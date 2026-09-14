Avioane militare la joasă înălțime și coloane de tehnică pe șoselele din România. MApN: „Nu vă panicați”

Avioane militare vor putea fi observate zburând la joasă înălțime, iar coloane de tehnică militară se vor deplasa pe șoselele din România în următoarele zile. Ministerul Apărării Naționale le transmite oamenilor să nu se alarmeze, deoarece activitățile fac parte din exercițiul militar „Burebista 26”, organizat pe întreg teritoriul țării.

Exercițiul a început luni, 14 septembrie, și se va desfășura până la 25 septembrie. La antrenamente participă Forțele Aeriene Române, sprijinite de Forțele Terestre, Forțele Navale și Forțele pentru Operații Speciale.

MApN a anunțat populația că în această perioadă prezența aeronavelor și a tehnicii militare va fi mai vizibilă decât în mod obișnuit.

„În zilele următoare veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați, este vorba de antrenamente”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

„Burebista 26” implică structurile de comandă-control și de execuție ale Forțelor Aeriene Române. Militarii se antrenează pe baza unui scenariu fictiv, activitățile fiind concepute pentru pregătirea planificării și desfășurării acțiunilor de luptă într-o operație aeriană.

Este un exercițiu interarme, astfel că structurile participante trebuie să acționeze coordonat pentru îndeplinirea misiunilor stabilite în scenariul de pregătire.

Antrenamentul face parte din programul mai amplu de pregătire al Armatei României pentru acest an. Pentru 2026 au fost planificate peste 100 de activități de instruire la nivel strategic, operativ și tactic.

Acestea sunt organizate atât la nivel național, cât și împreună cu forțele aliate, programul urmărind inclusiv creșterea nivelului de cooperare între militarii români și cei ai statelor partenere.

Tot luni, 14 septembrie, se încheie o altă serie de antrenamente aeriene care a început cu o săptămână în urmă. La aceste activități participă aeronave românești, spaniole și americane.

Pe durata antrenamentelor au fost efectuate zboruri la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul României. Aeronavele aliate care participă la activități sunt dislocate la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, scopul acestor misiuni este îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic.

Zborurile au fost organizate cu respectarea măsurilor de siguranță aeriană și a celor destinate reducerii impactului fonic asupra populației. O serie similară de antrenamente s-a desfășurat între 31 august și 7 septembrie.

Exercițiul „Burebista” este organizat anual de Forțele Aeriene Române. Ediția din 2025 s-a desfășurat între 22 septembrie și 10 octombrie.

Și atunci, scenariul a implicat structurile Forțelor Aeriene, cu sprijinul Forțelor Terestre și al Forțelor pentru Operații Speciale. Activitățile au presupus atât deplasări de personal și tehnică militară pe șoselele din România, cât și zboruri la joasă înălțime în diferite zone ale țării.

Programul de instruire stabilit pentru 2026 urmărește, potrivit MApN, dezvoltarea cooperării cu forțele aliate.

Pregătirea din acest an are în vedere și evenimentele majore de instruire planificate pentru 2027.