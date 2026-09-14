Autostrada Transilvania: Lucrările la DN 19E au fost finalizate. Când va fi deschis circulației (video)

Un nou pas important a fost făcut pe Autostrada Transilvania, unde lucrările pentru relocarea DN 19E au fost finalizate pe lotul Chiribiș-Biharia. Noul drum are 6,2 kilometri și va intra în etapa testelor necesare deschiderii circulației, permițând continuarea lucrărilor la autostradă pe acest sector.

Lucrările pentru relocarea Drumului Național 19E, necesare pentru continuarea proiectului Autostrăzii Transilvania pe lotul Chiribiș-Biharia, au fost finalizate. Noul traseu are 6,2 kilometri și urmează să fie supus testelor înainte de deschiderea circulației.

Constructorul lotului 3C2 Chiribiș-Biharia a finalizat lucrările de relocare a DN 19E, o etapă importantă pentru continuarea lucrărilor la autostradă și pentru sincronizarea acestora cu lotul adiacent, 3C1 Suplacu de Barcău-Chiribiș.

Relocarea drumului național a fost realizată pe două tronsoane, cu o lungime totală de 6,2 kilometri construiți de la zero. În această săptămână urmează să fie efectuate testele necesare pentru deschiderea circulației pe noul traseu.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a făcut demersurile pentru realizarea auditului de siguranță a circulației rutiere, stadiul 3, înainte de recepția la terminarea lucrărilor. Totodată, CNIR a transmis către CNAIR protocolul pentru administrarea și exploatarea DN 19E.

Lucrările sunt realizate de asocierea S.C. PRECON TRANSILVANIA S.R.L., în calitate de lider al asocierii, și CITADINA 98 S.A.

Contractul pentru proiectarea și execuția subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia are o valoare de aproximativ 785 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

Potrivit contractului, termenul de finalizare a lotului Chiribiș-Biharia este 20 mai 2027.

Lucrările pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț avansează într-un ritm bun, la mai puțin de o lună de la începerea efectivă a lucrărilor. Peste 300 de persoane și 240 de utilaje și echipamente sunt mobilizate în prezent pe șantier.

Lotul 1D Joseni-Ditrău este primul lot de autostradă care se construiește în județul Harghita. În această perioadă, constructorul desfășoară lucrări la terasamente și umpluturi, precum și lucrări pentru consolidarea și îmbunătățirea terenului de fundare.

În paralel, echipele din șantier lucrează la ecoducte și pasaje. Traseul lotului are o lungime de 14,4 kilometri, iar proiectul prevede construirea a 18 poduri, pasaje și viaducte.

Pe acest sector al Autostrăzii A8 vor fi construite și trei ecoducte, destinate asigurării permeabilității traseului pentru animale. Proiectul mai include un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș.

Descărcarea provizorie va permite funcționarea independentă a lotului 1D Joseni-Ditrău, în condițiile în care lucrările la lotul următor vor fi realizate separat.

Șapte variante de traseu sunt analizate pentru viitoarea Autostradă București-Giurgiu, un proiect strategic care va asigura legătura de mare viteză dintre Capitală și frontiera cu Bulgaria. Proiectantul a transmis Companiei Naționale de Investiții Rutiere propunerile, urmând să fie selectate cele mai bune variante.

Proiectantul drumului de mare viteză a transmis CNIR cele șapte variante de traseu aflate în analiză. Acestea asigură conexiunea cu viitorul Pod Giurgiu-Ruse 2 și cu autostrada Ruse-Veliko Tarnovo, aflată în construcție la sud de Dunăre.

Pentru variantele analizate a fost stabilit punctul de final al traseului, corelat cu autostrada care se construiește în Bulgaria. În partea română sunt prevăzute conexiuni cu Autostrada A1 București-Pitești, Autostrada Bucureștiului A0 și Autostrada A2 București-Constanța, cunoscută și ca Autostrada Soarelui.

Proiectul ia în calcul și legătura cu viitoare investiții în infrastructură, printre care Autostrada A6 București-Alexandria. Astfel, drumul de mare viteză București-Giurgiu va crea conexiuni moderne cu autostrăzile care pornesc din Capitală și va asigura transportul la standarde europene între București și municipiul Giurgiu, respectiv Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse.

Potrivit CNIR, noua infrastructură este prevăzută să contribuie și la creșterea siguranței în trafic și la reducerea poluării.

În prima etapă a analizei multicriteriale de traseu, AMC1, sunt evaluate condițiile de teren, legăturile de trafic asigurate, precum și criteriile tehnice, economice și de mediu. După această analiză, CNIR va selecta primele două variante care vor obține cel mai bun punctaj. Acestea vor fi analizate în etapa următoare, denumită AMC2.

Contractul pentru elaborarea proiectului este realizat de asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L., în calitate de lider, și Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi. Valoarea contractului este de 33 de milioane de lei, iar durata acestuia este de 18 luni.

Drumul Expres Focșani-Brăila, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din estul României, a intrat într-o nouă etapă. CNIR a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul drumului de mare viteză.

CNIR a emis, la 1 septembrie 2026, Decizia de expropriere nr. 117/01.09.2026 pentru imobilele situate pe amplasamentul obiectivului de investiții „Drum Expres Focșani-Brăila”, în județele Vrancea și Brăila. În baza prevederilor Legii nr. 255/2010, imobilele vizate au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român.

Suprafața totală expropriată este de 8.557.483 de metri pătrați și cuprinde 3.297 de imobile. Pentru acestea, valoarea totală a despăgubirilor este de 35.934.332,76 lei.

Decizia de expropriere va fi comunicată primăriilor din localitățile traversate de viitorul drum expres. În județul Vrancea sunt vizate Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești, iar în județul Brăila sunt incluse Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu.

Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri și este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Master Planul General de Transport al României sub denumirea generică DEx 6 „Milcovia Expres”. Acesta va fi cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit în cadrul unui singur contract.

Noua șosea va asigura legătura dintre Autostrada Moldovei A7 Ploiești-Pașcani, Podul peste Dunăre de la Brăila și Drumul Expres Brăila-Galați, cu conexiuni către Tulcea și Constanța.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de structuri, respectiv poduri și viaducte, precum și șase noduri rutiere. Acestea vor fi amplasate la intersecția cu A7, la Focșani, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și la Brăila, unde va exista conexiunea cu Drumul Expres Buzău-Brăila.

Proiectul mai prevede două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii care va include o zonă rezervată pentru benzinărie și un spațiu destinat comerțului și alimentației publice.

Lucrările vor fi realizate de asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L., în calitate de lider, TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB și ARCADA COMPANY SA. Contractul are o durată de 42 de luni și o valoare de 4,29 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.