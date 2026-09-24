Alexandru Nazare, discuții cu S&P privind ratingul României. Execuția bugetară și consolidarea fiscală, principalele argumente

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit joi, 24 septembrie 2026, la Ministerul Finanțelor, cu reprezentanții agenției S&P, pentru evaluarea ratingului de țară al României. Discuțiile au vizat execuția bugetară, consolidarea fiscală și măsurile pentru menținerea ratingului de investiții, prin controlul cheltuielilor și continuarea reformelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit joi, 24 septembrie, cu reprezentanții agenției de rating S&P, în cadrul procesului de evaluare a ratingului de țară al României. Discuțiile s-au concentrat pe execuția bugetară, rezultatele consolidării fiscale și perspectivele economice pentru perioada următoare.

Alexandru Nazare a precizat că, împreună cu echipa tehnică a Ministerului Finanțelor, a prezentat experților S&P evoluția finanțelor publice, rezultatele măsurilor de consolidare fiscală și perspectivele României.

Potrivit ministrului, principalul argument al României în actuala evaluare îl reprezintă execuția bugetară. El a arătat că ajustarea fiscală nu vizează doar reducerea deficitului, ci începe să se reflecte și în structura bugetului.

Nazare a explicat că România a demonstrat că poate reduce deficitul și controla cheltuielile, protejând în același timp investițiile finanțate din fonduri europene și direcționând mai multe resurse către proiectele cu impact economic ridicat. Rezultatele din ultimele luni ar confirma, în opinia sa, ajustarea începută anul trecut și susțin atingerea țintelor asumate pentru acest an.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și dificultățile actuale, între care incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare. Ministrul Finanțelor a prezentat totodată strategia instituției pentru următoarea etapă, bazată pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și utilizarea fondurilor europene.

Nazare a transmis că România trebuie să continue procesul început și să evite o relaxare prematură a politicii fiscale. El a arătat că menținerea credibilității externe depinde atât de rezultatele obținute, cât și de continuitatea reformelor și respectarea angajamentelor asumate.

Potrivit ministrului, menținerea ratingului de investiții reprezintă principalul obiectiv al perioadei următoare, întrucât acesta influențează condițiile de finanțare ale României, încrederea investitorilor și resursele disponibile pentru dezvoltare.

Ministrul Finanțelor a susținut că România se află într-un moment important al evaluării și dispune de argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni. El a precizat însă că un rating de investiții depinde de execuție, predictibilitate și continuitatea deciziilor fiscale.

Printre prioritățile pentru perioada următoare, Nazare a enumerat continuarea consolidării fiscale, construirea unui buget credibil și realist pentru 2027 și limitarea creșterii cheltuielilor rigide.

De asemenea, Ministerul Finanțelor urmărește protejarea investițiilor europene și valorificarea fondurilor europene pentru susținerea creșterii economice, precum și continuarea măsurilor structurale menite să reducă deficitul pe termen mediu.

Nazare a precizat că obiectivul nu este doar reducerea deficitului, ci și construirea unei economii mai competitive, bazate pe investiții, producție și capital privat, concomitent cu consolidarea finanțelor publice și reducerea costurilor de finanțare pe termen lung.