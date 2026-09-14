Ajutor de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine. Banii, acordați pe fondul scumpirii combustibililor. Cum se acordă

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 277 de milioane de lei, notificată de România pentru sprijinirea crescătorilor de bovine. Măsura este destinată întreprinderilor afectate de majorarea prețurilor la combustibilii agricoli și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Schema va fi aplicată până la 31 decembrie 2026, iar sprijinul va fi acordat sub forma unor granturi directe. Valoarea ajutorului poate ajunge la cel mult 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere eligibilă din sectorul creșterii bovinelor.

Măsura a fost aprobată în baza Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, METSAF, adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2026.

România a notificat Executivului comunitar schema de 52 de milioane de euro pentru întreprinderile care activează în sectorul creșterii bovinelor. Scopul este compensarea temporară a unei părți din presiunile generate de scumpirea combustibililor agricoli și a îngrășămintelor.

Comisia Europeană a analizat măsura prin prisma normelor europene privind ajutoarele de stat și a condițiilor stabilite prin METSAF.

„Executivul comunitar a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice sub rezerva anumitor condiţii, precum şi în temeiul secţiunilor 1 şi 2.1 din METSAF. Comisia a concluzionat că schema respectă condiţiile prevăzute în METSAF. În special, ajutoarele vor fi acordate pe baza unei scheme cu un buget estimat clar şi vor viza sprijinirea temporară a dezvoltării întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a facilita dezvoltarea unei activităţi economice şi nu modifică în mod nefavorabil condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun”, se precizează în comunicat.

Pe baza acestei evaluări, Executivul comunitar a aprobat schema notificată de România.

Cadrul METSAF a fost adoptat la 29 aprilie 2026 pentru a permite statelor membre să ofere sprijin companiilor afectate de consecințele economice ale crizei din Orientul Mijlociu.

Instrumentul este destinat în special unora dintre sectoarele cele mai expuse, printre care agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie. Cadrul temporar este prevăzut să se aplice până la 31 decembrie 2026.

În această perioadă, Comisia Europeană va continua să urmărească evoluția situației economice și a crizei din Orientul Mijlociu, în funcție de care pot fi evaluate conținutul, aria de aplicare și durata măsurilor.

METSAF permite statelor membre să intervină rapid pentru companiile afectate de creșterea costurilor, fără ca măsurile să înlocuiască obiectivul pe termen lung al tranziției către o economie curată.

În agricultură, pescuit și transporturi, sprijinul poate fi acordat în mai multe forme. Printre acestea se află ajutoarele calculate în funcție de consumul real, destinate acoperirii unei părți din creșterea prețurilor la combustibili sau îngrășăminte.

Cadrul prevede și o abordare simplificată pentru ajutoarele de valoare redusă. Totodată, include o ajustare temporară a Cadrului privind ajutoarele de stat asociat Pactului pentru o industrie curată, astfel încât statele membre să dispună de mai multă flexibilitate pentru a răspunde creșterilor bruște ale prețurilor la energia electrică.