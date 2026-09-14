Tesla prezintă noul Roadster pe 1 octombrie. Modelul sport electric a fost amânat ani la rând

Tesla revine în atenție cu unul dintre cele mai așteptate modele ale sale. Roadster, prezentat inițial în 2017 și amânat în repetate rânduri, va fi dezvăluit pe 1 octombrie.

Tesla va prezenta pe 1 octombrie noua versiune a modelului Roadster, automobilul sport electric anunțat pentru prima dată în 2017 și amânat în repetate rânduri. Informația a fost confirmată de CEO-ul Elon Musk, după ce contul oficial Tesla de pe platforma X a publicat mesajul „Go for launch”, alături de data evenimentului. Ulterior, Musk a confirmat evenimentul prin mesajul „New Tesla Roadster Unveil 10.01”.

Compania intenționase anterior să prezinte modelul redesenat încă din august, potrivit informațiilor publicate de The Information. Evenimentul din octombrie ar putea include și o demonstrație a unei versiuni speciale a automobilului, echipată cu propulsoare cu gaz rece dezvoltate în colaborare cu SpaceX. Potrivit sursei citate anterior, demonstrația ar urma să aibă loc la centrul de testare SpaceX din McGregor, Texas.

Tesla a prezentat generația următoare a modelului Roadster în 2017 și anunțase inițial că livrările vor începe în 2020. Proiectul a acumulat însă ani de întârzieri, iar informațiile apărute recent indică o schimbare majoră a conceptului.

Roadster ar fi evoluat de la un automobil electric de înaltă performanță către un hypercar complet nou, construit din fibră de carbon. Schimbarea a venit după ce Tesla a renunțat la o versiune bazată pe componente ale modelului Model S Plaid.

Anunțul privind prezentarea noului Roadster vine într-o perioadă în care Tesla încearcă să accelereze lansarea mai multor proiecte care au fost amânate. Săptămâna trecută, compania a început să ofere curse cu Cybercab, vehiculul autonom cu două locuri, fără volan și pedale, în zone limitate din Austin, Texas.

Elon Musk consideră Cybercab un proiect esențial pentru transformarea Tesla într-un jucător dominant pe piața vehiculelor autonome. În paralel, compania pregătește și extinderea camionului electric Semi în Europa, un alt proiect prezentat inițial în 2017 și afectat de întârzieri repetate.