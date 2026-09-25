Factura la gaze poate crește fără să schimbi nimic în casă. Ce trebuie să verifici la centrală

SURSA FOTO: Dreamstime „Calendarul încălzirii: Când și cât pot folosi caloriferele românii pentru a evita amenzi uriașe?„

Câteva setări greșite ale centralei pot crește inutil consumul de gaze. Temperatura din casă, apa prea fierbinte, caloriferele acoperite și reglarea incorectă a temperaturii pe tur pot face diferența la factură.

O factură mai mică la gaze nu ține exclusiv de performanța centralei termice. Setările alese și modul în care echipamentul este folosit în fiecare zi pot influența consumul, în special în perioadele reci, când necesarul de încălzire este mai mare.

O centrală modernă în condensare poate funcționa cu un nivel ridicat de eficiență, însă avantajele acestei tehnologii pot fi diminuate atunci când echipamentul este folosit constant la temperaturi prea ridicate sau când locuința pierde rapid căldura.

Una dintre măsurile simple care pot contribui la reducerea consumului este reglarea temperaturii ambientale. Pentru multe locuințe, o valoare de aproximativ 20–21°C în camerele folosite reprezintă un echilibru între confortul termic și necesarul de energie.

Creșterea temperaturii interioare presupune un necesar energetic mai mare pentru menținerea acesteia. Chiar dacă diferența produsă de un singur grad poate părea redusă, efectul se poate acumula pe durata unei întregi ierni.

Termostatul poate fi programat pentru ca centrala să nu mențină aceeași temperatură atunci când locuința este goală sau pe timpul nopții. O reducere moderată a temperaturii în aceste perioade poate diminua consumul, fără ca nivelul de confort să fie afectat semnificativ.

Răcirea excesivă a locuinței pentru intervale scurte nu reprezintă însă o soluție eficientă dacă este urmată de încălzirea rapidă până la valori foarte ridicate. Reglajele moderate și adaptate programului de ocupare a locuinței sunt cele care permit controlarea mai bună a necesarului de încălzire.

Și temperatura apei calde menajere poate influența consumul de gaze. Nu este necesară încălzirea acesteia la valori foarte mari pentru ca ulterior să fie amestecată cu o cantitate importantă de apă rece.

La centralele combi care încălzesc apa instantaneu, o temperatură de aproximativ 45–50°C poate fi suficientă pentru multe gospodării. Valoarea potrivită depinde însă de nivelul de confort dorit și de recomandările producătorului echipamentului.

Pentru instalațiile care utilizează un boiler sau un rezervor de acumulare, situația este diferită. În aceste sisteme trebuie respectate cerințele privind igiena și prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella. Din acest motiv, reducerea temperaturii nu ar trebui făcută fără consultarea instrucțiunilor producătorului sau a unui specialist.

În cazul încălzirii locuinței, centralele în condensare pot avea o eficiență mai bună atunci când temperatura apei care pleacă spre radiatoare, respectiv temperatura pe tur, este menținută la un nivel mai redus.

Nu există însă o valoare care să fie potrivită pentru toate locuințele, deoarece necesarul de încălzire diferă în funcție de izolație, suprafață, tipul instalației și dimensiunea radiatoarelor.

Într-o locuință bine izolată, dotată cu radiatoare dimensionate corespunzător, confortul poate fi menținut cu o temperatură pe tur de aproximativ 45–55°C sau chiar mai mică atunci când vremea de afară este blândă. O locuință slab izolată ori una echipată cu radiatoare de dimensiuni reduse poate avea nevoie de temperaturi mai ridicate în perioadele cu frig intens.

O abordare practică este identificarea celei mai mici temperaturi pe tur la care locuința poate ajunge și menține temperatura ambientală dorită. Reglajul trebuie adaptat condițiilor reale ale clădirii, nu unei valori standard aplicate în toate situațiile.

La centralele în condensare, o temperatură mai redusă pe tur poate favoriza funcționarea în regimul de condensare pentru care echipamentul a fost conceput și poate contribui la îmbunătățirea eficienței.

Caloriferele trebuie, la rândul lor, să poată transfera căldura în încăpere fără obstacole. Draperiile groase, mobilierul amplasat imediat în fața radiatoarelor sau obiectele așezate direct pe acestea pot împiedica circulația aerului și distribuirea căldurii.

O altă sursă de consum inutil poate apărea la utilizarea apei calde. Atunci când robinetul sau dușul rămâne deschis deși apa nu este folosită, centrala continuă să consume gaz pentru încălzirea apei care ajunge apoi la canalizare.

Performanța sistemului de încălzire este influențată și de starea centralei și a instalației. Un echipament care nu funcționează corespunzător, o instalație dezechilibrată, radiatoare care se încălzesc neuniform sau anumite componente murdare pot reduce eficiența sistemului.

Centrala și instalația de gaze trebuie verificate potrivit cerințelor legale aplicabile și recomandărilor producătorului. Intervențiile asupra echipamentelor alimentate cu gaz trebuie efectuate de personal autorizat.

Detectorul de gaze are un rol principal de siguranță și nu trebuie confundat cu un dispozitiv destinat reducerii facturii. Acesta poate avertiza asupra prezenței gazului în situațiile pentru care este proiectat, însă o suspiciune privind o eventuală scurgere trebuie tratată ca o problemă de siguranță, nu ca o explicație pentru un consum ridicat.

Transmiterea periodică a indexului contorului poate ajuta, de asemenea, la reflectarea mai exactă a consumului pe factură. Această operațiune nu reduce cantitatea de gaz consumată, dar poate limita diferențele apărute atunci când facturarea se bazează pe estimări.