sau cu ferestre prin care se pierde căldură. Reducerea temperaturii cu unul sau două grade, atunci când condițiile permit, poate contribui la diminuarea energiei necesare pentru încălzire. Este important ca reglajele să țină cont de confortul ocupanților, de particularitățile locuinței și de nevoile persoanelor vulnerabile la frig.

În apartamentele cu centrală termică proprie, un termostat de ambient permite controlul temperaturii în funcție de programul zilnic. Setarea unor intervale de funcționare poate evita încălzirea excesivă atunci când locuința este goală, fără a impune oprirea completă a sistemului pentru perioade lungi.

În cazul apartamentelor racordate la sistemul centralizat de termoficare, posibilitățile de reglare depind de instalația existentă și de echipamentele montate. Robineții termostatați, acolo unde sunt compatibili cu sistemul, pot ajuta la ajustarea temperaturii din fiecare cameră, în funcție de necesități.

Ferestrele și ușile prin care pătrunde aerul rece pot contribui la creșterea consumului de energie. Verificarea garniturilor, reglarea feroneriei și montarea unor benzi de etanșare potrivite pot limita infiltrațiile de aer, fără lucrări ample de renovare.

Perdelele și draperiile groase pot reduce schimbul de căldură prin suprafețele vitrate, dacă sunt folosite corect. În timpul zilei, când soarele bate direct în ferestre, deschiderea draperiilor permite folosirea aportului natural de căldură. Seara, închiderea lor poate limita pierderile prin geamuri.

Un alt aspect important este circulația aerului în jurul caloriferelor. Mobilierul voluminos, obiectele depozitate în apropierea acestora sau draperiile care acoperă complet sursa de încălzire pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră.

Caloriferele trebuie întreținute corespunzător, iar eventualele probleme de funcționare trebuie verificate de personal calificat. Dacă un radiator se încălzește neuniform sau instalația nu asigură temperatura necesară, cauza poate ține de aerul acumulat, de reglajul sistemului ori de alte defecțiuni care necesită verificare.

Aerisirea locuinței rămâne necesară și în timpul iernii, însă modul în care este făcută poate influența consumul pentru încălzire. Deschiderea largă a ferestrelor pentru câteva minute permite schimbul rapid al aerului, în timp ce menținerea lor întredeschise pentru perioade lungi poate răci pereții și mobilierul din apropiere.

În timpul aerisirii, încălzirea poate fi redusă temporar, dacă instalația permite acest lucru. După închiderea ferestrelor, sistemul poate readuce treptat temperatura la nivelul dorit, fără pierderile prelungite asociate unei ferestre lăsate deschise.

Umiditatea din apartament influențează, la rândul său, confortul termic. Uscarea frecventă a rufelor în camere, gătitul fără ventilare și lipsa aerisirii pot favoriza acumularea umezelii și apariția condensului. Folosirea ventilării potrivite și evitarea excesului de umiditate contribuie la menținerea unei locuințe sănătoase.

Este important ca măsurile de economisire să nu ducă la o temperatură excesiv de scăzută sau la o ventilare insuficientă. În locuințele în care apare condensul, menținerea unei temperaturi adecvate și aerisirea regulată pot ajuta la limitarea problemelor asociate umezelii.

Costul încălzirii depinde de sistemul folosit, de tariful energiei, de suprafața apartamentului și de pierderile de căldură. Din acest motiv, nu există o singură metodă care să fie automat cea mai ieftină pentru toate locuințele.

În cazul unei centrale termice pe gaz, factura poate fi influențată de reglarea temperaturii, de funcționarea instalației și de starea echipamentului. Verificările și lucrările de întreținere trebuie realizate conform cerințelor tehnice, prin personal autorizat, pentru a evita atât consumul ineficient, cât și riscurile de siguranță.

Pentru apartamentele racordate la termoficare, costul depinde de tariful aplicabil, de modul de repartizare a cheltuielilor și de funcționarea instalației blocului. Reglarea temperaturii din camere poate ajuta la evitarea supraîncălzirii, însă economiile efective depind de sistemul de măsurare și de regulile de facturare.

Radiatoarele electrice, aerotermele și caloriferele cu ulei pot fi utile pentru încălzirea temporară a unei camere, dar utilizarea lor îndelungată poate crește factura la electricitate. Pentru a compara costurile, trebuie luate în calcul puterea aparatului, numărul de ore de funcționare și prețul final al unui kilowatt-oră din contractul de furnizare.

Aparatele cu pompă de căldură, inclusiv anumite sisteme de aer condiționat cu funcție de încălzire, pot furniza mai multă energie termică decât consumă sub formă de electricitate, în condiții adecvate de funcționare. Eficiența depinde însă de model, de temperatura exterioară și de caracteristicile locuinței, astfel că o comparație corectă presupune analizarea costului total, nu doar a consumului nominal.

Pentru gazele naturale, regulile aplicabile consumatorilor casnici s-au modificat începând cu 1 aprilie 2026. Potrivit OUG nr. 12/2026, cu modificările ulterioare, pentru perioada 1 aprilie 2026–31 martie 2027, prețul final facturat este cea mai mică valoare dintre prețul contractual și prețul calculat potrivit formulei prevăzute de actul normativ. Prin urmare, consumatorii trebuie să verifice oferta furnizorului și condițiile de facturare aplicabile locului lor de consum. (Sursa: Portalul Legislativ).

În cazul energiei electrice, costul utilizării aparatelor de încălzire trebuie calculat pornind de la prețul efectiv din contract și de la consumul înregistrat. Compararea ofertelor furnizorilor poate fi utilă, însă trebuie analizate toate componentele relevante ale prețului, precum și condițiile contractuale, nu doar valoarea prezentată într-o reclamă.

O verificare a facturilor din iernile precedente poate arăta care luni au avut cel mai mare consum și dacă acesta a crescut în raport cu temperaturile exterioare. Pentru o comparație relevantă, este util să fie analizat consumul în kilowați-oră, acolo unde informația este disponibilă, separat de valoarea totală în lei, care poate varia și ca urmare a modificărilor tarifare.

Înainte de sezonul rece, verificarea ferestrelor, a ușilor și a instalației de încălzire poate identifica probleme care ar necesita intervenții simple. Etanșarea zonelor prin care intră aerul rece, eliberarea spațiului din jurul caloriferelor și reglarea temperaturii în funcție de program sunt măsuri care nu presupun, de regulă, achiziția unor echipamente costisitoare.

Pe termen mai lung, izolarea termică a clădirii poate reduce pierderile de căldură, însă eficiența lucrărilor depinde de starea imobilului, de tipul intervenției și de calitatea execuției. În cazul apartamentelor din blocuri, lucrările asupra fațadei sau asupra elementelor comune trebuie analizate și organizate potrivit regulilor aplicabile asociației de proprietari și clădirii.

Utilizarea unor perdele adecvate, închiderea ușilor camerelor care nu necesită aceeași temperatură și evitarea încălzirii excesive pot completa măsurile de eficiență energetică. În același timp, aparatele electrice folosite pentru încălzire trebuie amplasate și utilizate potrivit instrucțiunilor producătorului, departe de materiale inflamabile și fără improvizații la instalația electrică.

Pentru fiecare apartament, alegerea soluției potrivite depinde de sistemul de încălzire, de starea ferestrelor, de izolația clădirii și de tarifele efectiv plătite. Compararea acestor factori permite identificarea măsurilor care pot reduce consumul în sezonul rece, fără schimbarea inutilă a echipamentelor existente.