Europa, trafic aerian record în vara anului 2026. Peste 35.000 de zboruri pe zi, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu

Vara anului 2026 a adus un record neașteptat pentru aviația europeană. În ciuda războiului din Orientul Mijlociu, numărul zborurilor a crescut, iar unele destinații au atras mai mulți turiști decât oricând. Grecia, Albania și Croația se numără printre țările care au beneficiat de schimbarea preferințelor europenilor în materie de vacanțe.

Spațiul aerian european a fost mai aglomerat ca niciodată în perioada vacanței de vară, în lunile iulie și august 2026, în ciuda perturbărilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Potrivit datelor publicate de Eurocontrol, organismul european responsabil de siguranța aviației, Europa a înregistrat o medie de 35.959 de zboruri pe zi, cu 2,4% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Traficul aerian a atins un record de 37.640 de zboruri într-o singură zi, vineri, 10 iulie. Creșterea numărului de zboruri a fost înregistrată la nivelul întregului continent, chiar dacă sectorul aerian s-a confruntat cu efectele conflictului din Orientul Mijlociu și cu perturbările asociate acestuia.

În același timp, punctualitatea zborurilor s-a îmbunătățit față de anul trecut. În perioada analizată, 72,6% dintre zboruri au ajuns la destinație la timp, ceea ce reprezintă o creștere de 1,2 puncte procentuale comparativ cu 2025.

Franța a rămas țara europeană cu cele mai multe probleme legate de întârzierile provocate de gestionarea traficului aerian. De una singură, aceasta a fost responsabilă pentru 32% din totalul întârzierilor înregistrate în perioada de vară.

Războiul dintre SUA și Iran a influențat sezonul turistic din acest an, potrivit sursei citate anterior. Conflictul a determinat însă și o schimbare în preferințele de călătorie ale europenilor, mulți dintre aceștia alegând să își petreacă vacanțele mai aproape de casă, pe continentul european, considerat în general o destinație mai sigură.

Această schimbare a dus la o creștere semnificativă a numărului de zboruri către destinații precum Albania, Croația, Cipru, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Slovenia.

Raportul Eurocontrol, publicat vineri, arată că războiul din Orientul Mijlociu a avut efecte diferite asupra destinațiilor turistice europene. În timp ce Bulgaria, Ungaria și Turcia au înregistrat un trafic aerian mai scăzut, alte țări au beneficiat de o „creștere semnificativă” a numărului de zboruri.

Printre destinațiile care au atras mai mulți turiști s-au numărat Albania, Croația, Cipru, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Slovenia. Raportul indică, de asemenea, o „creștere continuă în sud-vestul Europei”, pe fondul schimbării preferințelor de călătorie.

În Grecia, numărul record de pasageri înregistrat pe aeroporturi a pus la încercare sistemul național de control al traficului aerian, în special în perioada de vârf a sezonului turistic.

În această vară, 14 țări au atins cel mai ridicat nivel de trafic aerian zilnic din istorie în ceea ce privește sosirile și plecările. Printre acestea s-au numărat Albania, Armenia, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Republica Moldova, Macedonia de Nord, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania și Turcia.

Trafic record au raportat și mai multe companii aeriene și grupuri de aviație. Printre acestea se află Aegean, Air Serbia, easyJet, Jet2.com, Pegasus, Royal Air Maroc, Ryanair, Sky Express, SunExpress, Turkish Airlines și Wizz Air.