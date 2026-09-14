Eurostat: Tot mai mulți europeni participă la cursuri și activități de formare

În Uniunea Europeană, tot mai mulți adulți aleg să continue să învețe și după finalizarea studiilor. Datele pentru anul 2025 ale Eurostat ne arată diferențe mari între țări, dar și între femei și bărbați. Educația pe tot parcursul vieții rămâne un obiectiv important pentru dezvoltarea competențelor și ocuparea forței de muncă.

În 2025, 13,7% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani din Uniunea Europeană au declarat că au participat la activități de educație și formare, formale sau non-formale, în ultimele patru săptămâni. Ponderea este în creștere față de 2015, când se situa la 10,1%. Evoluția a fost una constantă în acest interval, cu excepția anului 2020, când participarea a scăzut temporar, cel mai probabil pe fondul pandemiei de COVID-19 și al măsurilor de urgență adoptate.

În 2025, cele mai ridicate rate de participare a adulților la activități de învățare au fost înregistrate în Suedia, cu 38,2%, Danemarca, cu 31,0%, și Finlanda, cu 28,1%. La polul opus s-au aflat Grecia, cu 5,2%, Bulgaria, cu 6,1%, și Croația, cu 6,5%.

Față de 2015, participarea adulților la activități de învățare a crescut în aproape toate țările Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri au fost raportate în Malta, cu 12,3 puncte procentuale, Estonia, cu 11,9 puncte procentuale, Belgia, cu 11,1 puncte procentuale, și Slovenia, cu 10,9 puncte procentuale. Franța a fost țara cu cea mai mare scădere, de 3,1 puncte procentuale, urmată de Luxemburg, cu 0,6 puncte procentuale, și Danemarca, cu 0,5 puncte procentuale.

Participarea la educație și formare diferă și în funcție de gen. În 2025, 14,9% dintre femeile cu vârste între 25 și 64 de ani au participat la astfel de activități, față de 12,4% dintre bărbați. Diferența a fost de 2,5 puncte procentuale în favoarea femeilor. Totodată, participarea femeilor a crescut mai rapid în perioada 2015-2025, cu 4 puncte procentuale, comparativ cu o creștere de 3,2 puncte procentuale în cazul bărbaților.

Gradul de urbanizare influențează, de asemenea, participarea adulților la activități de învățare. În 2025, adulții care locuiau în orașe au avut cea mai mare rată de participare, de 16,8%. În localitățile mai mici și suburbii, rata a fost de 12,3%, în timp ce în zonele rurale s-a situat la 10,3%, potrivit Eurostat.

Nivelul de educație terțiară reprezintă unul dintre indicatorii utilizați pentru monitorizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă (ODD) 4 – educație de calitate. Acest obiectiv urmărește asigurarea accesului tuturor la o educație de calitate pe tot parcursul vieții, precum și creșterea numărului de tineri și adulți care dobândesc competențele necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru accesul la locuri de muncă decente și pentru antreprenoriat.

În contextul Uniunii Europene, monitorizarea ODD 4 se concentrează pe mai multe domenii importante ale educației și formării. Acestea includ educația de bază, educația terțiară, participarea adulților la activități de învățare și dezvoltarea competențelor digitale.