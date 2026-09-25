PSD anunță că este pregătit să își asume guvernarea. Mesaj transmis reprezentanților S&P
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Mai mulți deputați ai Partidului Social Democrat au avut, vineri, o întâlnire cu reprezentanții agenției internaționale de rating Standard & Poor’s (S&P), cărora le-au transmis că formațiunea este pregătită să își asume guvernarea României și să promoveze o politică de consolidare fiscală bazată pe stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor.
PSD transmite S&P că vrea să formeze guvernul și să schimbe direcția politicii fiscale
Întâlnirea a avut loc în contextul procesului de fundamentare a deciziei privind ratingul acordat economiei românești. Potrivit comunicatului transmis de PSD, decizia agenției este programată pentru data de 2 octombrie 2026.
Social-democrații susțin că au prezentat reprezentanților S&P poziția partidului referitoare la situația politică și economică și intenția de a prelua conducerea unui guvern. PSD afirmă că obiectivul ar fi depășirea actualei crize politice și revenirea economiei naționale pe o direcție stabilă.
„PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării și o politică de consolidare fiscală pe baza stimulării investițiilor și a îmbunătățirii colectării taxelor. PSD informează că o delegație a partidului a avut vineri o întrevedere cu reprezentanții agenției financiare internaționale Standard & Poor’s, în contextul fundamentării deciziei de rating privind economia românească, ce va fi formulată în data de 2 octombrie 2026. În cadrul discuțiilor, liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă”, se arată în comunicatul PSD.
Consolidarea fiscală și creșterea veniturilor bugetare
Potrivit social-democraților, partidul și-a reafirmat intenția de a promova măsuri pentru consolidarea fiscală și creșterea veniturilor la bugetul de stat. PSD susține că această politică ar urma să fie bazată pe stimularea activității economice și pe o colectare mai eficientă a taxelor.
Formațiunea menționează și atragerea investițiilor străine ca parte a direcției economice prezentate reprezentanților agenției de rating. În acest sens, PSD afirmă că urmărește dezvoltarea unor parteneriate strategice menite să încurajeze investițiile străine în economia României.
„PSD și-a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor. În acest sens, PSD își propune dezvoltarea parteneriatelor strategice, pentru încurajarea investițiilor străine în economia românească”, mai transmite PSD.
România trebuie să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline
Partidul susține, de asemenea, că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona echilibrele macroeconomice și să pregătească și să adopte bugetul pentru anul următor. Social-democrații au legat această necesitate de gestionarea situației economice și de elaborarea bugetului pentru 2027.
„PSD a reiterat necesitatea ca România să aibă cât mai rapid un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și care să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor. PSD consideră că viitorul guvern trebuie să își propună reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc. PSD s-a angajat să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale”, se mai arată în comunicat.
Propunerea pentru o majoritate parlamentară
În discuțiile cu reprezentanții S&P, social-democrații au prezentat și poziția partidului privind formarea unei majorități parlamentare. Potrivit comunicatului, PSD susține participarea forțelor democratice la construcția unei astfel de majorități, pornind de la principii și priorități economice considerate de partid drept naționale.
Formațiunea afirmă că a transmis acest mesaj în contextul discuțiilor despre formarea unei noi guvernări și despre măsurile economice necesare pentru perioada următoare. PSD a menționat, totodată, că își menține poziția de susținere a valorilor europene și euroatlantice.
„Liderii social-democrați i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construcția unei majorități parlamentare pornind de la un set de principii și priorități economice naționale. Totodată, PSD și-a reafirmat poziția clară pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice. Din delegația PSD au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu”, mai transmite PSD.
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