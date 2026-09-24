Bani pentru crescătorii de porci! Cât se acordă pentru fiecare animal? Cererea se depune în 15 zile

Crescătorii de porci din România ar putea primi un ajutor de 20 de euro pentru fiecare animal, dacă proiectul depus la Senat de Tánczos Barna va fi aprobat. Sprijinul este destinat prevenirii pestei porcine africane și aplicării măsurilor de biosecuritate, urmând să fie acordat în acest an, pe întreg teritoriul țării.

Senatorul UDMR Tánczos Barna, fost ministru interimar al Agriculturii, a depus miercuri, 23 septembrie, la Senat un proiect de lege prin care se propune instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru crescătorii de porci. Sprijinul ar urma să fie acordat în funcție de numărul de animale deținute, iar efectivul maxim eligibil ar fi de 50 de capete.

Dacă proiectul va fi aprobat de Senat, de Camera Deputaților, care este forul legislativ decizional, și ulterior promulgat de președintele României, Nicușor Dan, și publicat în Monitorul Oficial, crescătorii de porci ar putea primi un sprijin de 20 de euro pentru fiecare animal, echivalentul a peste 100 de lei pe cap de porcină.

Proiectul de lege vizează instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane în România, prin sprijinirea crescătorilor în aplicarea condițiilor de biosecuritate. Schema ar urma să fie aplicată pe întreg teritoriul României în anul 2026.

Potrivit articolului 4 din proiect, ajutorul de minimis se adresează activităților încadrate la codul CAEN 0146 – Creșterea porcinelor și crescătorilor de animale care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare de produse agricole.

Printre beneficiarii eligibili se numără persoanele fizice care dețin porci identificați și înregistrați în Baza Națională de Date (BND) și care au exploatații noncomerciale de porcine, în condițiile prevăzute de Legea nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România.

Schema se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice organizate potrivit legii, care dețin porcine identificate și înregistrate în BND și exploatații de porcine înregistrate sanitar-veterinar.

În categoria beneficiarilor sunt incluse și persoanele fizice care dețin porci identificați și înregistrați în BND și care au gospodării țărănești, astfel cum sunt acestea definite în anexa nr. 1 la Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul de minimis va fi acordat sub forma unei subvenții directe beneficiarilor eligibili, în scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane (PPA) în România. Sprijinul financiar va susține aplicarea măsurilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul nr. 132/418/2023 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ajutorul se va acorda pentru efectivul de porcine existent în exploatații la data de 15 septembrie 2026. Pentru a beneficia de sprijin, crescătorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiția de a deține exploatații înregistrate în Baza Națională de Date (BND) și să respecte condițiile și cerințele de biosecuritate pentru exploatațiile de creștere a porcinelor, potrivit prevederilor Ordinului nr. 132/418/2023.

După intrarea în vigoare a legii, potențialii beneficiari vor putea solicita ajutorul de minimis la Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ), prin depunerea unei cereri de înscriere în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului normativ.

Cererea va trebui să fie însoțită de copia actului de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal, în cazul în care cererea este depusă prin reprezentant legal sau împuternicit. În funcție de situație, va fi necesară și o împuternicire sau procură notarială, împreună cu o copie a actului de identitate al reprezentantului.

Pentru persoanele juridice și celelalte forme de organizare, dosarul va trebui să conțină și copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia solicitantul își desfășoară activitatea. De asemenea, beneficiarii vor trebui să prezinte dovada existenței unui cont activ la bancă sau la Trezorerie, precum și un extras al registrului exploatațiilor din BND, din care să rezulte efectivul deținut la data de 15 septembrie 2026.

Valoarea sprijinului financiar va fi de 20 de euro pentru fiecare porc, pentru un efectiv maxim eligibil la data de 15 septembrie 2026. În cazul exploatațiilor noncomerciale, sprijinul va fi acordat pentru un efectiv cuprins între 1 și 5 capete, în timp ce pentru exploatațiile comerciale va fi eligibil un efectiv cuprins între 1 și 50 de capete.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice nu va putea depăși 50.000 de euro pe durata oricărei perioade de trei ani.

Sumele aferente ajutorului de minimis vor fi plătite beneficiarilor într-o singură tranșă, cel târziu până la 22 decembrie 2026, inclusiv. Resursele financiare necesare pentru aplicarea schemei sunt estimate la 125.000 de lei și vor fi asigurate din bugetul pe anul 2026 aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.